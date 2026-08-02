Tottenham dilaporkan telah menerima lampu hijau untuk mengejar bintang Galatasaray, Osimhen, menurut CaughtOffside. Laporan itu menyebut Tottenham siap mengajukan paket senilai £50 juta hingga £55 juta, meski raksasa Turki itu bertahan pada angka yang lebih mendekati £65 juta.

Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi batu sandungan. Tottenham telah mendapat persetujuan secara olahraga untuk membuka negosiasi formal, dan pemain internasional Nigeria itu, yang disebut sebagai 'striker terbaik di dunia' oleh pelatih kepala tim nasionalnya Eric Chelle, dikatakan terbuka untuk bergabung dengan proyek Roberto De Zerbi.

Klub London utara itu sudah mengeluarkan banyak dana pada bursa transfer kali ini, dengan investasi lebih dari £230 juta untuk talenta baru. Rekrutan seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke sudah datang, tetapi petinggi klub ingin menambah daya gedor sebelum tenggat waktu.







