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‘Bisa saja lebih buruk’ - Cole Palmer menceritakan apa yang sedang dilakukannya setelah tidak dipanggil ke timnas Inggris untuk Piala Dunia, sementara gelandang serang Chelsea ini memanfaatkan libur musim panas yang tak terduga sebaik-baiknya
Pemain ternama yang tidak masuk dalam skuad Tuchel
Dalam apa yang bisa dibilang menjadi topik pembicaraan terbesar saat pengumuman skuad, keputusan untuk tidak membawa Palmer ke turnamen tersebut mengejutkan banyak penggemar. Thomas Tuchel memilih opsi-opsi kreatif lainnya, karena menilai bahwa beberapa pemain lain lebih layak mendapatkan tempat di pesawat untuk turnamen di Amerika Utara.
Setelah musim di mana Palmer mencetak 11 gol di Liga Premier, penurunan konsistensinya serta masalah cedera ringan tampaknya membuatnya kehilangan dukungan dari pelatih asal Jerman tersebut.
Penyerang berusia 24 tahun ini telah menjadi andalan bagi The Blues dan tim nasional sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester City, namun kini ia harus menonton dari pinggir lapangan. Sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional mendarat di Florida untuk memulai persiapan Piala Dunia, Palmer memilih untuk beristirahat sejenak guna melupakan kekecewaannya karena tidak bisa ikut serta dalam ajang terbesar di dunia sepak bola.
Kehidupan di Ibiza vs Panas ala Miami di Inggris
Palmer telah kembali ke tempat peristirahatan yang sudah tak asing baginya untuk menjauh dari sorotan publik, dengan berangkat ke Mediterania guna menikmati liburan panjang. Baru-baru ini, ia terlihat bersantai di Ibiza bersama Wayne Lineker, pemilik klub O Beach yang terkenal. Berbeda dengan kunjungannya musim panas lalu setelah Piala Dunia Antarklub, perjalanan kali ini berfungsi sebagai penyegaran mental setelah pukulan berat akibat pengucilannya dari tim nasional.
Perbedaan antara gaya hidup Palmer saat ini dan suasana di kamp timnas Inggris sangat mencolok. Sementara The Three Lions sedang berlatih keras dalam sesi ganda di bawah teriknya cuaca Miami yang mencapai 32 derajat untuk mempersiapkan pertandingan pembuka mereka, Palmer membagikan sembilan foto di akun Instagram-nya yang menonjolkan gaya hidup yang jauh lebih santai. Foto-foto tersebut menampilkan hari-hari di pantai bersama teman-teman, sesi pemotretan profesional, dan promosi untuk merek "COLE'D" miliknya, yang menunjukkan sang pemain memanfaatkan waktu luangnya yang tak terduga dengan sebaik-baiknya.
Perdebatan mengenai ungkapan 'bisa saja lebih buruk'
Aktivitas di media sosial tersebut tidak luput dari perbincangan, terutama karena keterangan yang dipilih Palmer untuk menyertai unggahannya. Dengan menulis “bisa saja lebih buruk,” pemain Chelsea itu memicu perdebatan di kalangan pengikutnya mengenai sikapnya terhadap pencoretan dari tim nasional. Sementara sebagian menganggapnya sebagai sudut pandang yang sehat dalam menikmati hidup meski mengalami kemunduran dalam karier profesional, yang lain mempertanyakan apakah sang playmaker seharusnya menunjukkan hasrat yang lebih jelas untuk terlibat dalam skuad.
Postingan tersebut, yang menampilkan Palmer duduk di sofa kuning cerah dan tampak sangat santai, mengisyaratkan bahwa ia sengaja menjauhkan diri dari tekanan turnamen. Ungkapan “bisa saja lebih buruk” berfungsi sebagai pengingat yang penuh tekad bahwa meskipun ia tidak akan bersaing memperebutkan trofi bulan ini, ia menemukan kedamaian dan ketenangan jauh dari kelembapan yang menyiksa di Amerika Serikat serta tuntutan sepak bola internasional yang berisiko tinggi.
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Perhatian kini beralih ke pramusim Chelsea
Bagi Palmer, prioritasnya kini akan beralih ke upaya memastikan dirinya berada dalam kondisi prima menjelang musim domestik 2026-27. Karena hanya memiliki sedikit kesempatan untuk beristirahat sejak tiba di London Barat pada 2023, jeda paksa ini mungkin akan memberinya waktu pemulihan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk kembali menemukan performa gemilang yang awalnya membuatnya dikenal luas. Ia diharapkan untuk mengikuti pramusim penuh di bawah bimbingan staf pelatih klub sementara rekan-rekannya masih berlaga di luar negeri.
Tujuan jangka panjangnya tetap kembali ke skuad Inggris, dengan Palmer berharap bahwa awal yang segar di Stamford Bridge akan memaksa Tuchel untuk mempertimbangkan kembali posisinya.