Bisakah Inggris menantang sejarah, ketinggian, dan atmosfer di benteng legendaris Azteca di Meksiko serta mempertahankan impian mereka di Piala Dunia?

"Ketinggian tempat tentu saja akan menjadi kerugian besar, karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik dalam empat hari," kata Tuchel setelah kemenangan atas Republik Demokratik Kongo. "Itu membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kami hanya punya jeda tiga hari setelah pertandingan ini. Itu jelas merupakan keunggulan besar yang akan dimiliki Meksiko."

Tuan rumah pasti akan lebih terbiasa dengan kondisi di Azteca, di mana udaranya lebih tipis, yang berarti lebih sedikit oksigen yang mencapai aliran darah dan, pada gilirannya, mengakibatkan peningkatan detak jantung, dehidrasi, dan kelelahan.

Strategi yang disarankan untuk mengatasi ketinggian adalah tiba beberapa minggu sebelumnya agar tubuh terbiasa dengan kondisi tersebut, tetapi satu-satunya alternatif yang tersedia bagi Inggris adalah mencoba terbang sesaat sebelum kick-off untuk meminimalkan dampaknya.

Ini adalah persiapan yang “jauh dari ideal,” seperti yang dikatakan pelatih Republik Ceko Miroslav Koubek, dan pendapatnya seharusnya sangat relevan bagi Inggris, karena timnya telah melakukan apa yang akan dilakukan Harry Kane dan kawan-kawan, yaitu langsung bertanding melawan El Tri di markas mereka di Mexico City setelah sebelumnya bermain di Atalanta.

Mungkin tidak mengherankan, hal itu tidak berjalan baik bagi tim Ceko, yang menelan kekalahan telak 3-0 di Azteca yang mengakhiri partisipasi mereka di Piala Dunia.