"Bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan meninggal tahun ini?" - Presiden Atlético Madrid menanggapi kabar bahwa Julián Álvarez akan bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas

Seperti dilaporkan oleh Marca, Cerezo menegaskan bahwa Atletico tidak berniat melepas Alvarez. Sebelum makan siang bersama para petinggi Barcelona, para wartawan mendesaknya mengenai kemungkinan sang penyerang pindah ke ibu kota Catalan. Cerezo menanggapi rumor tersebut dengan analogi yang aneh. Ia bertanya: "Bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan meninggal antara sekarang dan akhir tahun ini? Jika seorang pemain memiliki kontrak dengan sebuah tim dan masih memiliki sisa kontrak bertahun-tahun dengan tim tersebut, maka katakanlah padaku apa yang bisa terjadi. Aku akan memberitahumu dalam tiga kata... Julian memiliki kontrak."