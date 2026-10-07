Getty/GOAL
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Bisakah Bruno Fernandes disamakan dengan Paul Scholes? Klaim ‘level berbeda’ dari mantan gelandang Manchester United yang bermain bersama pemenang 11 gelar Premier League
Samai rekor Scholes peraih treble untuk Man Utd
Setelah menjalani debut seniornya pada 1993, setelah berkembang melalui akademi bersama pemain-pemain seperti David Beckham dan Gary Neville, Scholes menghabiskan seluruh kariernya di markas yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ itu.
Ia mencatatkan 718 penampilan di bawah pelatih ikonik asal Skotlandia Sir Alex Ferguson, membantu Manchester United membangun dominasi domestik sekaligus meraih dua gelar Liga Champions, termasuk satu pada kampanye Treble bersejarah 1998-99.
Scholes mencetak 155 gol untuk Manchester United, dengan reputasi sebagai pemain yang kerap muncul terlambat di kotak penalti dan mengejutkan lawan. Jangkauan umpannya dan olah kaki cepatnya juga memastikan sejumlah peluang tercipta untuk rekan-rekan setimnya.
- Getty/GOAL
Fernandes telah menulis ulang buku sejarah
Saat ini, Fernandes sudah terbiasa memenuhi kriteria yang sama. Ia menulis ulang buku rekor Premier League musim lalu ketika mencatatkan 21 assist dalam satu musim di kasta tertinggi.
Ia hanya sekali gagal menembus dua digit gol di semua kompetisi dalam satu musimnya di Manchester, yakni pada musim lalu, dan telah mengoleksi total 111 gol dari 334 pertandingan. Pemain internasional Portugal itu sudah lima kali menjadi Player of the Year untuk United dan dinobatkan sebagai PFA Player of the Year pada 2025-26.
Pemain 32 tahun yang penuh teka-teki itu telah menjadi pemimpin yang inspiratif saat mengenakan ban kapten, dan diharapkan akan menandatangani kontrak baru pada suatu waktu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat betapa pentingnya dirinya bagi kepentingan kolektif tim.
Apakah Fernandes berada di level yang mirip dengan Scholes?
Meski tidak ada yang meragukan talenta dan kemampuannya memberi dampak dalam pertandingan untuk klub dan negara, apakah ia telah mencapai level yang mirip dengan yang pernah diraih mantan pemain internasional Inggris, Scholes?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Anderson, yang menempati ruang mesin yang sama dengan Scholes, pemain Brasil itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Bruno Fernandes luar biasa, punya kualitas luar biasa, pemain yang luar biasa. Dia adalah pemain top di era ini, tapi saya pikir Scholes berada di level yang berbeda. Dia benar-benar berada di level yang berbeda.
“Saya pikir Scholes mendekati para pemain gelandang paling top di planet ini. Saya pikir Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno saya tempatkan lebih dekat dengan [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, serta [Claude] Makelele. [Michael] Essien, bagi saya, dan [Toni] Kroos.
“Saya pikir mereka berdua berada di posisi yang berbeda. Saya pikir Scholes, ketika mulai bermain, dia memulai sedikit di tengah, dia sedikit turun ke belakang, bermain bertahan dan menyerang pada saat yang sama. Dan Bruno Fernandes, saya pikir Fernandes lebih ke gelandang dan menyerang, seperti posisi yang sama saat [Wayne] Rooney bermain. Saya pikir Bruno Fernandes sedikit seperti itu. Saya pikir mereka berdua benar-benar berbeda, tapi Scholes adalah Scholes. Scholes berasal dari planet yang berbeda.
“Saya bermain bersamanya selama delapan tahun. Scholes bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam latihan. Kadang itu membuat saya kesal ketika saya menjalani sepanjang pertandingan, berlari ke mana-mana, lalu bola datang ke Scholes selama 10 menit, dia mencetak gol. Itu selalu membuat saya sedih, marah! Saya berlari ke mana-mana, Scholes datang ke posisi saya, mencetak gol. Itulah Scholes. Dia juga sama dalam latihan. Pemain luar biasa, pribadi yang luar biasa.”
- Getty
13 tahun sejak Man Utd memenangi gelar Premier League
Scholes gantung sepatu, untuk kedua dan terakhir kalinya, pada 2013, saat ia mengikuti Ferguson pensiun. United tidak pernah benar-benar sama lagi sejak saat itu, dengan paceklik gelar Premier League selama 13 tahun yang masih berlanjut.
Fernandes termasuk di antara mereka yang dibebani tugas untuk mengembalikan Manchester United ke posisi tertinggi. Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu tujuan itu, bahkan terkadang nyaris seorang diri menggendong klub, tetapi masih harus dilihat apakah ia akan bergabung dengan sejumlah nama termasyhur dalam daftar juara Inggris yang bertabur bintang.
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