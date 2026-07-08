Bisakah Nottingham Forest mempertahankan Murillo selama 10 tahun? Legenda The Reds, Des Walker, menjelaskan mengapa bek tengah asal Brasil yang ‘tenang’ itu tak perlu hengkang dari City Ground

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai berbagai tantangan untuk mempertahankan Murillo di City Ground, Walker menambahkan: “Menurut saya, sepak bola kini berada pada tahap di mana jika tawaran besar datang, mereka akan melepas pemain itu. Dan saya yakin Forest akan melakukannya.

“Tapi mereka menginginkan tawaran terbesar karena mereka melihatnya sebagai pemain sepak bola kelas atas. Dan dia memang pemain kelas atas. Jadi, bagaimana Anda bisa menggantikannya? Pemain seperti dia tidak bisa ditemukan setiap hari. Jadi, menurut saya pribadi, karena jelas [Elliot] Anderson sudah pergi, saya rasa mereka akan mempertahankannya selama mungkin. Dan dalam beberapa tahun ke depan, terkadang, semua orang ingin pindah.

“Saya mengerti ambisi. Tapi bagi saya, Forest selalu menjadi klub yang sama bagusnya dengan klub mana pun di negara ini. Jadi, ambisinya bukan untuk pergi. Ambisinya adalah menjadikan klubmu yang terbaik, yang benar-benar terbaik. Dan saya pikir jika dia memiliki itu dalam dirinya, maka kita akan membangun tim itu di sekelilingnya. Dan tentu saja, dengan membangun tim di sekelilingnya, kita akan menjadikan Nottingham Forest sebagai tim teratas. Karena jika kamu seorang pemain top, itulah tugasmu.

“Ini tidak selalu soal pindah ke klub lain. Baiklah, Forest harus membayarnya, tapi mereka harus membayarnya secara adil. Dan saya yakin mereka akan melakukannya. Saya ingin melihatnya bertahan di sana selama 10 tahun dan melihat sejauh mana klub ini bisa melangkah. Itulah bagian yang istimewa bagi para penggemar, bagi kota ini, dan bagi semua orang.”