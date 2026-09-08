Bouaddi meyakini bahwa ia berada di tempat terbaik untuk memaksimalkan potensinya, dengan mengatakan kepada situs resmi City saat menuntaskan kepindahannya ke Inggris: “Manchester City adalah, bagi saya, klub terbaik di dunia. Menjadi impian bisa berada di sini dan menyebut diri saya sebagai pemain City. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya bekerja keras untuk menjadi pemain terbaik yang saya bisa dan mencapai level tertinggi dalam permainan ini.

“Saya sudah menonton City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya bermain mereka. City selalu mencoba memainkan sepakbola berkualitas. Dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah pemenang, klub ini terasa seperti dibangun untuk menang. Skuad ini berkelas dunia dan Enzo adalah manajer top. Dan saya benar-benar menantikan bermain di Stadion Etihad, di depan semua suporter.

“Saya masih harus banyak berkembang. Saya baru 18 tahun. Saya senang dengan perkembangan yang telah saya buat sejauh ini, tetapi saya juga tahu bahwa saya masih bisa berkembang jauh lebih banyak. Ini tanpa diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi saya untuk melakukan itu. Klub ini menuntut trofi dan saya akan memberikan segalanya untuk memastikan kami bersaing untuk setiap gelar.”

Direktur sepakbola Manchester City, Hugo Viana, mengatakan soal perekrutan calon superstar masa depan itu: “Potensi Ayyoub sangat tinggi, seorang pemain yang dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan gelandang top. Di usia 18 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan sepakbola yang luar biasa dan itu hanya akan semakin berkembang di bawah arahan Enzo.

“Kami memantaunya dengan sangat, sangat dekat dan sepanjang proses itu kami semakin yakin bahwa ia adalah talenta besar yang akan berkembang di City. Kami sangat senang ia bergabung dengan kami dan tugas kami sekarang adalah memastikan kami memberinya segala yang ia butuhkan untuk memenuhi potensinya.”