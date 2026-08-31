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Bisakah Man Utd menyamai Arsenal dalam tiga tahun? Manchester United masih ‘jauh tertinggal’ saat mantan kapten Steve Bruce menilai kredensial juara Premier League
Manchester United telah mengembalikan optimisme ke Old Trafford
Setelah melesat kembali ke empat besar musim lalu, sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions, harapan dan optimisme kembali ke Old Trafford. Ada pembicaraan soal upaya melancarkan tantangan perebutan gelar menjelang musim 2026-27.
Kekalahan mengecewakan 2-0 dari Hull City yang baru promosi pada pekan pembuka sedikit meredam semangat tersebut. Manchester United sempat tertinggal saat menghadapi Ipswich dalam laga terbaru mereka, tetapi bangkit untuk meraih tiga poin berharga lewat kemenangan 5-2.
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Manchester United terus berbelanja di bursa transfer
Tambahan kekuatan sudah didapat pada bursa transfer musim panas, dengan Andrey Santos dan Youri Tielemans direkrut, sementara Carlos Baleba akan menambah energi di lini tengah setelah pulih sepenuhnya dari cedera.
Pertanyaan masih terus diajukan soal apakah Manchester United sudah cukup solid di lini belakang untuk menjaga persaingan di puncak klasemen, sementara Benjamin Sesko tetap menjadi satu-satunya striker senior murni dalam skuad klub.
Jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan agar kesuksesan era Ferguson bisa terulang, dengan Manchester City, Liverpool, dan Arsenal menikmati dominasi domestik sepanjang sekitar satu dekade terakhir, tetapi apakah United semakin mendekat?
Akankah Man Utd menjuarai Premier League dalam tiga tahun ke depan?
Saat ditanya apakah gelar kasta tertinggi Inggris bisa direbut kembali pada akhir dekade 2020-an, Bruce, yang memenangi tiga gelar Premier League semasa menjadi pemain, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik: “Yah, saya harus benar-benar jujur. Ketika saya melihat bisnis Arsenal dan bagaimana mereka menjalankan klub mereka selama tiga, empat, lima tahun terakhir, mereka jelas, dalam diri Mikel [Arteta], memilih sosok yang ingin mereka datangkan kembali, dan mereka jelas sudah melakukan itu serta mendapat hasilnya.
“Saya pikir apa yang mereka lakukan di bursa transfer, dua pemain yang mereka datangkan membuat mereka lebih baik, yang selalu akan sulit dilakukan. Jadi, Anda harus angkat topi kepada Arsenal. Mereka adalah tim yang harus dikejar.
“Bisakah Man U mengejar mereka dalam dua, tiga tahun ke depan? Itu harus menjadi tujuannya. Anda tahu, ketika Fergie mencoba melampaui Liverpool, tidak ada yang bisa melihat itu selama beberapa tahun. Pada akhirnya, mereka sampai ke sana, dan saya pikir itu selalu harus menjadi tujuannya.
“Lihat, jika Anda adalah Man United, Anda harus membidik untuk menjadi juara negara ini. Titik. Begitulah adanya. Itulah tuntutan bermain untuk Manchester United, dan entah mereka berjarak dua, tiga tahun lagi, saya masih berpikir mereka masih sangat jauh di bawah Arsenal pada saat ini.
“Namun tahun lalu, musim panas lalu, mereka memperbaiki lini depan mereka. Tahun ini, mereka memperbaiki lini belakang mereka. Jadi, mari berharap mereka bisa berkembang dan melancarkan tantangan. Mari berharap begitu. Saya tidak berpikir itu akan mungkin, tetapi tentu saja finis di Eropa harus menjadi prasyarat jika Anda adalah pemain Man U.”
- Getty
Jadwal Manchester United 2026-27: Liga Champions & tanggal derby
Mungkin akan ada lagi pergerakan di sektor pemain masuk di Old Trafford sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Carrick sadar bahwa ia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik agar bisa bersaing di banyak ajang.
Berhasil meraih kemenangan pertama melawan Ipswich seharusnya membantu membangun kepercayaan diri di kubu merah Manchester, dengan laga tandang ke Everton menjadi agenda berikutnya sebelum kembali beraksi di Liga Champions melawan Sabah dan menjamu City dalam derby pertama musim 2026-27.
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