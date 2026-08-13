Getty/GOAL
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Bisakah Lewis Hall menjadi ‘Patrice Evra yang baru’ di Manchester United? Bek kiri legendaris Manchester United kirim peringatan ‘pertandingan terburuk dalam hidup Anda’ kepada bek Newcastle di tengah rumor transfer
Manchester United telah memperkuat opsi lini tengahnya
Setelah mengamankan tiket ke Liga Champions musim lalu, United telah memberikan kontrak dua tahun kepada Michael Carrick, yang mengubah statusnya dari pelatih interim menjadi pelatih permanen. Ia dipercaya mengambil keputusan penting dalam perekrutan pemain.
Setelah melihat veteran timnas Brasil Casemiro hengkang, tambahan kekuatan di lini tengah menjadi prioritas utama bagi Manchester United. Andrey Santos dan Youri Tielemans telah membantu memenuhi kebutuhan itu, dengan keduanya tampil menonjol dalam serangkaian laga persahabatan.
Ada pembicaraan mengenai dibidiknya seorang striker lagi, karena Benjamin Sesko masih menjadi satu-satunya penyerang murni bernomor 9 di Old Trafford, sementara Marcus Rashford sedang diintegrasikan kembali ke dalam skuad setelah menjalani masa peminjaman yang produktif di Barcelona.
- Getty/GOAL
Manchester United bisa memperkuat lini pertahanannya
Pertanyaan diajukan kepada lini pertahanan United, dengan banyak yang menilai peningkatan bisa dilakukan di sektor tersebut. Hall akan menjadi opsi jangka panjang yang berguna, pada usia 21 tahun, untuk bersaing dengan Luke Shaw di posisi bek kiri.
Manchester United kabarnya siap membayar £60 juta ($81 juta) untuk pemain internasional Inggris tersebut, tetapi bahkan itu mungkin tidak cukup untuk menggoda Newcastle agar menjualnya, mengingat eksodus besar-besaran talenta papan atas yang sudah meninggalkan St James’ Park.
Mungkinkah Hall menjadi 'Evra baru' bagi Man Utd?
Opsi alternatif masih bisa dieksplorasi, dengan Evra, yang memenangi lima gelar Premier League dan Liga Champions selama waktunya di Old Trafford, mengatakan kepada GOAL, bekerja sama dengan Stake, saat ditanya soal upaya mencari penerus lain yang tepat untuk takhta yang pernah ia isi: “Anda harus berhati-hati. Dengan [Tyrell] Malacia, orang-orang langsung ingin mengatakan, ‘ini adalah Patrice Evra yang baru’. Dengan segala hormat, saya bilang, ketika Anda bermain untuk United, situasinya berbeda. Jersey itu sangat berat.
“Luke Shaw bisa saja menjadi orangnya, tetapi sayangnya dia mengalami cedera buruk saat tulang keringnya patah. Dan untuk pulih dari itu, menurut saya apa yang dia lakukan luar biasa. Dia bisa tampil di Piala Dunia karena itu hanya tiga bulan dan orang-orang tidak bisa memahami mengapa untuk tim nasional Inggris dia tampil sangat baik. Tetapi itu sulit. Dan saya pernah berbicara dengan Luke, mungkin sekitar lima tahun lalu. Dan Anda tahu, ketika Anda mengalami cedera seperti itu, Anda tidak ingin kembali 100 persen dalam duel karena Anda masih punya trauma.
“Jadi itulah mengapa kami butuh seseorang untuk datang. Hall adalah bek kiri yang bagus. Tetapi seperti yang saya katakan, saya tidak suka terbawa suasana. Malacia adalah ‘Patrice Evra yang baru’.
“Bahkan saya sendiri sempat melihat dan berkata wow. Lalu setelah satu cedera atau apa pun, sesuatu terjadi. Ketika Anda ingin menjadi Patrice Evra yang baru, Anda harus bermain sembilan tahun secara konsisten. Anda harus bermain bahkan lebih banyak daripada penjaga gawang. Itu akan menjadi tantangan pertama Anda ketika orang-orang ingin membandingkan pemain dengan saya.
“Lalu setelah itu, tentu saja Anda harus bagus dalam bertahan dan menyerang. Jadi apa yang Hall lakukan dengan klubnya sekarang? Ya, tetapi saya selalu bilang ketika Anda bermain untuk klub lain, ketika Anda memainkan laga yang bagus, orang-orang akan bilang itu laga yang luar biasa. Dan ketika Anda bermain untuk United, laga yang bagus itu normal. Laga super ketika Anda bermain dalam performa terbaik, mereka akan bilang itu normal.
“Ketika Anda memainkan laga yang normal, mereka akan bilang itu laga yang buruk. Ketika Anda memainkan laga yang buruk, mereka akan bilang itu adalah laga terburuk dalam hidupnya. Apakah Anda siap menerima kritik seperti itu? Itulah yang harus kita tanyakan kepadanya.”
- Getty
Manchester United menjajaki semua opsi sebelum batas akhir transfer
Setelah pernah terdaftar di Chelsea dan Newcastle, serta mengoleksi empat caps senior untuk Inggris, Hall sudah terbiasa tampil di bawah sorotan terbesar. Ia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Manchester.
Namun, United dikabarkan sedang menjajaki alternatif yang lebih ramah anggaran, dalam upaya membebaskan dana untuk setiap manuver transfer di akhir jendela, dan bisa jadi ada sosok lain yang dibebani tugas untuk mengikuti jejak gemilang Evra.
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