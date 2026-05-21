Bisakah Ousmane Dembélé melakukannya lagi?! Bintang PSG ini ingin meraih 'banyak lagi' Ballon d'Or sambil membidik gelar Liga Champions dan Piala Dunia
Tujuan ambisius bagi klub dan negara
Dalam wawancara dengan program "Rothen s’enflamme" di RMC, bintang andalan PSG ini mengungkapkan keinginannya untuk terus meraih gelar-gelar terbesar di dunia sepak bola. Setelah berhasil mencapai puncak kariernya, Dembele kini menargetkan pencapaian bersejarah "triple-double" pada tahun 2026: trofi Liga Champions kedua, gelar Piala Dunia kedua bersama Prancis, dan Ballon d'Or kedua.
Pemenang Ballon d'Or 2025 ini menegaskan bahwa meskipun kesuksesan tim menjadi prioritas utama, motivasi pribadinya tetap tinggi. "Ketika Anda menang sekali, Anda ingin menang berkali-kali, tapi saya sudah menempatkan kepentingan tim di atas segalanya, jelas," jelas Dembele. "Hal terpenting adalah bisa memenangkan Liga Champions. Dan saya juga memiliki tujuan yang sudah lama ada di pikiran saya bersama tim Prancis: meraih Piala Dunia yang gemilang. Dan setelah itu kita lihat saja."
Menjadi teladan di bawah kepemimpinan Luis Enrique
Kebangkitan Dembele di ibu kota Prancis sangat dipengaruhi oleh pelatih PSG, Luis Enrique. Pemain sayap ini telah berkembang menjadi pemain yang lebih lengkap, dengan menyumbang 19 gol dan 11 assist di semua kompetisi musim ini, sekaligus menjalankan tanggung jawab bertahan yang diminta oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Ia mengaitkan perkembangan ini dengan pemahaman yang jelas mengenai perannya dalam skuad.
"Saya berusaha, di setiap bola dan setiap pertandingan, untuk memberikan yang terbaik dari diri saya, untuk mencoba meningkatkan setiap bola yang saya miliki, untuk menjadi teladan," kata Dembele. "Dua tahun terakhir ini, hal itu berhasil bagi saya. Pelatih berbicara kepada saya dan mengatakan bahwa saya memiliki peran penting bagi tim: untuk menjadi teladan, baik bagi pemain yang lebih tua maupun yang lebih muda. Dan saya ingin terus tampil efisien dalam pertandingan kecil maupun besar."
Masa depan jangka panjang di Paris
Meskipun terus beredar rumor mengenai masa depan para bintang papan atas di Parc des Princes, Dembele tetap teguh pada komitmennya kepada juara Ligue 1 tersebut. Di tengah upayanya mengejar prestasi individu lebih lanjut, ia merasa sangat nyaman dengan proyek yang sedang dibangun di Paris dan tidak berniat pindah ke klub lain dalam waktu dekat.
Pemain asal Prancis ini masih terikat kontrak hingga 2028 dan tampak nyaman dalam hierarki klub serta ruang ganti. Menanggapi spekulasi seputar langkah selanjutnya, ia menegaskan, "Saya akan 100% hadir musim depan" sambil mengungkapkan kebahagiaannya terhadap staf, presiden, dan rekan-rekan setimnya.
Perburuan gelar juara
Dembele memiliki hasrat yang tak pernah terpuaskan untuk merasakan sensasi mengangkat trofi, sebuah karakteristik yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di sepak bola Eropa selama dua musim terakhir. Bagi mantan pemain Barcelona ini, statistik hanyalah hasil sampingan dari sifat kompetitifnya. "Saya sangat ingin mencetak gol, memberikan assist, dan memenangkan trofi," kata sang pemain sayap saat wawancara.
PSG akan berupaya meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut saat mereka menghadapi Arsenal di final di Puskás Aréna pada 30 Mei.