Bisakah Inggris menantang sejarah, ketinggian, dan atmosfer di benteng legendaris Azteca di Meksiko serta mempertahankan impian mereka di Piala Dunia?

Tentu saja, perlu diakui bahwa Inggris adalah tim yang jauh lebih kuat daripada Ceko, sementara juga patut dicatat bahwa meskipun Meksiko belum pernah kalah di Azteca sejak 2013, mereka hanya menghadapi satu tim 10 besar selama periode tersebut—yaitu Portugal, pada bulan Maret tahun ini. Meskipun demikian, Tuchel memang patut waspada terhadap rintangan yang menghalangi jalan The Three Lions menuju perempat final.
Ekuador tiba di Azteca pada hari Selasa dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan gemilang atas Jerman, dan tanpa kekhawatiran berarti tentang bermain di ketinggian karena telah lama menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia di Quito, namun mereka tidak mampu mengatasi tekanan penonton.
"Seluruh stadion mendukung mereka," jelas gelandang Ekuador John Yeboah, "dan saya rasa hal itu memberi mereka dorongan besar untuk maju."
Ikatan yang terjalin antara tim dan para pendukung tentu saja saling menguntungkan. Dengan empat kemenangan beruntun di Piala Dunia, Meksiko jelas telah berbuat banyak untuk menyatukan negara yang masih dilanda kekacauan kurang dari sebulan yang lalu.
"Memang benar bahwa saat ini, minggu ini atau dua minggu terakhir, ada banyak kegembiraan, termasuk di dalam tim," kata Aguirre menjelang pertandingan keempat di stadion yang membuat para pemainnya penuh percaya diri. "Anda bisa melihatnya hanya dengan menonton sesi latihan. Mereka serius saat berlatih, tetapi ketika harus melakukan penyesuaian, mereka disiplin.
"Saya merasa... Saya sudah bolak-balik menangani tim nasional, tapi kami berada dalam kondisi yang baik." Sebenarnya, tidak ada tempat yang lebih baik bagi Meksiko untuk menghadapi Inggris di Piala Dunia selain Azteca yang mereka cintai.