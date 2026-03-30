Bisakah Italia mengakhiri puasa gelar di Piala Dunia? Tim Azzurri asuhan Gennaro Gattuso yang telah bangkit kembali bertekad untuk mengalahkan hantu masa lalu mereka saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina

Namun, Gattuso jelas bukan hanya sosok yang penuh semangat dan tekad. Ia mengambil beberapa keputusan yang sangat cerdas sebelum dan selama pertandingan melawan tim asal Irlandia Utara itu.

Bahkan pilihan tempatnya pun sangat tepat, dengan Gattuso memainkan peran penting dalam keputusan untuk menggelar semifinal di New Balance Arena di Bergamo - bukan di Stadio Giuseppe Meazza di San Siro yang jauh lebih besar - karena dia yakin bahwa penonton tidak akan begitu cepat memusuhi timnya.

"Jika ada 70.000 penonton di tribun, percayalah, setidaknya 30 persen di antaranya akan mulai mencemooh pada babak pertama," kata mantan pemain AC Milan itu, merujuk pada fakta bahwa pertandingan masih imbang tanpa gol saat jeda. "Jadi, kami beruntung memilih Bergamo, karena para pendukung membantu kami dan mereka sangat penting dalam tidak menambah tekanan pada para pemain saya."

Gattuso juga layak mendapat pujian karena tetap tenang seperti penonton. Babak pertama, seperti yang diakui sendiri olehnya, "sangat berat" — terutama karena pentingnya momen tersebut. Kean secara terbuka mengakui setelah pertandingan bahwa ia merasa beban Piala Dunia di pundaknya hingga ia memastikan kemenangan dengan gol kedua pada malam itu, sementara Tonali mengakui bahwa ada banyak ketegangan di dalam tim sebelum ia memecah kebuntuan pada menit ke-56.

"Ada sedikit kegugupan di awal babak kedua," kata bintang Newcastle itu kepada RAI Sport, "tetapi setelah memimpin, kami benar-benar mulai merasa terbebas dari tekanan dengan mentalitas kami."

Sekali lagi, Gattuso menjadi kunci dalam hal itu, mengingatkan para pemainnya selama jeda bahwa tidak perlu merasa frustrasi. "Kalian tidak berpikir ini akan mudah, bukan?" tanyanya selama pembicaraan tim di babak pertama. Gattuso juga melakukan penyesuaian taktis penting dengan menyuruh Locatelli untuk maju ke depan daripada terus bertahan terlalu dalam.

"Saya merasa di lapangan bahwa saya bisa membantu tim lebih banyak dari posisi itu," jelas gelandang Juventus itu kepada RAI, "tetapi pelatih menyuruh saya untuk mengambil peran yang lebih ke depan, dan kami bermain lebih baik di babak kedua."