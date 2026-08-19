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Bisakah Jose Mourinho mengulangi trik Frank Lampard dengan Jude Bellingham? Real Madrid ingin bintang Inggris itu menjadi salah satu gelandang pencetak gol terbaik di dunia
Lampard bersinar di bawah Mourinho di Chelsea
Pada 2004, setelah menobatkan dirinya sebagai ‘Special One’, Mourinho mengambil alih kendali raksasa Premier League, Chelsea. Ia mewarisi sejumlah pemain yang sudah terbukti, dan mendatangkan lebih banyak lagi berkat pemilik klub miliarder. Salah satu yang sudah berada dalam skuad di Stamford Bridge adalah Lampard.
Ia mencetak gol sebanyak 19 kali pada musim debut Mourinho sebagai pelatih, sebelum kemudian menembus angka 20 gol dan mempertahankan standar itu selama lima musim beruntun, yang pada akhirnya membukukan total 211 gol untuk Chelsea dalam 13 tahun dan 648 penampilan.
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Bellingham bekerja di bawah arahan 'The Special One' di Madrid
Lampard menetapkan standar bagi mereka yang mengikuti jejaknya, termasuk lulusan akademi Birmingham, Bellingham. Gelandang berusia 23 tahun yang gemar menyerang itu mencetak 23 gol setelah pindah ke Santiago Bernabeu pada 2023, serta menjuarai La Liga dan Liga Champions.
Angkanya menurun sejak saat itu, dengan hanya delapan gol pada musim lalu dalam kampanye yang diganggu cedera, tetapi ia mencetak tujuh gol di Piala Dunia 2026 dan kini bekerja di bawah Mourinho. Pria Portugal itu akan menemukan peran penting bagi Bellingham dalam rencananya.
Bisakah Bellingham menjadi seperti Lampard untuk Real?
Ketika ditanya apakah Bellingham bisa menjadi Lampard Mark II bagi Mourinho, karena ia beroperasi di peran playmaker yang lebih maju, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kerja sama dengan Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho kembali memimpin di La Liga di ESPN pada Sabtu ini saat Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: “Saya rasa dia melakukan itu pada tahun pertamanya, bukan? Tetapi waktu yang akan menjawab karena pada musim sebelumnya dia bermain sedikit lebih ke dalam, dan musim lalu dia kesulitan mencetak gol.
“Saya pikir dengan datangnya Kylian, perannya berubah, tetapi apakah Jose akan ingin memainkan peran itu tahun ini, kita harus menunggu dan melihat. Tampaknya dia ingin memainkan Kylian, Vini Junior, dan [Yan] Diomande, dan pada akhirnya itu akan menjadi poin besar, apakah ada ruang bagi Jude untuk membentuk empat pemain depan itu.
“Saya pikir di La Liga, dalam pertandingan tertentu mereka bisa lolos dengan empat pemain depan itu, dan dia akan terus bergerak maju serta tentu saja Jude akan mencetak gol karena itulah yang ingin dia lakukan dan dia suka menyerang celah-celah itu dengan datang terlambat, jadi semoga itu terjadi. Tetapi kita semua harus menunggu dan melihat.
“Saya pikir teka-teki terbesar adalah memaksimalkan Kylian dan Vini Junior serta melihat di mana keduanya ingin bermain karena seperti yang kita tahu, dan Anda hanya perlu melihat Piala Dunia, keduanya suka melebar ke kiri dan keduanya suka berdiri di sisi kiri, jadi akan menarik melihat siapa yang tugasnya tetap berada di tengah kotak penalti dan tetap di area tengah lapangan karena keduanya suka mendekat ke bola.
“Mereka berdua bukan nomor sembilan. Saya tahu mereka membeli seorang pemain muda, [Carlos] Espi, yang sudah mencetak beberapa gol di pramusim, dia adalah nomor sembilan, dan Gonzalo Garcia yang sekarang berada di Fulham juga adalah nomor sembilan.
“Vini Junior dan Kylian bukanlah itu, terlepas dari semua gol yang telah mereka cetak, mereka bukan tipe penyerang kotak penalti yang ortodoks. Jadi mungkin Jude yang harus melakukan dorongan masuk ke kotak penalti, tetapi saya menunggu untuk melihat apa yang dilakukan Jose dan perubahan apa yang dibuat Jose serta bagaimana Jose akan membantu mereka bermain karena jika Anda punya Yan Diomande mengirim umpan silang ke kotak penalti, siapa yang akan ada di sana untuk menyundulnya masuk karena Anda tahu Kylian dan Vini tidak produktif dalam duel udara? Saya benar-benar tertarik pada sisi itu dari apa yang akan dilakukan Real Madrid.”
- Getty
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Bellingham memiliki semua atribut yang membuat Lampard menjadi salah satu gelandang paling ditakuti di dunia, dengan permainannya bertumpu pada energi tinggi dan datang ke sepertiga akhir pada momen yang tepat untuk memberikan kontribusi menentukan.
Madrid akan membutuhkannya untuk kembali menembus dua digit gol musim ini, dan sekali lagi mendekati angka 20, karena mereka ingin merebut kembali dominasi domestik dari rival El Clasico, Barcelona, sambil juga memburu gelar Piala Eropa ke-16 yang akan memperpanjang rekor.
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