Ketika ditanya apakah Bellingham bisa menjadi Lampard Mark II bagi Mourinho, karena ia beroperasi di peran playmaker yang lebih maju, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kerja sama dengan Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho kembali memimpin di La Liga di ESPN pada Sabtu ini saat Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: “Saya rasa dia melakukan itu pada tahun pertamanya, bukan? Tetapi waktu yang akan menjawab karena pada musim sebelumnya dia bermain sedikit lebih ke dalam, dan musim lalu dia kesulitan mencetak gol.

“Saya pikir dengan datangnya Kylian, perannya berubah, tetapi apakah Jose akan ingin memainkan peran itu tahun ini, kita harus menunggu dan melihat. Tampaknya dia ingin memainkan Kylian, Vini Junior, dan [Yan] Diomande, dan pada akhirnya itu akan menjadi poin besar, apakah ada ruang bagi Jude untuk membentuk empat pemain depan itu.

“Saya pikir di La Liga, dalam pertandingan tertentu mereka bisa lolos dengan empat pemain depan itu, dan dia akan terus bergerak maju serta tentu saja Jude akan mencetak gol karena itulah yang ingin dia lakukan dan dia suka menyerang celah-celah itu dengan datang terlambat, jadi semoga itu terjadi. Tetapi kita semua harus menunggu dan melihat.

“Saya pikir teka-teki terbesar adalah memaksimalkan Kylian dan Vini Junior serta melihat di mana keduanya ingin bermain karena seperti yang kita tahu, dan Anda hanya perlu melihat Piala Dunia, keduanya suka melebar ke kiri dan keduanya suka berdiri di sisi kiri, jadi akan menarik melihat siapa yang tugasnya tetap berada di tengah kotak penalti dan tetap di area tengah lapangan karena keduanya suka mendekat ke bola.

“Mereka berdua bukan nomor sembilan. Saya tahu mereka membeli seorang pemain muda, [Carlos] Espi, yang sudah mencetak beberapa gol di pramusim, dia adalah nomor sembilan, dan Gonzalo Garcia yang sekarang berada di Fulham juga adalah nomor sembilan.

“Vini Junior dan Kylian bukanlah itu, terlepas dari semua gol yang telah mereka cetak, mereka bukan tipe penyerang kotak penalti yang ortodoks. Jadi mungkin Jude yang harus melakukan dorongan masuk ke kotak penalti, tetapi saya menunggu untuk melihat apa yang dilakukan Jose dan perubahan apa yang dibuat Jose serta bagaimana Jose akan membantu mereka bermain karena jika Anda punya Yan Diomande mengirim umpan silang ke kotak penalti, siapa yang akan ada di sana untuk menyundulnya masuk karena Anda tahu Kylian dan Vini tidak produktif dalam duel udara? Saya benar-benar tertarik pada sisi itu dari apa yang akan dilakukan Real Madrid.”