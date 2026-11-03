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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

"Bisseck harus menjaga!", instruksi kepada Diouf yang membuat Rabiot bebas, dan "Tapi, apa yang berhasil dia tepis?" soal penyelamatan Maignan: cerita di balik derbi AC Milan-Inter

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A

BordoCam di DAZN mengungkap cerita di balik kemenangan telak AC Milan atas Inter dalam derbi Milan

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Pertandingan di dalam pertandingan. BordoCam, rubrik Dazn, seperti biasa menyajikan hal-hal menarik dan sudut pandang yang luput dari sorotan kamera serta penonton yang menyaksikan pertandingan dari rumah. Dalam derbi Milan yang dimenangi telak oleh AC Milan atas Inter, ada pula momen-momen menarik dan luapan kemarahan yang turut menjelaskan masa sulit Inter serta kegembiraan AC Milan.

Mulai dari kemarahan di bangku cadangan terkait penjagaan saat gol 1-0 hingga permintaan Chivu yang membuat area yang ditempati Rabiot terbuka saat gol 2-0. Lalu ada penyelamatan gemilang Maignan dan kebingungan Inter pada akhir pertandingan.

  • Moreira Berkacamata Hitam dan Kaka Terharu

    Milan tiba di stadion dengan tenang. Itu terlihat dari sikap Diego Moreira yang datang mengenakan kacamata hitam, ditemani Maignan yang mengisap permen lolipop saat keluar dari terowongan garasi. Namun, seluruh San Siro menantikan kembalinya Ricky Kakà, yang terharu di tengah lapangan hingga menangis saat mendengar nyanyian untuknya dari tribun suporter. Dari nomor 22 yang satu ke nomor 22 lainnya, seolah-olah ada yang memanggilnya.

  • Bisikan Chivu soal skor 1-0 dan jersey Gila yang robek

    Chivu meminta Inter yang "baru", yang turun dengan formasi berbeda, melakukan pergerakan setengah lingkaran untuk menyerang ruang di belakang pertahanan. Namun, AC Milan menguasai lapangan, sehingga instruksi pelatih asal Rumania itu seolah hanya menjadi bisikan ketika Morerira melewati Carlos Augusto dan mengirim umpan silang ke kotak penalti yang dituntaskan Pulisic menjadi gol. Pemain Amerika itu merayakan gol bersama seisi stadion dan rekan-rekan setimnya, tetapi Mario Gila tidak ada di antara mereka karena berlari ke bangku cadangan untuk mengganti jerseynya yang robek akibat benturan dengan Thuram. Satu-satunya sosok Inter yang berdiri, bereaksi, dan menyemangati rekan-rekannya dari bangku cadangan? Federico Dimarco. Para asisten Chivu pun menegaskan: "Bisseck harus menjaga lawan!"

  • Keputusan Chivu soal gol Rabiot

    Dalam proses gol yang mengubah skor menjadi 2-0, Diouf awalnya berada kurang lebih di area tempat Rabiot nantinya melepaskan tembakan. Namun, Chivu bergegas bangkit dari bangku cadangan dan menggeser posisi Diouf, memintanya segera menutup ruang gerak Modric, yang ternyata hanya berperan sebagai pengalih perhatian.

    Area itu pun terbuka. Barella tetap pasif dan membiarkan Rabiot berlari melewatinya, sementara Calhanoglu dan Sucic tertahan oleh blok-blok yang dirancang staf Amorim. Gol itu kembali membuat bangku cadangan AC Milan dan seisi stadion bergemuruh, tetapi Amorim dan Modric langsung menunjuk spesialis bola mati dalam staf tersebut sebagai sosok penentu gol ini.

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  • Instruksi taktis Inter hingga skor 2-1

    Setelah skor menjadi 2-0, Inter berusaha kembali menata posisi di lapangan. Namun, Diouf, yang dipanggil Barella dengan teriakan "Andy! MAJU!", lalu Calhanoglu memberi terlalu banyak ruang kepada Modric dan Musah.

    Analis taktik Chivu menunjukkan hal itu kepada sang pelatih: "Calhanoglu terlalu jauh tertinggal, dia harus maju," lalu kembali berseru, "Calha harus maju!" Namun, Chivu tidak berhasil berkomunikasi dengan pemain asal Turki itu, sementara instruksi kepada Barella juga tidak membuat siapa pun bergerak maju. Thuram pun tetap sendirian dan meminta umpan panjang yang langsung diarahkan kepadanya.

  • PENYELAMATAN MAIGNAN

    Inter semakin menekan dan mendapat peluang menyamakan kedudukan melalui Spence, tetapi Maignan tampil luar biasa dengan membuat penyelamatan yang tidak biasa tampak biasa saja. Chivu membuat gestur "mamma mia" dengan tangannya, sementara Cecchi dari staf dua kali berseru, "Apa yang dia tepis? Apa yang dia tepis?" Aleksandar Stankovic tak percaya dan menggelengkan kepala di bangku cadangan.

  • Gol 3-1 lewat tendangan bebas

    Barella mula-mula kehilangan bola di area berbahaya, membuat Chivu murka. Ia bereaksi dengan isyarat tangan seolah berkata, "ah, sudahlah...." Namun, ketika wasit meniup peluit dan memberikan tendangan bebas di tepi kotak penalti, ia hanya meringis sambil merentangkan kedua tangan.

    Moreira meminta izin kepada Modric untuk mengambil tendangan bebas itu dan Modric menyetujuinya. Maignan mengatur tembok penghalang tandingan, sementara Diouf tidak mengikuti aba-aba Bastoni untuk melompat sehingga terlambat melompat. Bola melintas tepat di atas kepalanya dan Martinez pun tidak melihat bola saat dilepaskan.

    Sementara itu, ofisial keempat Di Bello menghampiri Chivu yang hampir menangis untuk menegaskan bahwa kontak sebelumnya antara Thuram dan De Winter di kotak penalti telah diperiksa dan bukan pelanggaran yang berbuah penalti.

  • Babak kedua dan penalti yang diberikan lalu dibatalkan

    Babak kedua berjalan lebih tenang. Chivu terutama menegur Andy Diouf dan memintanya lebih maju, lalu berteriak kepada Thuram, "Marcus... lebih kuat!" agar lebih agresif saat menekan.

    Setelah itu, Chivu, Kolarov, dan Cecchi berdiskusi untuk mencari solusi dari bangku cadangan. Kolarov mengusulkan formasi menyerang 4-2 dengan Zielinski sebagai pergantian pertama, tetapi Chivu kemudian berubah pikiran dan memilih lini tengah berisi dua pemain dalam formasi 5-4-1.

    Satu-satunya kejadian yang mengguncang babak kedua adalah penalti yang diberikan Guida atas dugaan handball Gila. Amorim dan orang-orang di bangku cadangan AC Milan sampai memegang kepala, lalu memeriksa tayangan lewat tablet mereka sendiri sambil memprotes keputusan yang keliru itu. VAR turun tangan dan memanggil Guida untuk meninjau keputusan tersebut. Guida pun membatalkan penalti.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM