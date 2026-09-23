Harry Kane kembali memanaskan pembicaraan tentang salah satu mimpi lintas cabang olahraga paling aneh di sepakbola, dengan mengatakan kepada para reporter di St George's Park pada Rabu bahwa kepindahan ke MLS pada masa depan bisa membuka pintu bagi karier paralel sebagai penendang placekicker di NFL. Komentar itu muncul saat Inggris bersiap menjamu juara Piala Dunia Spanyol di UEFA Nations League pada Sabtu, dengan Kane, kapten Inggris yang saat ini sedang berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya di Bayern Munich, memanfaatkan sesi media prapertandingan untuk berbicara soal rencana beberapa tahun ke depan, bukan hanya lawan akhir pekan ini.

Kane, yang berusia 33 tahun pada Juli, baru saja menuntaskan musim dengan 73 gol untuk Bayern yang menjadikannya salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026, dan laporan menyebut ia "cukup dekat" untuk membubuhkan tanda tangan pada kontrak baru di Munich. Performa itu membuat pembicaraan soal NFL terasa lebih seperti ambisi jangka panjang ketimbang rencana yang akan segera diwujudkan, tetapi itu adalah gagasan yang kini untuk pertama kalinya diungkapkan Kane dengan sangat spesifik.