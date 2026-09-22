Bisakah Josh King sebagus Cole Palmer, Morgan Rogers & Morgan Gibbs-White? Mantan bintang Fulham menjelaskan mengapa transfer di masa depan akan membuat wonderkid remaja itu ‘lebih baik’

King masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa disejajarkan dengan nama-nama besar seperti itu, tetapi ia jelas berada di jalur yang tepat. Ketika ditanya apakah pemain asal Kingston itu bisa mengikuti jejak Palmer, Rogers, dan Gibbs-White, mantan bintang Fulham Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu.

“Saya berbicara dengan seseorang, saya tidak bisa mengungkap siapa orang itu karena tidak tepat bagi saya untuk melakukan itu, tetapi dia sedikit seperti, ‘oh, saya tidak begitu yakin’. Bukan berarti meremehkan Fulham, saya rasa semakin bagus pemain-pemain yang bermain bersamanya, semakin tinggi level yang ia capai, semakin baik pula dia akan menjadi.

“Dia punya semua atribut yang Anda butuhkan sebagai pemain menyerang, dia punya kecepatan, dia bisa berlari membawa bola, dia bisa melihat pemain yang berada dalam posisi bagus, dia punya naluri mencetak gol. Saya sangat menyukainya dan saya pikir dia akan punya masa depan yang bagus.

“Saya harap dia tidak mengecewakan, saya harap dia bukan salah satu dari mereka yang ketika mendapat lebih banyak sanjungan, egonya justru menjadi terlalu tinggi. Saya pikir pada usia itu Anda harus benar-benar seimbang, akan banyak hal yang dikatakan tentang Anda, tetapi sebagian besar itu harus Anda kesampingkan dan Anda harus fokus, sangat fokus, pada apa yang ingin Anda lakukan dalam sepakbola. Itu adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda, bermain di level tertinggi yang bisa Anda capai, dan memenangkan trofi, dan saya yakin itulah tujuannya.”