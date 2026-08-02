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Blockbuster lain! Tottenham mempercepat perburuan ambisius mereka untuk merekrut 'penyerang terbaik di dunia' senilai £65 juta setelah pengeluaran hampir £240 juta
Tottenham bidik transfer sensasional Osimhen
Tottenham dilaporkan telah menerima lampu hijau untuk mengejar bintang Galatasaray, Osimhen, menurut CaughtOffside. Laporan itu menyebut Tottenham siap mengajukan paket senilai £50 juta hingga £55 juta, meski raksasa Turki itu bertahan pada angka yang lebih mendekati £65 juta.
Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi batu sandungan. Tottenham telah mendapat persetujuan secara olahraga untuk membuka negosiasi formal, dan pemain internasional Nigeria itu, yang disebut sebagai 'striker terbaik di dunia' oleh pelatih kepala tim nasionalnya Eric Chelle, dikatakan terbuka untuk bergabung dengan proyek Roberto De Zerbi.
Klub London utara itu sudah mengeluarkan banyak dana pada bursa transfer kali ini, dengan investasi lebih dari £230 juta untuk talenta baru. Rekrutan seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke sudah datang, tetapi petinggi klub ingin menambah daya gedor sebelum tenggat waktu.
- AFP
De Zerbi menghadapi dilema Richarlison
Upaya mendatangkan striker baru dilakukan di tengah kebingungan soal masa depan Richarlison. De Zerbi mengakui ia tidak yakin apakah mantan penyerang Everton itu akan tetap bertahan di Tottenham Hotspur Stadium untuk musim mendatang.
"Saya tidak tahu karena saya menyukainya sebagai pemain dan sebagai pribadi," jelas De Zerbi. "Dia luar biasa dalam hal sikap dan perilaku. Namun, pada akhirnya, kami harus menghormati apa yang ingin dia lakukan. Saya tidak benar-benar memahaminya karena kadang dia bilang ingin bertahan, kadang ingin pergi."
Terlepas dari ketidakpastian itu, sang manajer memuji etos kerja dan dampak yang diberikan pemain Brasil tersebut. Mencari pengganti langsung akan menjadi tantangan jika kepergiannya benar-benar terjadi.
"Dia mencetak 12 gol musim lalu, bukan karena keberuntungan tetapi karena dia tahu cara mencetak gol," tambah De Zerbi. "Kami semua menyayanginya, rekan-rekan setim, klub, dan staf, karena dia bekerja keras setiap hari, serius setiap hari, dan kami tidak bisa mengatakan apa pun tentang dirinya di lapangan."
Perombakan drastis setelah nyaris terdegradasi
Gelontoran dana agresif senilai £237 juta ini datang sebagai respons langsung atas periode domestik yang buruk bagi Tottenham. Klub itu menelan dua finis beruntun di peringkat ke-17 Premier League, dan hanya lolos tipis dari degradasi pada pekan terakhir musim lalu.
Jajaran petinggi Tottenham kini bertekad membekali De Zerbi dengan skuad yang mampu naik di klasemen, memastikan mereka tidak pernah mengulangi kegagalan dalam dua kampanye sebelumnya.
- Getty Images
Merampungkan bursa transfer besar-besaran
Tottenham kini akan berupaya menjembatani selisih valuasi £10 juta dengan Galatasaray untuk membawa Osimhen ke London Utara. Sementara itu, De Zerbi harus menggelar pembicaraan penting dengan Richarlison untuk memperjelas masa depan pemain Brasil itu sebelum tenggat waktu transfer.
Jika Spurs dapat mengamankan Osimhen dan menyelesaikan transfer pemain yang keluar, itu akan menandai salah satu pembangunan ulang musim panas paling agresif dalam sejarah klub.
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