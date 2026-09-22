Dua laga pembuka beruntun melawan tim Amerika Selatan ini punya sejarah tersendiri. USMNT terakhir kali menghadapi Peru pada 2018, dengan hasil imbang 1-1, sementara Peru — yang menempati peringkat ke-50 dalam ranking dunia FIFA setelah nyaris gagal lolos ke Piala Dunia 2026 — kini ditangani pelatih Mano Menezes. Chile menghadirkan tantangan psikologis yang bahkan lebih berat: kedua tim terakhir kali bertemu pada 2019, juga berakhir imbang 1-1, dan Chile unggul 3-5-3 secara keseluruhan atas AS, yang belum pernah mengalahkan Chile sejak 2000. Untuk mengelola empat pertandingan dalam 11 hari, Pochettino memanggil 28 pemain, bukan 26 seperti standar, guna membagi beban kerja dan mengantisipasi cedera. Satu nama menonjol: talenta Philadelphia Union berusia 16 tahun, Cavan Sullivan, yang telah mencetak enam gol dan menyumbang lima assist sejak awal Agustus, berpeluang menjalani debut seniornya bersama USMNT pada periode ini.