Bisakah Italia mengakhiri puasa gelar di Piala Dunia? Tim Azzurri asuhan Gennaro Gattuso yang telah bangkit kembali bertekad untuk mengalahkan hantu masa lalu mereka saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina

Namun, seperti yang diakui Locatelli, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. "Kami belum bisa bernapas lega," kata pemain berusia 28 tahun itu, "karena kami masih harus menjalani final babak play-off."
Sisi positifnya, mengalahkan Wales di Cardiff akan menjadi tantangan yang lebih berat daripada mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di Zenica - itulah sebabnya beberapa anggota skuad Gattuso terlihat merayakan keberhasilan adu penalti di Balkan pada hari Kamis.
Tim asuhan Sergej Barbarez berada di peringkat ke-66 dalam peringkat dunia FIFA (Italia, meski mengalami berbagai kesulitan, berada di peringkat ke-12) dan masih sangat bergantung pada kapten mereka yang berusia 40 tahun, pencetak gol terbanyak, dan pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa, Edin Dzeko, untuk mencetak gol. Namun, Bosnia hampir memastikan kualifikasi otomatis hanya dalam 13 menit sebelum kehilangan keunggulan mereka dari Austria pada pertandingan terakhir fase grup, sementara mereka membuktikan ketangguhan mereka setelah tertinggal baik dalam pertandingan maupun adu penalti di Stadion Cardiff City.
Terlebih lagi, semua tekanan kini berada di pundak Azzurri. Sepak bola Italia sedang dalam kondisi yang buruk saat ini. Selain tim nasional yang absen dari dua Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan liga domestik kembali mendapat sorotan serius setelah tak ada satupun tim Serie A yang berhasil mencapai perempat final Liga Champions musim ini.
Namun, ada optimisme yang hati-hati seputar langkah krusial terakhir ini menuju semacam penebusan. Tonali menunjukkan mengapa begitu banyak klub Liga Premier ingin merekrutnya musim panas ini, bek Inter yang sama-sama diminati, Alessandro Bastoni, kembali tepat waktu dari cedera pekan lalu, dan Italia secara umum memang memiliki skuad yang lebih kuat daripada Bosnia.
Namun, mereka juga memiliki pelatih yang berhasil memulihkan kepercayaan pada Azzurri setelah kekalahan beruntun di babak play-off Piala Dunia.
Mereka tak diragukan lagi memiliki pemain yang lebih baik dalam kekalahan sebelumnya melawan Swedia dan Makedonia Utara, namun, seperti yang dikatakanFabio Capello kepada Gazzetta dello Sport pekan lalu, tim-tim tersebut tidak terlihat sepadan dengan kelompok Gattuso. "Melawan Irlandia Utara," kata ikon kepelatihan Italia itu, "kami melihat tim yang mencurahkan segenap jiwa dan raga."
Penampilan serupa sangat penting di Zenica karena mereka tidak hanya berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina, tetapi juga akan berjuang melawan "setan-setan" yang sama yang disebutkan Tonali sebelum semifinal. "Saya tidak mengatakan kami takut," kata mantan gelandang Milan itu, "tetapi, sayangnya, bisa saja terpikirkan tentang kekalahan-kekalahan masa lalu."
Namun, tidak ada alasan. "Tidak ada pilihan selain menang," kata Tonali. Mereka berhutang budi pada diri mereka sendiri. Pada pelatih mereka. Pada seluruh gerakan sepak bola Italia. Dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, pada anak-anak yang kurang beruntung yang sangat ingin tahu bagaimana rasanya menyaksikan negara mereka berkompetisi di Piala Dunia.