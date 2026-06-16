‘Bisa saja lebih buruk’ - Cole Palmer menceritakan apa yang sedang dilakukannya setelah tidak dipanggil ke timnas Inggris untuk Piala Dunia, sementara gelandang serang Chelsea ini memanfaatkan libur musim panas yang tak terduga sebaik-baiknya

Dalam apa yang bisa dibilang menjadi topik pembicaraan terbesar saat pengumuman skuad, keputusan untuk tidak membawa Palmer ke turnamen tersebut mengejutkan banyak penggemar. Thomas Tuchel memilih opsi-opsi kreatif lainnya, karena menilai bahwa beberapa pemain lain lebih layak mendapatkan tempat di pesawat untuk turnamen di Amerika Utara.

Setelah musim di mana Palmer mencetak 11 gol di Liga Premier, penurunan konsistensinya serta masalah cedera ringan tampaknya membuatnya kehilangan dukungan dari pelatih asal Jerman tersebut.

Penyerang berusia 24 tahun ini telah menjadi andalan bagi The Blues dan tim nasional sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester City, namun kini ia harus menonton dari pinggir lapangan. Sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional mendarat di Florida untuk memulai persiapan Piala Dunia, Palmer memilih untuk beristirahat sejenak guna melupakan kekecewaannya karena tidak bisa ikut serta dalam ajang terbesar di dunia sepak bola.



