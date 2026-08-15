Menurut BBC Sport, Sunderland akhirnya membuat langkah tegas di bursa transfer dengan menyepakati biaya £25,6 juta untuk merekrut bek kiri Methalie dari klub Ligue 1, Toulouse. Kesepakatan ini merupakan investasi signifikan bagi Sunderland saat mereka bersiap menghadapi musim berat yang juga mencakup kembalinya mereka ke kompetisi Eropa yang sudah lama dinantikan.

Kesepakatan verbal telah dicapai untuk biaya awal sebesar £23,9 juta plus £1,7 juta dalam potensi add-on, dengan bek Prancis berusia 20 tahun itu diperkirakan akan segera menjalani tes medis. Paket terstruktur ini menegaskan komitmen Sunderland untuk mendukung Le Bris dalam mengamankan target-target transfer utamanya.