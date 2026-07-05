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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Bisakah Inggris menantang sejarah, ketinggian, dan atmosfer di benteng legendaris Azteca di Meksiko serta mempertahankan impian mereka di Piala Dunia?

Analysis
Mexico
England
World Cup
FEATURES
Mexico vs England

Inggris mungkin baru saja berhasil lolos dari situasi kritis melawan Republik Demokratik Kongo beberapa saat sebelumnya, tetapi Thomas Tuchel tak bisa menahan diri untuk tidak segera mengalihkan perhatiannya ke “Misi: Mustahil” yang menanti timnya di Meksiko. “Saya baru saja selesai dari pertandingan ini, dan masih berusaha menikmatinya,” kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan setelah dua gol Harry Kane di menit-menit akhir membawa The Three Lions meraih kemenangan dramatis 2-1 di Atlanta.

"Tapi sekarang kalian akan bertanding melawan Meksiko di Azteca. Ini mungkin salah satu laga terindah dan paling mendebarkan yang bisa kalian alami, meskipun akan ada banyak, banyak, banyak rintangan yang menanti kami."

Tuchel tidak salah. Meskipun ada keraguan yang wajar mengenai kekuatan tim asuhan Javier Aguirre sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Meksiko telah membangun momentum yang kuat dalam perjalanan mereka menuju babak 16 besar, dan Stadion Azteca adalah salah satu alasan utamanya.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Momen-momen ajaib

    Azteca adalah stadion yang benar-benar legendaris, tempat berlangsungnya beberapa pertandingan dan momen paling berkesan dalam sejarah sepak bola dunia.

    Di stadion ini terdapat sebuah plakat yang memperingati 'Pertandingan Abad Ini' antara Italia dan Jerman Barat pada Piala Dunia 1970, namun tempat ini juga menjadi tuan rumah final yang menyaksikan legenda Brasil, Pelé, memimpin tim nasional terhebat sepanjang masa menuju kemenangan paling ikonik dalam turnamen tersebut.

    Namun, bagi sebagian orang, Azteca akan selamanya dikaitkan dengan Diego Maradona, yang, dalam rentang empat menit ajaib di Mexico City pada tahun 1986, mencetak gol paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, sekaligus gol terindah.

    Namun, sejarah turnamen Meksiko sendiri juga tak terlepas dari Azteca.

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  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    Kunci kesuksesan

    El Tri telah berpartisipasi dalam 17 Piala Dunia sebelumnya. Mereka hanya dua kali berhasil melaju hingga perempat final, dan pada kedua kesempatan tersebut, mereka adalah satu-satunya tuan rumah.

    Pada tahun 1970, Meksiko memainkan ketiga pertandingan grupnya di Azteca, di mana mereka bermain imbang dengan Uni Soviet sebelum mengalahkan El Salvador dan Belgia untuk melaju ke babak gugur.

    Namun, meskipun memiliki poin yang sama dengan Uni Soviet, Meksiko ditempatkan di posisi kedua setelah pengundian, dan itu berarti mereka harus memainkan pertandingan perempat final melawan Italia di Toluca, bukan melawan Uruguay di Azteca. Mungkin tak terhindarkan, El Tri pun dihancurkan 4-1 oleh Azzurri.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suasana yang luar biasa

    Meksiko mengalami kekecewaan serupa setelah tidak lagi bertanding di kandang spiritual mereka pada tahun 1986. Setelah sekali lagi tampil tak terkalahkan di Stadion Azteca pada babak penyisihan grup, Meksiko kemudian mengalahkan Bulgaria di tempat yang sama pada babak 16 besar untuk melaju ke babak perempat final melawan Jerman Barat.

    Namun, pertandingan tersebut digelar di Monterrey, di mana El Tri menderita kekalahan menyakitkan 4-1 melalui adu penalti setelah bermain imbang 0-0 dengan tim yang akhirnya menjadi runner-up.

    Bagi banyak warga Meksiko, penentuan jadwal tersebut menjadi faktor penentu, karena konsensus umum menyatakan bahwa mereka pasti akan mengalahkan Jerman di Azteca. Mengapa? Karena suasananya, dalam segala hal.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain ke-12 Meksiko

    Sebagai permulaan, Azteca adalah stadion megah dengan kapasitas lebih dari 87.000 penonton, sehingga ketika dipenuhi hingga penuh sesak oleh para pendukung Meksiko—seperti yang akan terjadi pada laga babak 16 besar melawan Inggris hari Minggu nanti—stadion ini memiliki kekuatan untuk sekaligus menginspirasi dan menakut-nakuti.

