Bisakah Jose Mourinho menciptakan ‘keajaiban kedua’ dengan kembalinya Cristiano Ronaldo ke Real Madrid? Peluang tercapainya kesepakatan transfer yang mengejutkan ini dianalisis oleh mantan bintang La Liga

Mendieta juga menyuarakan kekhawatirannya terkait keputusan untuk membawa kembali Mourinho untuk masa jabatan keduanya, sambil menyoroti perkembangan baik sang manajer maupun klub. Ia menambahkan: "Bagi saya secara pribadi, kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid merupakan kejutan. Saya rasa terkadang kesempatan kedua itu berisiko. Dalam pengalaman saya, saya rasa tidak banyak kasus di mana hal itu berhasil.

"Untuk kali ketiga, saya rasa itu tidak pantas. Saya juga merasa ini bukan Mourinho yang sama seperti bertahun-tahun lalu, saat pertama kali. Saya rasa banyak hal telah berubah bagi Mourinho sendiri.

"Banyak orang yang dekat dengan klub mengatakan dia adalah prioritas, dia adalah pilihan pertama presiden, tetapi menurut saya, jika itu tergantung pada saya—yang jelas tidak—saya tidak akan mempertimbangkan opsi itu sebagai salah satunya."

Mendieta menjelaskan lebih lanjut tentang tantangan taktis, mengatakan: "Saya pikir bagi pelatih mana pun, bahkan dengan reputasi dan sejarah besar, saat ini Real Madrid adalah tim yang sulit untuk dilatih. Saya pikir ada dua sisi dari hal ini. Satu adalah fakta bahwa mereka belum menang selama dua tahun. Jika beberapa pelatih ini pergi, tujuannya adalah untuk melakukan lebih baik daripada pendahulunya.

"Namun, saya pikir pada saat yang sama, tidak ada proyek yang jelas bagi para pelatih ini untuk bergabung dengan klub-klub tersebut. Ini adalah risiko bagi para pelatih untuk pergi ke sana sekarang ketika jelas ada kebutuhan akan pemain, hampir satu pemain di setiap lini tim.

"Jika mereka ingin memberikan itu, yang merupakan permintaan Xabi Alonso di awal musim, dan hal itu tidak terpenuhi, maka saya bisa memahami jika para pelatih ini pergi. Jika hal itu tidak terjadi, saya tidak melihat pelatih-pelatih besar akan pindah ke Madrid dalam situasi saat ini."