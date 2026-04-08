"Bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan meninggal tahun ini?" - Presiden Atlético Madrid menanggapi kabar bahwa Julián Álvarez akan bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas
Cerezo membantah kabar transfer ke Barcelona
Seperti dilaporkan oleh Marca, Cerezo menegaskan bahwa Atletico tidak berniat melepas Alvarez. Sebelum makan siang bersama para petinggi Barcelona, para wartawan mendesaknya mengenai kemungkinan sang penyerang pindah ke ibu kota Catalan. Cerezo menanggapi rumor tersebut dengan analogi yang aneh. Ia bertanya: "Bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan meninggal antara sekarang dan akhir tahun ini? Jika seorang pemain memiliki kontrak dengan sebuah tim dan masih memiliki sisa kontrak bertahun-tahun dengan tim tersebut, maka katakanlah padaku apa yang bisa terjadi. Aku akan memberitahumu dalam tiga kata... Julian memiliki kontrak."
Angka-angka penting di balik performa sang penyerang
Tidak sulit untuk memahami mengapa Barcelona menjadikan pemain berusia 26 tahun ini sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas. Penyerang ini tampil sensasional musim ini, mencetak 17 gol dan sembilan assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi, dengan total menit bermain 3.106. Dampaknya sejak meninggalkan Manchester City sangat besar, dengan catatan impresif sebanyak 46 gol dan 17 assist dalam 101 pertandingan bersama Atletico. Selain itu, merekrutnya akan sangat sulit, karena kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni 2030, yang memastikan Rojiblancos memegang kendali penuh dalam negosiasi apa pun.
Klub raksasa Catalan membidik penyerang baru
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini serang. Namun, klub tersebut menghadapi kendala finansial yang signifikan dalam upaya mendatangkan striker tersebut. Meskipun mereka sangat ingin merekrut pemain bintang, memenuhi nilai transfer yang ditetapkan oleh Atletico akan menjadi hal yang sangat rumit. Spekulasi menyebutkan bahwa tawaran awal untuk kesepakatan pinjaman yang mencakup biaya akan langsung ditolak, sementara transfer permanen menuntut biaya yang sangat besar setidaknya €175 juta, meskipun beberapa laporan menyebutkan Atletico akan menuntut angka yang mendekati €200 juta.
Pertandingan penting Liga Champions menanti
Di luar bursa transfer, fokus utama Atletico saat ini adalah laga perempat final Liga Champions yang krusial melawan Barcelona. Taruhannya sangat tinggi bagi Rojiblancos saat mereka bersiap untuk leg pertama pada Rabu nanti. Skuad ini akan sangat berhasrat untuk membalas dendam setelah menderita kekalahan menyakitkan 2-1 dari raksasa Catalan itu di La Liga akhir pekan lalu. Kekalahan kandang tersebut merupakan pukulan telak, menjadikan laga Eropa ini sebagai pertemuan yang menentukan bagi musim mereka. Terlepas dari kemunduran baru-baru ini dan keributan seputar Alvarez, Cerezo tetap optimis, berharap timnya bisa mengamankan hasil tandang yang sangat penting.