    Seperti yang dikatakan Aguirre setelah kemenangan 3-0 atas Ekuador di babak 32 besar, penonton di Azteca telah menjadi "pemain ke-12" bagi timnya di Piala Dunia.

    “Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami tidak mendapat dukungan di tempat lain,” jelas sang pelatih setelah meraih kemenangan ketiga berturut-turut di Piala Dunia di Mexico City tanpa kebobolan satu gol pun. “Namun di sini kami sadar bahwa seluruh negara berada di belakang kami, dan itu sangat memotivasi kami. Saya bisa katakan bahwa kami semua sangat antusias menanti apa yang akan terjadi.”

    Sebaliknya, Inggris memandang lawatan mereka ke Azteca dengan rasa cemas, dan itu karena aspek hebat lainnya dari Azteca, yaitu lokasinya yang berada 7.300 kaki (2.200 meter) di atas permukaan laut.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    'Kekurangan besar'

    "Ketinggian tempat tentu saja akan menjadi kerugian besar, karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik dalam empat hari," kata Tuchel setelah kemenangan atas Republik Demokratik Kongo. "Itu membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kami hanya punya jeda tiga hari setelah pertandingan ini. Itu jelas merupakan keunggulan besar yang akan dimiliki Meksiko."

    Tuan rumah pasti akan lebih terbiasa dengan kondisi di Azteca, di mana udaranya lebih tipis, yang berarti lebih sedikit oksigen yang mencapai aliran darah dan, pada gilirannya, mengakibatkan peningkatan detak jantung, dehidrasi, dan kelelahan.

    Strategi yang disarankan untuk mengatasi ketinggian adalah tiba beberapa minggu sebelumnya agar tubuh terbiasa dengan kondisi tersebut, tetapi satu-satunya alternatif yang tersedia bagi Inggris adalah mencoba terbang sesaat sebelum kick-off untuk meminimalkan dampaknya.

    Ini adalah persiapan yang “jauh dari ideal,” seperti yang dikatakan pelatih Republik Ceko Miroslav Koubek, dan pendapatnya seharusnya sangat relevan bagi Inggris, karena timnya telah melakukan apa yang akan dilakukan Harry Kane dan kawan-kawan, yaitu langsung bertanding melawan El Tri di markas mereka di Mexico City setelah sebelumnya bermain di Atalanta.

    Mungkin tidak mengherankan, hal itu tidak berjalan baik bagi tim Ceko, yang menelan kekalahan telak 3-0 di Azteca yang mengakhiri partisipasi mereka di Piala Dunia.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Dalam keadaan baik'

    Tentu saja, perlu diakui bahwa Inggris adalah tim yang jauh lebih kuat daripada Ceko, sementara juga patut dicatat bahwa meskipun Meksiko belum pernah kalah di Azteca sejak 2013, mereka hanya menghadapi satu tim 10 besar selama periode tersebut—yaitu Portugal, pada bulan Maret tahun ini. Meskipun demikian, Tuchel memang patut waspada terhadap rintangan yang menghalangi jalan The Three Lions menuju perempat final.

    Ekuador tiba di Azteca pada hari Selasa dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan gemilang atas Jerman, dan tanpa kekhawatiran berarti tentang bermain di ketinggian karena telah lama menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia di Quito, namun mereka tidak mampu mengatasi tekanan penonton.

    "Seluruh stadion mendukung mereka," jelas gelandang Ekuador John Yeboah, "dan saya rasa hal itu memberi mereka dorongan besar untuk maju."

    Ikatan yang terjalin antara tim dan para pendukung tentu saja saling menguntungkan. Dengan empat kemenangan beruntun di Piala Dunia, Meksiko jelas telah berbuat banyak untuk menyatukan negara yang masih dilanda kekacauan kurang dari sebulan yang lalu.

    "Memang benar bahwa saat ini, minggu ini atau dua minggu terakhir, ada banyak kegembiraan, termasuk di dalam tim," kata Aguirre menjelang pertandingan keempat di stadion yang membuat para pemainnya penuh percaya diri. "Anda bisa melihatnya hanya dengan menonton sesi latihan. Mereka serius saat berlatih, tetapi ketika harus melakukan penyesuaian, mereka disiplin.

    "Saya merasa... Saya sudah bolak-balik menangani tim nasional, tapi kami berada dalam kondisi yang baik." Sebenarnya, tidak ada tempat yang lebih baik bagi Meksiko untuk menghadapi Inggris di Piala Dunia selain Azteca yang mereka cintai.

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