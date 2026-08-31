Saat ditanya apakah gelar kasta tertinggi Inggris bisa direbut kembali pada akhir dekade 2020-an, Bruce, yang memenangi tiga gelar Premier League semasa menjadi pemain, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik: “Yah, saya harus benar-benar jujur. Ketika saya melihat bisnis Arsenal dan bagaimana mereka menjalankan klub mereka selama tiga, empat, lima tahun terakhir, mereka jelas, dalam diri Mikel [Arteta], memilih sosok yang ingin mereka datangkan kembali, dan mereka jelas sudah melakukan itu serta mendapat hasilnya.

“Saya pikir apa yang mereka lakukan di bursa transfer, dua pemain yang mereka datangkan membuat mereka lebih baik, yang selalu akan sulit dilakukan. Jadi, Anda harus angkat topi kepada Arsenal. Mereka adalah tim yang harus dikejar.

“Bisakah Man U mengejar mereka dalam dua, tiga tahun ke depan? Itu harus menjadi tujuannya. Anda tahu, ketika Fergie mencoba melampaui Liverpool, tidak ada yang bisa melihat itu selama beberapa tahun. Pada akhirnya, mereka sampai ke sana, dan saya pikir itu selalu harus menjadi tujuannya.

“Lihat, jika Anda adalah Man United, Anda harus membidik untuk menjadi juara negara ini. Titik. Begitulah adanya. Itulah tuntutan bermain untuk Manchester United, dan entah mereka berjarak dua, tiga tahun lagi, saya masih berpikir mereka masih sangat jauh di bawah Arsenal pada saat ini.

“Namun tahun lalu, musim panas lalu, mereka memperbaiki lini depan mereka. Tahun ini, mereka memperbaiki lini belakang mereka. Jadi, mari berharap mereka bisa berkembang dan melancarkan tantangan. Mari berharap begitu. Saya tidak berpikir itu akan mungkin, tetapi tentu saja finis di Eropa harus menjadi prasyarat jika Anda adalah pemain Man U.”