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Bisakah Josh King sebagus Cole Palmer, Morgan Rogers & Morgan Gibbs-White? Mantan bintang Fulham menjelaskan mengapa transfer di masa depan akan membuat wonderkid remaja itu ‘lebih baik’
Sepak bola Inggris dipenuhi gelandang serang kreatif ნომাত্র
Pemain 19 tahun yang sangat dipuji itu sudah melangkah jauh dalam waktu yang relatif singkat. Produk sistem akademi Craven Cottage, King menjalani debut kompetitifnya pada Agustus 2024. Kini ia sudah menembus angka 50 penampilan.
Tiga gol di Premier League sudah ia catatkan, dengan peran reguler di London barat telah berhasil ia amankan. Pemain muda yang lincah itu telah menggeser mantan bintang Arsenal Emile Smith Rowe dalam urutan playmaker.
Ia masih terus berkembang dan semakin matang, sebagai pribadi maupun pemain, dengan kemampuan baru yang terus ditambahkan ke dalam permainannya. Ia sudah menguasai seni meluncur melintasi lapangan, membongkar pertahanan lawan, dan menciptakan peluang gol di sepanjang prosesnya.
Sepakbola Inggris saat ini memiliki banyak talenta seperti itu, dengan nama-nama seperti Phil Foden dan Eberechi Eze juga sedang mengetuk pintu timnas Inggris, sementara ‘Galactico’ Real Madrid Jude Bellingham dianggap menempati posisi teratas dalam kedalaman peran No.10.
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Bisakah King meniru jejak Palmer & Rogers?
King masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa disejajarkan dengan nama-nama besar seperti itu, tetapi ia jelas berada di jalur yang tepat. Ketika ditanya apakah pemain asal Kingston itu bisa mengikuti jejak Palmer, Rogers, dan Gibbs-White, mantan bintang Fulham Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu.
“Saya berbicara dengan seseorang, saya tidak bisa mengungkap siapa orang itu karena tidak tepat bagi saya untuk melakukan itu, tetapi dia sedikit seperti, ‘oh, saya tidak begitu yakin’. Bukan berarti meremehkan Fulham, saya rasa semakin bagus pemain-pemain yang bermain bersamanya, semakin tinggi level yang ia capai, semakin baik pula dia akan menjadi.
“Dia punya semua atribut yang Anda butuhkan sebagai pemain menyerang, dia punya kecepatan, dia bisa berlari membawa bola, dia bisa melihat pemain yang berada dalam posisi bagus, dia punya naluri mencetak gol. Saya sangat menyukainya dan saya pikir dia akan punya masa depan yang bagus.
“Saya harap dia tidak mengecewakan, saya harap dia bukan salah satu dari mereka yang ketika mendapat lebih banyak sanjungan, egonya justru menjadi terlalu tinggi. Saya pikir pada usia itu Anda harus benar-benar seimbang, akan banyak hal yang dikatakan tentang Anda, tetapi sebagian besar itu harus Anda kesampingkan dan Anda harus fokus, sangat fokus, pada apa yang ingin Anda lakukan dalam sepakbola. Itu adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda, bermain di level tertinggi yang bisa Anda capai, dan memenangkan trofi, dan saya yakin itulah tujuannya.”
Akankah transfer bernilai besar menjadi bagian dari masa depan King?
King menjadi bagian dari pemusatan latihan Inggris menjelang Piala Dunia 2026, memberinya gambaran tentang seperti apa lingkungan tersebut. Ekspektasinya adalah transfer bernilai besar akan menjadi bagian dari masa depannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Mantan bintang Fulham lainnya, Bobby Zamora, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ada kesan kepindahan itu tak terelakkan: “Dia talenta fantastis. Sekali lagi, baru 19 tahun dan tidak takut menerima bola, ingin bola, ingin berada di posisi-posisi ini, ingin menciptakan peluang, ingin mencetak gol.
“Masalahnya adalah dia akan pergi ke mana? Belakangan ini saya melihat banyak bintang meninggalkan Premier League, dan saya tidak suka itu. Saya ingin para pemain terbaik dan tentu saja para pemain Inggris bermain di Inggris. Masalahnya, para pemain Inggris biasanya dihargai terlalu mahal atau meminta sedikit lebih banyak uang, yang agak mengecewakan karena saya ingin melihat semua pemain Inggris bermain di Premier League.”
- Getty
Saat kontrak King di Craven Cottage berakhir
Fulham tidak berada di bawah tekanan untuk melepas salah satu aset paling berharganya, karena mereka mengikat King dengan kontrak hingga musim panas 2029. Ia pernah berbicara soal keinginannya menjadi "legenda" di Craven Cottage.
Itu akan menjadi kabar menggembirakan bagi para suporter yang telah menyaksikan kenaikan pesatnya menuju ketenaran, tetapi mungkin tak ada yang bisa menahannya ketika pada akhirnya ia menapaki jalur serupa dengan pesulap-pesulap pengubah pertandingan lainnya.
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