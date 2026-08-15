AFP
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Black Cats capai kesepakatan! Sunderland raih kesepakatan senilai £25,6 juta dengan Toulouse untuk bek yang tengah naik daun, Dayann Methalie
Terobosan besar dalam perburuan Methalie
Menurut BBC Sport, Sunderland akhirnya membuat langkah tegas di bursa transfer dengan menyepakati biaya £25,6 juta untuk merekrut bek kiri Methalie dari klub Ligue 1, Toulouse. Kesepakatan ini merupakan investasi signifikan bagi Sunderland saat mereka bersiap menghadapi musim berat yang juga mencakup kembalinya mereka ke kompetisi Eropa yang sudah lama dinantikan.
Kesepakatan verbal telah dicapai untuk biaya awal sebesar £23,9 juta plus £1,7 juta dalam potensi add-on, dengan bek Prancis berusia 20 tahun itu diperkirakan akan segera menjalani tes medis. Paket terstruktur ini menegaskan komitmen Sunderland untuk mendukung Le Bris dalam mengamankan target-target transfer utamanya.
- AFP
Methalie tampil 28 kali untuk Toulouse di Ligue 1 musim lalu, mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya saat klub tersebut memastikan finis di peringkat kesembilan. Dampaknya di kedua sisi lapangan dengan cepat membuatnya diakui sebagai salah satu bek sayap muda paling menjanjikan di Eropa.
Kesepakatan ini menyusul pengejaran panjang oleh tim asuhan Le Bris itu, karena Sunderland ingin memperkuat lini pertahanan mereka sebelum memulai kampanye Premier League di markas Ipswich Town pada Sabtu depan. Sunderland bersikap metodis dalam pendekatan mereka di bursa transfer ini, memastikan mereka tidak membayar berlebihan sambil tetap mengamankan talenta elite.
Mengatasi kedalaman skuad untuk laga-laga Eropa malam hari
Sunderland juga akan berkompetisi di ajang Eropa untuk pertama kalinya dalam 53 tahun, dengan tampil di Liga Europa setelah mengamankan finis mengesankan di peringkat ketujuh Premier League musim lalu. Ingin menambah kedalaman skuad untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan, mengelola tuntutan fisik dari kampanye domestik dan kontinental membutuhkan komposisi tim yang kuat, dan kehadiran Methalie memberikan kualitas yang sangat dibutuhkan di sisi kiri.
Sejauh ini, satu-satunya pemain yang didatangkan Sunderland pada bursa transfer musim panas adalah Thomas Meunier, yang bergabung dengan status bebas transfer dari Lille. Bek kanan berpengalaman asal Belgia itu baru saja menjalani kampanye internasional di Piala Dunia musim panas ini, ketika ia mencatatkan tiga penampilan sebelum Belgia tersingkir oleh Spanyol di perempat-final.
- AFP
Persiapan akhir untuk musim baru
Dengan akhir pekan pembuka yang semakin dekat, jajaran petinggi Sunderland bekerja tanpa henti untuk memastikan skuad sepenuhnya siap menghadapi lawatan ke Portman Road. Tim asuhan Le Bris membangun momentum positif setelah menjalani pramusim yang kuat, dengan mengamankan tiga kemenangan beruntun lewat kemenangan 2-1 atas Rennes hari ini, setelah sebelumnya menundukkan Lens 2-0 dan Wrexham 1-0. Sementara itu, Methalie telah empat kali membela tim U-21 Prancis, semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu prospek paling cerah di negaranya.
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