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Bisakah skuad baru USMNT menangani empat laga uji coba hanya dalam 11 hari? Rencana Pochettino untuk Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada terungkap
Mengapa laga persahabatan USMNT penting saat ini
Tim nasional pria Amerika Serikat mulai beralih dari Piala Dunia di kandang sendiri yang berakhir dengan kekalahan mengecewakan dari Belgia di babak 16 besar, dan proses pembangunan kembali dimulai seketika. Mauricio Pochettino telah menyetujui kontrak baru yang akan mempertahankannya sebagai pelatih kepala hingga 2030, dan tugas pertamanya dalam masa kerja yang diperpanjang itu terbilang tidak biasa padat: laga persahabatan kandang melawan Peru pada 26 September, Chile pada 29 September, Meksiko pada 3 Oktober, dan Kanada pada 6 Oktober. Alih-alih jeda internasional dua pertandingan seperti biasanya, jendela musim gugur telah diperpanjang hingga mencakup empat pertandingan, memberi Pochettino kesempatan awal yang langka untuk melihat kedalaman skuad dari kumpulan pemainnya sebelum kualifikasi Piala Dunia 2030 dimulai.
- Getty Images Sport
Angka-angka di balik jadwal pertandingan
Dua laga pembuka beruntun melawan tim Amerika Selatan ini punya sejarah tersendiri. USMNT terakhir kali menghadapi Peru pada 2018, dengan hasil imbang 1-1, sementara Peru — yang menempati peringkat ke-50 dalam ranking dunia FIFA setelah nyaris gagal lolos ke Piala Dunia 2026 — kini ditangani pelatih Mano Menezes. Chile menghadirkan tantangan psikologis yang bahkan lebih berat: kedua tim terakhir kali bertemu pada 2019, juga berakhir imbang 1-1, dan Chile unggul 3-5-3 secara keseluruhan atas AS, yang belum pernah mengalahkan Chile sejak 2000. Untuk mengelola empat pertandingan dalam 11 hari, Pochettino memanggil 28 pemain, bukan 26 seperti standar, guna membagi beban kerja dan mengantisipasi cedera. Satu nama menonjol: talenta Philadelphia Union berusia 16 tahun, Cavan Sullivan, yang telah mencetak enam gol dan menyumbang lima assist sejak awal Agustus, berpeluang menjalani debut seniornya bersama USMNT pada periode ini.
Pesan Pochettino untuk skuad berwajah baru
Berbicara setelah jadwal pertandingan dikonfirmasi, Pochettino mengatakan kepada US Soccer, "Kami berharap para pemain kami bertanding dengan mentalitas bahwa setiap pertandingan sangat krusial," sembari menempatkan laga-laga persahabatan itu sebagai ajang pembuktian, bukan sekadar rangkaian laga ekshibisi rutin. Sang pelatih memuji dukungan yang diterima skuadnya saat bermain di kandang sepanjang musim panas dan ingin atmosfer itu berlanjut ke siklus baru, bahkan dengan skuad yang banyak dihuni pemain muda yang masih mencari identitasnya setelah tersingkir dari Piala Dunia.
Venue, siaran, dan jalan menuju 2030
Tur ini melintasi berbagai penjuru negara: Peru di Inter&Co Stadium, Orlando; Chile di Energizer Park, St. Louis; Meksiko di State Farm Stadium, Glendale; dan Kanada di Allianz Field, St. Paul. Keempat pertandingan itu akan disiarkan di TNT, truTV, HBO Max, Universo, dan Peacock. Jeda internasional ini langsung terhubung ke gambaran yang lebih besar: tim nasional putra Amerika Serikat kembali beraksi dalam laga kompetitif pada November untuk pertandingan kandang dan tandang perempat-final Concacaf Nations League, langkah kompetitif pertama dalam sebuah siklus yang pada akhirnya mengarah ke Piala Dunia 2030, yang diselenggarakan bersama oleh Maroko, Portugal, dan Spanyol.
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