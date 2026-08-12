Paris Saint-Germain memulai musim baru mereka dengan menghadapi Aston Villa, Rabu malam di Austria, demi mengejar gelar baru yang akan ditambahkan ke koleksi trofinya, sementara Luis Enrique menjalani laga ini dengan ambisi pribadi yang tidak kalah penting, di mana pelatih asal Spanyol itu berusaha melanjutkan rekor mencoloknya di partai-partai final dan memperkuat angka-angka luar biasa miliknya.

Enrique telah membuktikan, setiap kali mendekati perebutan gelar, ia kerap menemukan jalannya menuju podium juara, dan hal itu menempatkannya di hadapan peluang baru ketika menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa, dalam sebuah laga yang menjadi awal resmi musim bagi sang juara Eropa dua kali.

Pelatih asal Spanyol berusia 56 tahun itu memiliki rekor yang sangat istimewa di partai final sejak awal kariernya bersama tim-tim profesional, sejak ia sebelumnya menangani tim cadangan Barcelona.

Sepanjang perjalanannya bersama Roma, Celta Vigo, Barcelona, timnas Spanyol, dan Paris Saint-Germain, Enrique menjalani 19 final, dan berhasil memenangi 16 di antaranya.