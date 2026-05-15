Bisakah Jose Mourinho menciptakan ‘keajaiban kedua’ dengan kembalinya Cristiano Ronaldo ke Real Madrid? Peluang tercapainya kesepakatan transfer yang mengejutkan ini dianalisis oleh mantan bintang La Liga
Berita tentang reuni mulai beredar
Kembalinya Mourinho yang sensasional ke Santiago Bernabeu, di mana ia diperkirakan akan menggantikan pelatih sementara Alvaro Arbeloa, langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Ronaldo ke klub lamanya. Penyerang berusia 41 tahun itu, yang menikmati masa tiga tahun yang produktif di bawah asuhan Mourinho antara 2010 dan 2013, saat ini sedang menjalani kontraknya bersama Al-Nassr di Arab Saudi hingga Juni 2027. Namun, mantan pemain timnas Spanyol Mendieta meragukan kelayakan transfer tersebut, dengan mengutip tuntutan fisik yang sangat besar serta kondisi skuad Madrid saat ini.
Mendieta mempertanyakan kondisi fisiknya
Dalam wawancara dengan PlayUK, Mendieta mengungkapkan keraguannya terkait kemungkinan kembalinya pemenang Ballon d'Or lima kali itu ke ibu kota Spanyol. Ia mengatakan: "Jose Mourinho sudah kembali ke Real Madrid, keajaiban kedua adalah kembalinya Cristiano Ronaldo ke sana. Tapi saya rasa kita tidak akan melihat itu. Dia sangat bahagia di Arab Saudi. Dari apa yang saya lihat, saya rasa dia belum berada di level konsistensi yang dibutuhkan untuk bermain di tim seperti Real Madrid saat ini. Dia sebaiknya tetap di sana, terus mencetak gol, dan semoga memecahkan rekornya, sehingga dia bisa pensiun dengan pencapaian bersejarah lainnya."
Risiko di balik kembalinya Mourinho
Mendieta juga menyuarakan kekhawatirannya terkait keputusan untuk membawa kembali Mourinho untuk masa jabatan keduanya, sambil menyoroti perkembangan baik sang manajer maupun klub. Ia menambahkan: "Bagi saya secara pribadi, kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid merupakan kejutan. Saya rasa terkadang kesempatan kedua itu berisiko. Dalam pengalaman saya, saya rasa tidak banyak kasus di mana hal itu berhasil.
"Untuk kali ketiga, saya rasa itu tidak pantas. Saya juga merasa ini bukan Mourinho yang sama seperti bertahun-tahun lalu, saat pertama kali. Saya rasa banyak hal telah berubah bagi Mourinho sendiri.
"Banyak orang yang dekat dengan klub mengatakan dia adalah prioritas, dia adalah pilihan pertama presiden, tetapi menurut saya, jika itu tergantung pada saya—yang jelas tidak—saya tidak akan mempertimbangkan opsi itu sebagai salah satunya."
Mendieta menjelaskan lebih lanjut tentang tantangan taktis, mengatakan: "Saya pikir bagi pelatih mana pun, bahkan dengan reputasi dan sejarah besar, saat ini Real Madrid adalah tim yang sulit untuk dilatih. Saya pikir ada dua sisi dari hal ini. Satu adalah fakta bahwa mereka belum menang selama dua tahun. Jika beberapa pelatih ini pergi, tujuannya adalah untuk melakukan lebih baik daripada pendahulunya.
"Namun, saya pikir pada saat yang sama, tidak ada proyek yang jelas bagi para pelatih ini untuk bergabung dengan klub-klub tersebut. Ini adalah risiko bagi para pelatih untuk pergi ke sana sekarang ketika jelas ada kebutuhan akan pemain, hampir satu pemain di setiap lini tim.
"Jika mereka ingin memberikan itu, yang merupakan permintaan Xabi Alonso di awal musim, dan hal itu tidak terpenuhi, maka saya bisa memahami jika para pelatih ini pergi. Jika hal itu tidak terjadi, saya tidak melihat pelatih-pelatih besar akan pindah ke Madrid dalam situasi saat ini."
Misi penyelamatan Mourinho menanti
Manajer asal Portugal yang baru itu dihadapkan pada proyek pembenahan yang berat di klub yang telah kesulitan meraih gelar domestik selama dua musim terakhir. Madrid saat ini tengah berupaya mencari pemain baru di setiap lini, sebuah kebutuhan yang kabarnya membuat sejumlah pelatih papan atas enggan bergabung pada awal musim ini. Sementara Ronaldo fokus pada targetnya di Liga Pro Arab Saudi, Mourinho harus memutuskan apakah ia mampu membangkitkan kembali performa skuad saat ini tanpa mengandalkan bintang-bintang dari masa lalu klub.