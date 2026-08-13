Opsi alternatif masih bisa dieksplorasi, dengan Evra, yang memenangi lima gelar Premier League dan Liga Champions selama waktunya di Old Trafford, mengatakan kepada GOAL, bekerja sama dengan Stake, saat ditanya soal upaya mencari penerus lain yang tepat untuk takhta yang pernah ia isi: “Anda harus berhati-hati. Dengan [Tyrell] Malacia, orang-orang langsung ingin mengatakan, ‘ini adalah Patrice Evra yang baru’. Dengan segala hormat, saya bilang, ketika Anda bermain untuk United, situasinya berbeda. Jersey itu sangat berat.

“Luke Shaw bisa saja menjadi orangnya, tetapi sayangnya dia mengalami cedera buruk saat tulang keringnya patah. Dan untuk pulih dari itu, menurut saya apa yang dia lakukan luar biasa. Dia bisa tampil di Piala Dunia karena itu hanya tiga bulan dan orang-orang tidak bisa memahami mengapa untuk tim nasional Inggris dia tampil sangat baik. Tetapi itu sulit. Dan saya pernah berbicara dengan Luke, mungkin sekitar lima tahun lalu. Dan Anda tahu, ketika Anda mengalami cedera seperti itu, Anda tidak ingin kembali 100 persen dalam duel karena Anda masih punya trauma.

“Jadi itulah mengapa kami butuh seseorang untuk datang. Hall adalah bek kiri yang bagus. Tetapi seperti yang saya katakan, saya tidak suka terbawa suasana. Malacia adalah ‘Patrice Evra yang baru’.

“Bahkan saya sendiri sempat melihat dan berkata wow. Lalu setelah satu cedera atau apa pun, sesuatu terjadi. Ketika Anda ingin menjadi Patrice Evra yang baru, Anda harus bermain sembilan tahun secara konsisten. Anda harus bermain bahkan lebih banyak daripada penjaga gawang. Itu akan menjadi tantangan pertama Anda ketika orang-orang ingin membandingkan pemain dengan saya.

“Lalu setelah itu, tentu saja Anda harus bagus dalam bertahan dan menyerang. Jadi apa yang Hall lakukan dengan klubnya sekarang? Ya, tetapi saya selalu bilang ketika Anda bermain untuk klub lain, ketika Anda memainkan laga yang bagus, orang-orang akan bilang itu laga yang luar biasa. Dan ketika Anda bermain untuk United, laga yang bagus itu normal. Laga super ketika Anda bermain dalam performa terbaik, mereka akan bilang itu normal.

“Ketika Anda memainkan laga yang normal, mereka akan bilang itu laga yang buruk. Ketika Anda memainkan laga yang buruk, mereka akan bilang itu adalah laga terburuk dalam hidupnya. Apakah Anda siap menerima kritik seperti itu? Itulah yang harus kita tanyakan kepadanya.”