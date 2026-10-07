Meski tidak ada yang meragukan talenta dan kemampuannya memberi dampak dalam pertandingan untuk klub dan negara, apakah ia telah mencapai level yang mirip dengan yang pernah diraih mantan pemain internasional Inggris, Scholes?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Anderson, yang menempati ruang mesin yang sama dengan Scholes, pemain Brasil itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Bruno Fernandes luar biasa, punya kualitas luar biasa, pemain yang luar biasa. Dia adalah pemain top di era ini, tapi saya pikir Scholes berada di level yang berbeda. Dia benar-benar berada di level yang berbeda.

“Saya pikir Scholes mendekati para pemain gelandang paling top di planet ini. Saya pikir Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno saya tempatkan lebih dekat dengan [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, serta [Claude] Makelele. [Michael] Essien, bagi saya, dan [Toni] Kroos.

“Saya pikir mereka berdua berada di posisi yang berbeda. Saya pikir Scholes, ketika mulai bermain, dia memulai sedikit di tengah, dia sedikit turun ke belakang, bermain bertahan dan menyerang pada saat yang sama. Dan Bruno Fernandes, saya pikir Fernandes lebih ke gelandang dan menyerang, seperti posisi yang sama saat [Wayne] Rooney bermain. Saya pikir Bruno Fernandes sedikit seperti itu. Saya pikir mereka berdua benar-benar berbeda, tapi Scholes adalah Scholes. Scholes berasal dari planet yang berbeda.

“Saya bermain bersamanya selama delapan tahun. Scholes bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam latihan. Kadang itu membuat saya kesal ketika saya menjalani sepanjang pertandingan, berlari ke mana-mana, lalu bola datang ke Scholes selama 10 menit, dia mencetak gol. Itu selalu membuat saya sedih, marah! Saya berlari ke mana-mana, Scholes datang ke posisi saya, mencetak gol. Itulah Scholes. Dia juga sama dalam latihan. Pemain luar biasa, pribadi yang luar biasa.”