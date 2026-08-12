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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bisakah Enrique Menghindari Skenario Sulit? Raja Final Mengejar Kejayaan Baru bersama Paris

FEATURES
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
Luis Enrique
Prancis
Inggris
Austria
Spanyol

Angka-Angka Menakjubkan Jelang Duel Kontra Aston Villa di Piala Super Eropa

Paris Saint-Germain memulai musim baru mereka dengan menghadapi Aston Villa, Rabu malam di Austria, demi mengejar gelar baru yang akan ditambahkan ke koleksi trofinya, sementara Luis Enrique menjalani laga ini dengan ambisi pribadi yang tidak kalah penting, di mana pelatih asal Spanyol itu berusaha melanjutkan rekor mencoloknya di partai-partai final dan memperkuat angka-angka luar biasa miliknya.

Enrique telah membuktikan, setiap kali mendekati perebutan gelar, ia kerap menemukan jalannya menuju podium juara, dan hal itu menempatkannya di hadapan peluang baru ketika menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa, dalam sebuah laga yang menjadi awal resmi musim bagi sang juara Eropa dua kali.

Pelatih asal Spanyol berusia 56 tahun itu memiliki rekor yang sangat istimewa di partai final sejak awal kariernya bersama tim-tim profesional, sejak ia sebelumnya menangani tim cadangan Barcelona.

Sepanjang perjalanannya bersama Roma, Celta Vigo, Barcelona, timnas Spanyol, dan Paris Saint-Germain, Enrique menjalani 19 final, dan berhasil memenangi 16 di antaranya.

  • 9 kemenangan dari 10 final

    Perjalanan Enrique bersama laga-laga final dimulai dengan kemenangan bersama Barcelona atas Athletic Bilbao dengan skor 3-1 di final Copa del Rey tahun 2015, sementara kemenangan terbarunya adalah ketika ia membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa 2026 dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti 4-3, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1. Dan kecuali kekalahannya bersama timnas Spanyol dari Prancis 1-2 di final UEFA Nations League tahun 2021, di samping Piala Super Spanyol yang digelar dengan sistem kandang dan tandang, Enrique hanya kalah dalam satu final dari 16 final yang ia jalani bersama klub-klub dalam satu pertandingan.

    Dan bersama Paris Saint-Germain, pelatih asal Spanyol itu meraih sembilan kemenangan dari 10 final, dengan awalan meraih gelar Piala Super atas Toulouse dengan skor 2-0 pada Januari 2024 di Stadion Parc des Princes.

    Adapun satu-satunya kekalahan Enrique di final bersama Paris datang dari Chelsea dengan skor 3-0 di Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat.

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  • Apakah Skenario Sulit Itu Terulang? Ini 4 Gelar Terakhir yang Ditentukan lewat Adu Penalti

    Enrique tak hanya sekadar meraih kemenangan di final-final terakhirnya, empat gelar terakhirnya bersama Paris justru datang setelah harus melewati adu penalti, dalam sebuah rangkaian yang mencerminkan kemampuannya menghadapi momen-momen krusial, di samping kekuatan mental yang ia tanamkan kepada para pemainnya serta sedikit keberuntungan, menurut situs RMC.

    Kemenangan pertama dari rangkaian ini datang melawan Tottenham di Piala Super Eropa musim lalu, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 sebelum Paris menang 4-3 lewat adu penalti.

    Skenario serupa terulang saat menghadapi Flamengo di Piala Interkontinental pada Desember, setelah laga berakhir imbang 1-1, sebelum Paris memastikan gelar dengan skor 2-1 lewat adu penalti.

    Kemudian Paris mengalahkan Olympique Marseille di Trophée des Champions di Kuwait pada awal tahun ini, setelah imbang 2-2, sebelum menang 4-1 lewat adu penalti.

    Kemenangan terakhir dari rangkaian ini datang melawan Arsenal di final Liga Champions 2026, ketika Paris memastikan kemenangan 4-3 lewat adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 1-1.

    Dan kini, Enrique dihadapkan pada peluang untuk melanjutkan rangkaian ini, meski dengan skenario adu penalti yang sulit itu, saat menghadapi Aston Villa, yang dipimpin rekan senegaranya Unai Emery, mantan pelatih Paris Saint-Germain, dalam sebuah laga yang bisa memberikan sang juara Eropa awal yang sempurna bagi musim barunya dan menambahkan satu gelar lagi ke rekor seorang pelatih yang kini dikenal karena kemampuannya yang mencolok dalam memenangi final.

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