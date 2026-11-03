Pertandingan di dalam pertandingan. BordoCam, rubrik Dazn, seperti biasa menyajikan hal-hal menarik dan sudut pandang yang luput dari sorotan kamera serta penonton yang menyaksikan pertandingan dari rumah. Dalam derbi Milan yang dimenangi telak oleh AC Milan atas Inter, ada pula momen-momen menarik dan luapan kemarahan yang turut menjelaskan masa sulit Inter serta kegembiraan AC Milan.

Mulai dari kemarahan di bangku cadangan terkait penjagaan saat gol 1-0 hingga permintaan Chivu yang membuat area yang ditempati Rabiot terbuka saat gol 2-0. Lalu ada penyelamatan gemilang Maignan dan kebingungan Inter pada akhir pertandingan.