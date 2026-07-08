Getty
Diterjemahkan oleh
Bisakah Nottingham Forest mempertahankan Murillo selama 10 tahun? Legenda The Reds, Des Walker, menjelaskan mengapa bek tengah asal Brasil yang ‘tenang’ itu tak perlu hengkang dari City Ground
Mungkinkah Murillo menjadi bek pertama yang harganya mencapai £100 juta?
Setelah tiba di Inggris pada musim panas 2023, Murillo terikat kontrak yang masih berlaku selama empat tahun ke depan. Ia telah menjadi idola para penggemar, sebagai pemain yang penuh misteri dan menghibur, yang memberikan kontribusi jauh lebih besar bagi tim daripada sekadar kemampuan ‘menendang dan menyundul bola’ yang dimiliki banyak rekan sezamannya.
Murillo sudah betah di lingkungannya saat ini, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk pindah klub. Namun, telah disarankan—seiring dengan pengakuan di level tim nasional senior yang sudah mulai ia raih—bahwa tawaran bernilai besar bisa menguji tekad Forest di masa mendatang.
Beberapa pihak bahkan mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun yang penuh talenta ini berpotensi menjadi pemain pertama dengan nilai transfer £100 juta ($134 juta) di posisinya. Hal itu masih menjadi bahan diskusi di lain waktu, sementara Forest untuk saat ini merasa senang menyebut Murillo sebagai bagian dari tim mereka.
- Getty
Legenda Liverpool memberikan pandangannya tentang Murillo
Ketika ditanya mengenai penilaiannya terhadap Murillo — setelah melihatnya mewarisi yel-yel terkenal “you’ll never beat” di Trentside — mantan bek The Reds, Walker, dalam wawancara yang disiarkan oleh talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertama-tama, saya selalu percaya bahwa, sebagai seorang bek, yang terpenting hanyalah bertahan. Dia harus mulai menyadari bahwa sebagai seorang bek, yang terpenting dalam permainan adalah menjaga gawang tetap bersih.
“Namun, kemampuannya dan kemampuannya membaca permainan sangat, sangat baik. Kadang-kadang, menurut saya, dia bisa sedikit lebih proaktif dalam bertahan. Dengan kata lain, jangan sampai berada dalam posisi di mana kamu tidak memanfaatkan kecepatanmu, atau tidak memanfaatkan kemampuanmu dalam membaca permainan.
“Tapi dia orang Brasil dan dia santai serta tenang. Kamu bisa ketahuan. Jadi, ini adalah proses belajar. Setiap pertandingan adalah proses belajar. Namun yang terpenting, kamu harus mulai dari kemampuanmu, dan dia memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai level tertinggi.”
Mengapa Murillo tidak perlu meninggalkan City Ground
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai berbagai tantangan untuk mempertahankan Murillo di City Ground, Walker menambahkan: “Menurut saya, sepak bola kini berada pada tahap di mana jika tawaran besar datang, mereka akan melepas pemain itu. Dan saya yakin Forest akan melakukannya.
“Tapi mereka menginginkan tawaran terbesar karena mereka melihatnya sebagai pemain sepak bola kelas atas. Dan dia memang pemain kelas atas. Jadi, bagaimana Anda bisa menggantikannya? Pemain seperti dia tidak bisa ditemukan setiap hari. Jadi, menurut saya pribadi, karena jelas [Elliot] Anderson sudah pergi, saya rasa mereka akan mempertahankannya selama mungkin. Dan dalam beberapa tahun ke depan, terkadang, semua orang ingin pindah.
“Saya mengerti ambisi. Tapi bagi saya, Forest selalu menjadi klub yang sama bagusnya dengan klub mana pun di negara ini. Jadi, ambisinya bukan untuk pergi. Ambisinya adalah menjadikan klubmu yang terbaik, yang benar-benar terbaik. Dan saya pikir jika dia memiliki itu dalam dirinya, maka kita akan membangun tim itu di sekelilingnya. Dan tentu saja, dengan membangun tim di sekelilingnya, kita akan menjadikan Nottingham Forest sebagai tim teratas. Karena jika kamu seorang pemain top, itulah tugasmu.
“Ini tidak selalu soal pindah ke klub lain. Baiklah, Forest harus membayarnya, tapi mereka harus membayarnya secara adil. Dan saya yakin mereka akan melakukannya. Saya ingin melihatnya bertahan di sana selama 10 tahun dan melihat sejauh mana klub ini bisa melangkah. Itulah bagian yang istimewa bagi para penggemar, bagi kota ini, dan bagi semua orang.”
- Getty
Nottingham Forest sedang membangun masa depan yang cerah
Murillo telah mencatatkan 113 penampilan untuk Forest, membuktikan dirinya sebagai pemain andalan di Liga Premier sekaligus tampil di semifinal Piala FA dan Liga Europa. Kemitraan yang tangguh telah terjalin dengan bek tengah asal Serbia yang kokoh, Nikola Milenkovic, di jantung pertahanan The Reds.
Era baru kembali menyambut City Ground, seiring Oliver Glasner mengambil alih kendali manajerial, dan harapan yang ada adalah—dengan bintang Inggris Anderson yang telah dilepas ke Manchester City—aset-aset berharga dapat dipertahankan sambil membangun masa depan yang cerah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami