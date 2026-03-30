Gattuso Italy World Cup play-off
Bisakah Italia mengakhiri puasa gelar di Piala Dunia? Tim Azzurri asuhan Gennaro Gattuso yang telah bangkit kembali bertekad untuk mengalahkan hantu masa lalu mereka saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina

Italia adalah salah satu raksasa Piala Dunia. Hanya Brasil, yang telah lima kali menjuarai turnamen ini, yang lebih sering menjadi juara daripada Azzurri (empat kali). Namun, sudah 20 tahun berlalu sejak terakhir kali Italia mengangkat trofi tersebut. Yang lebih parah lagi, mereka gagal lolos ke dua turnamen terakhir, yang berarti ada satu generasi penuh yang bahkan belum pernah menyaksikan negaranya berlaga di Piala Dunia.

Orang mungkin tergoda untuk bertingkah seperti Helen Lovejoy dan berseru, 'Adakah yang mau memikirkan anak-anak?!' Namun para pemain sudah melakukannya. "Kami sangat menyadari bahwa kami bertanggung jawab atas semua anak-anak di luar sana dan seluruh gerakan sepak bola Italia," kata gelandang Manuel Locatelli kepada RAI Sport pekan lalu. "Kami tentu saja tidak kekurangan motivasi."

Mereka juga hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengakhiri pengasingan internasional Italia yang sangat disebabkan oleh diri sendiri, setelah Azzurri mengalahkan Irlandia Utara 2-0 di Bergamo pada Kamis lalu untuk melaju ke final play-off melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa.

Lalu, bagaimana persiapan Locatelli & kawan-kawan menjelang pertandingan yang sangat penting ini, tidak hanya bagi tim nasional, tetapi juga bagi sepak bola Italia secara umum? Apakah Italia berada dalam posisi yang tepat untuk mengakhiri kesengsaraan mereka di Piala Dunia? Atau apakah mereka justru berisiko mengalami penderitaan yang lebih parah?...

    Spalletti sang penyelamat...

    Meski terdengar tak terduga, sebenarnya sempat ada keraguan yang nyata apakah Italia bahkan bisa lolos ke babak play-off. Ketika Luciano Spalletti mengundurkan diri musim panas lalu, tim nasional berada dalam kekacauan total.

    Spalletti seharusnya menjadi penyelamat Azzurri. Ia mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Roberto Mancini setelah sang juara Euro 2020 secara mengejutkan mengundurkan diri pada Agustus 2023, dan secara luas dianggap sebagai pengganti yang ideal, mengingat ia baru saja membawa Napoli meraih gelar Serie A pertama sejak era Diego Maradona.

    Namun, meski Spalletti cukup berhasil menstabilkan tim untuk memastikan tempat di Euro 2024, turnamen tersebut menjadi bencana bagi Italia, dan khususnya bagi sang pelatih. Mungkin sudah jelas sebelumnya bahwa skuad Spalletti kekurangan kualitas, tetapi ia membuat beberapa keputusan taktis dan pemilihan pemain yang membingungkan di Jerman.

    Hasil akhirnya adalah pertahanan gelar Kejuaraan Eropa terlemah sejak Yunani pada 2008, dengan Azzurri—yang membutuhkan gol penyeimbang pada menit ke-98 melawan Kroasia hanya untuk lolos dari fase grup—tersingkir setelah kekalahan memalukan melawan Swiss.

    Oleh karena itu, Spalletti membutuhkan awal yang kuat untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, mereka mengalami kemunduran mengejutkan yang mengakhiri masa jabatannya lebih awal.


    • Iklan
    "Para penggemar kami tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini"

    Pada 6 Juni tahun lalu, Italia dikalahkan 3-0 oleh Norwegia di Oslo — dan skor akhir itu sebenarnya masih terlalu baik bagi tim tamu. Tim asuhan Spalletti tampil sangat buruk dari awal hingga akhir, sama sekali tanpa kualitas dan semangat juang.

    "Saya tidak bisa berkata-kata," akui Gigi Donnarumma yang tampak terkejut. "Yang bisa saya katakan adalah para penggemar kami tidak pantas menerima ini, dan kami harus mencari kekuatan dari suatu tempat, karena kami adalah Italia dan pertandingan seperti ini tidak bisa diterima."

    Spalletti pun tak heran setuju. "Kami perlu menemukan sesuatu yang lebih," akunya. "Jika tidak, sesuatu harus berubah."

    Tak terelakkan, 'sesuatu' itu adalah sang pelatih, dengan keputusan yang diambil setelah kekalahan telak dari Norwegia untuk memecat Spalletti - namun hanya setelah membiarkannya tetap memimpin dalam kemenangan 2-0 atas Moldova tiga hari kemudian, demi meminimalkan gangguan.

    Namun, pada saat itu, prospek kualifikasi tim terlihat suram - terutama karena ada kekurangan kandidat kuat yang mengkhawatirkan untuk menggantikan Spalletti di kursi kepelatihan.


    Taruhan Gattuso

    Claudio Ranieri adalah pilihan yang paling populer, namun sang juara Liga Premier yang disayangi itu menolak untuk menarik kembali keputusannya untuk menjabat sebagai penasihat di klub asal kotanya, Roma, setelah mengakhiri karier kepelatihannya pada akhir musim 2024-25, sementara pemenang Scudetto, Stefano Pioli, lebih memilih untuk menangani Fiorentina.

    Akibatnya, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mulai mempertimbangkan ide untuk menghidupkan kembali semangat tahun 2006 dengan merekrut salah satu anggota tim pemenang Piala Dunia asuhan Marcello Lippi. Daniele De Rossi dan Fabio Cannavaro sempat dipertimbangkan, namun Presiden Gabriele Gravina justru memilih Gattuso, mantan gelandang dengan riwayat kepelatihan yang berliku-liku.

    "Dia memiliki kualitas, tekad, dan di atas segalanya, keinginan untuk meraih sesuatu yang hebat bagi Azzurri dan negara kita," tegas Gravina. "Tim nasional membutuhkannya, dan Gattuso menjawab panggilan Azzurri tanpa ragu. Dia merespons dengan antusiasme yang sama seperti saat dia dipanggil sebagai pemain.

    "Namun, saya tidak akan membuat kesalahan dengan menganggap komitmennya sekadar antusiasme. Ada banyak hal lain di balik itu. Semangat pengorbanan yang besar, profesionalisme yang luar biasa, dan tingkat persiapan yang luar biasa. Yang membuat saya terkesan sejak awal adalah kesediaannya untuk mengutamakan 'kita' daripada 'aku'.

    "Namun, kami yakin akan kualitas teknis Rino. Ada bukti konkret tentang kemampuannya, dan saya yakin dia akan menjadi sosok yang menghasilkan hasil. Dia sangat memahami sepak bola Italia, termasuk mentalitas para pemain dan tekanan dari media, setelah mengalami lingkungan yang intens seperti Napoli dan Milan. Secara pribadi, saya selalu menghargai kerjanya dengan pemain muda.

    "Dia langsung ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas, penuh dengan antusiasme. Dia langsung mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang menang sendirian. Kita menang bersama, kita pergi ke Piala Dunia bersama."

    Itu masih harus dilihat, tetapi Gattuso setidaknya telah menempatkan mereka pada posisi untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014.

    'Sungguh suka banget sama kaosnya'

    Mengingat perjalanan Italia di babak penyisihan grup dimulai dan diakhiri dengan kekalahan telak 3-0 dari Norwegia, bisa dibilang bahwa tim ini belum benar-benar menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Gattuso. Bahkan, seperti yang diakui sang pelatih sendiri, timnya menyerah begitu Erling Haaland dkk mulai memberikan tekanan serius pada babak kedua saat kekalahan 4-1 di San Siro pada bulan November lalu.

    Namun, meskipun masih harus dilihat apakah Italia dapat bersaing dengan tim-tim papan atas sepak bola internasional, kemajuan jelas telah dicapai sejak Juni lalu. Dua pertandingan melawan Israel menggambarkan hal tersebut.

    Italia tampil sangat terbuka dan rentan melakukan kesalahan dalam kemenangan gila 5-4 di Debrecen, tetapi jauh lebih solid dan percaya diri saat mengamankan kemenangan 3-0 dalam laga balasan di Udine pada Oktober lalu.

    Perbedaan paling mencolok antara Italia asuhan Gattuso dan era Spalletti adalah rasa kebersamaan. Gelandang kunci Sandro Tonali mengatakan setelah kemenangan atas Irlandia Utara bahwa para pemain telah "merasa positif sejak pelatih datang" - dan mudah dipahami alasannya. Meskipun masih ada keraguan mengenai kecerdasan taktis Gattuso, dia tak dapat disangkal memiliki kepribadian yang penuh gairah dan mengesankan.

    "Pelatih sangat mencintai seragam Azzurri," kata striker bintang Moise Kean kepada Sky Sport Italia. "Ia mendorong kami untuk tidak pernah menyerah."

    Tetap tenang

    Namun, Gattuso jelas bukan hanya sosok yang penuh semangat dan tekad. Ia mengambil beberapa keputusan yang sangat cerdas sebelum dan selama pertandingan melawan tim asal Irlandia Utara itu.

    Bahkan pilihan tempatnya pun sangat tepat, dengan Gattuso memainkan peran penting dalam keputusan untuk menggelar semifinal di New Balance Arena di Bergamo - bukan di Stadio Giuseppe Meazza di San Siro yang jauh lebih besar - karena dia yakin bahwa penonton tidak akan begitu cepat memusuhi timnya.

    "Jika ada 70.000 penonton di tribun, percayalah, setidaknya 30 persen di antaranya akan mulai mencemooh pada babak pertama," kata mantan pemain AC Milan itu, merujuk pada fakta bahwa pertandingan masih imbang tanpa gol saat jeda. "Jadi, kami beruntung memilih Bergamo, karena para pendukung membantu kami dan mereka sangat penting dalam tidak menambah tekanan pada para pemain saya."

    Gattuso juga layak mendapat pujian karena tetap tenang seperti penonton. Babak pertama, seperti yang diakui sendiri olehnya, "sangat berat" — terutama karena pentingnya momen tersebut. Kean secara terbuka mengakui setelah pertandingan bahwa ia merasa beban Piala Dunia di pundaknya hingga ia memastikan kemenangan dengan gol kedua pada malam itu, sementara Tonali mengakui bahwa ada banyak ketegangan di dalam tim sebelum ia memecah kebuntuan pada menit ke-56.

    "Ada sedikit kegugupan di awal babak kedua," kata bintang Newcastle itu kepada RAI Sport, "tetapi setelah memimpin, kami benar-benar mulai merasa terbebas dari tekanan dengan mentalitas kami."

    Sekali lagi, Gattuso menjadi kunci dalam hal itu, mengingatkan para pemainnya selama jeda bahwa tidak perlu merasa frustrasi. "Kalian tidak berpikir ini akan mudah, bukan?" tanyanya selama pembicaraan tim di babak pertama. Gattuso juga melakukan penyesuaian taktis penting dengan menyuruh Locatelli untuk maju ke depan daripada terus bertahan terlalu dalam.

    "Saya merasa di lapangan bahwa saya bisa membantu tim lebih banyak dari posisi itu," jelas gelandang Juventus itu kepada RAI, "tetapi pelatih menyuruh saya untuk mengambil peran yang lebih ke depan, dan kami bermain lebih baik di babak kedua."

    'Segenap hati dan jiwa'

    Namun, seperti yang diakui Locatelli, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. "Kami belum bisa bernapas lega," kata pemain berusia 28 tahun itu, "karena kami masih harus menjalani final babak play-off."

    Sisi positifnya, mengalahkan Wales di Cardiff akan menjadi tantangan yang lebih berat daripada mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di Zenica - itulah sebabnya beberapa anggota skuad Gattuso terlihat merayakan keberhasilan adu penalti di Balkan pada hari Kamis.

    Tim asuhan Sergej Barbarez berada di peringkat ke-66 dalam peringkat dunia FIFA (Italia, meski mengalami berbagai kesulitan, berada di peringkat ke-12) dan masih sangat bergantung pada kapten mereka yang berusia 40 tahun, pencetak gol terbanyak, dan pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa, Edin Dzeko, untuk mencetak gol. Namun, Bosnia hampir memastikan kualifikasi otomatis hanya dalam 13 menit sebelum kehilangan keunggulan mereka dari Austria pada pertandingan terakhir fase grup, sementara mereka membuktikan ketangguhan mereka setelah tertinggal baik dalam pertandingan maupun adu penalti di Stadion Cardiff City.

    Terlebih lagi, semua tekanan kini berada di pundak Azzurri. Sepak bola Italia sedang dalam kondisi yang buruk saat ini. Selain tim nasional yang absen dari dua Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan liga domestik kembali mendapat sorotan serius setelah tak ada satupun tim Serie A yang berhasil mencapai perempat final Liga Champions musim ini.

    Namun, ada optimisme yang hati-hati seputar langkah krusial terakhir ini menuju semacam penebusan. Tonali menunjukkan mengapa begitu banyak klub Liga Premier ingin merekrutnya musim panas ini, bek Inter yang sama-sama diminati, Alessandro Bastoni, kembali tepat waktu dari cedera pekan lalu, dan Italia secara umum memang memiliki skuad yang lebih kuat daripada Bosnia.

    Namun, mereka juga memiliki pelatih yang berhasil memulihkan kepercayaan pada Azzurri setelah kekalahan beruntun di babak play-off Piala Dunia.

    Mereka tak diragukan lagi memiliki pemain yang lebih baik dalam kekalahan sebelumnya melawan Swedia dan Makedonia Utara, namun, seperti yang dikatakanFabio Capello kepada Gazzetta dello Sport pekan lalu, tim-tim tersebut tidak terlihat sepadan dengan kelompok Gattuso. "Melawan Irlandia Utara," kata ikon kepelatihan Italia itu, "kami melihat tim yang mencurahkan segenap jiwa dan raga."

    Penampilan serupa sangat penting di Zenica karena mereka tidak hanya berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina, tetapi juga akan berjuang melawan "setan-setan" yang sama yang disebutkan Tonali sebelum semifinal. "Saya tidak mengatakan kami takut," kata mantan gelandang Milan itu, "tetapi, sayangnya, bisa saja terpikirkan tentang kekalahan-kekalahan masa lalu."

    Namun, tidak ada alasan. "Tidak ada pilihan selain menang," kata Tonali. Mereka berhutang budi pada diri mereka sendiri. Pada pelatih mereka. Pada seluruh gerakan sepak bola Italia. Dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, pada anak-anak yang kurang beruntung yang sangat ingin tahu bagaimana rasanya menyaksikan negara mereka berkompetisi di Piala Dunia.

