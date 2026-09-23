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Bisakah Harry Kane benar-benar berakhir di NFL suatu hari nanti? Striker Bayern Munich itu membahas rencana mengejutkan untuk menggabungkan karier di MLS dengan menjadi penendang bola
Kane menatap masa setelah puncak kariernya di Bayern untuk merancang kehidupan setelah pensiun dari sepak bola
Harry Kane kembali memanaskan pembicaraan tentang salah satu mimpi lintas cabang olahraga paling aneh di sepakbola, dengan mengatakan kepada para reporter di St George's Park pada Rabu bahwa kepindahan ke MLS pada masa depan bisa membuka pintu bagi karier paralel sebagai penendang placekicker di NFL. Komentar itu muncul saat Inggris bersiap menjamu juara Piala Dunia Spanyol di UEFA Nations League pada Sabtu, dengan Kane, kapten Inggris yang saat ini sedang berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya di Bayern Munich, memanfaatkan sesi media prapertandingan untuk berbicara soal rencana beberapa tahun ke depan, bukan hanya lawan akhir pekan ini.
Kane, yang berusia 33 tahun pada Juli, baru saja menuntaskan musim dengan 73 gol untuk Bayern yang menjadikannya salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026, dan laporan menyebut ia "cukup dekat" untuk membubuhkan tanda tangan pada kontrak baru di Munich. Performa itu membuat pembicaraan soal NFL terasa lebih seperti ambisi jangka panjang ketimbang rencana yang akan segera diwujudkan, tetapi itu adalah gagasan yang kini untuk pertama kalinya diungkapkan Kane dengan sangat spesifik.
Aubrey dan Allen menunjukkan jalur crossover itu sudah ada
Logika Kane berpusat pada kemampuan eksekusi penaltinya, dengan argumen bahwa teknik dan tekanan tersebut bisa diterjemahkan langsung ke placekicking. Ia menunjuk kicker Dallas Cowboys Brandon Aubrey, mantan pemain pilihan MLS Draft di Toronto FC yang kini dianggap sebagai salah satu kicker paling akurat di NFL, sebagai bukti bahwa jalur dari sepak bola ke football Amerika memang layak dijalani. Mantan striker Tottenham Clive Allen, yang pernah bermain untuk London Monarchs di NFL Europe, memberikan preseden yang lebih awal. Rekor Kane sendiri memperkuat argumennya: karier yang dibangun di atas penyelesaian akhir presisi dan eksekusi penalti yang klinis untuk Tottenham, Bayern, dan Inggris, ditambah kekaguman lama yang ia akui sendiri terhadap Tom Brady, membuat ambisi tersebut lebih berbobot daripada sekadar komentar sepintas.
Kane: "NFL jauh lebih realistis daripada yang golf"
"Mungkin jika saya berada di MLS pada masa depan atau di tempat seperti itu, itu bisa menjadi sesuatu di mana Anda mungkin bisa menghubungkan keduanya, mungkin dengan musimnya," kata Kane kepada para wartawan, melalui The Athletic. "Itu adalah sesuatu yang akan saya coba lihat sedikit lebih serius. Semuanya bergantung pada apa yang terjadi dalam karier saya selama lima atau enam tahun ke depan, motivasi saya, dan apa yang ingin saya lakukan. NFL jauh lebih realistis daripada yang golf itu, begitulah saya mengatakannya."
Terkait kemiripan teknisnya, Kane menambahkan: "Saya mengambil penalti dan tekanannya, tekniknya, sangat mirip. Jika saya melakukan itu, dari segi latihan, saya akan lebih dekat ke sana daripada olahraga lain mana pun. Jika saya melakukannya, itu adalah sesuatu yang akan saya jalani dengan serius. Saya mungkin akan mengambil waktu enam bulan sampai satu tahun untuk mencoba berlatih sebelumnya."
Kesepakatan Bayern dan ujian Spanyol jadi prioritas sebelum kepindahan apa pun
Kane cepat menegaskan bahwa mimpi itu tetap benar-benar dikesampingkan sementara ia sedang berkembang pesat di Eropa. "Jika orang-orang tahu saya masih berada di puncak permainan saya di sini dalam sepakbola, itu bukan percakapan yang akan terjadi," katanya, seraya menambahkan bahwa pada usia 33 tahun ia "berusaha memaksimalkan segala yang saya bisa" dari tahun-tahun yang tersisa baginya di level teratas. Ini bukan fantasi baru. Kane pertama kali mengungkapkan garis waktu NFL "10 atau 12 tahun" kepada ESPN pada 2019. Namun, dengan pembicaraan Bayern yang terus maju dan MLS semakin dipandang sebagai tujuan realistis di akhir karier, kepingan-kepingan dari rencana dua olahraga yang sungguh-sungguh kini mulai terlihat saling terhubung.
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