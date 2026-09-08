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'Bisa mencapai level Rodri yang berkelas dunia, dengan mudah!' - Wonderkid remaja Ayyoub Bouaddi disamakan dengan legenda Barcelona Sergio Busquets setelah transfer £86 juta ke Manchester City
Bouaddi kelahiran Prancis adalah pemain internasional Maroko
Itu adalah beban ekspektasi yang sangat besar untuk sosok yang masih sangat muda, tetapi Bouaddi telah menunjukkan cukup banyak sepanjang kariernya yang relatif singkat sejauh ini untuk mengisyaratkan bahwa ia mampu mengikuti jejak para pendahulunya yang paling termasyhur. Ia bahkan sudah melampaui 100 penampilan senior kompetitif.
Terobosan dicatatkannya bersama Lille, dengan pengakuan di level internasional datang saat ia mewakili Prancis di setiap kelompok usia dari U16 hingga U21. Kesetiaannya kemudian beralih ke Maroko, dengan Piala Dunia 2026 turut diramaikan oleh Maroko.
Nilai sang remaja sudah sangat tinggi sebelum turnamen itu dimulai, dengan kepindahan bernilai besar ke salah satu klub elite Eropa dengan cepat menjadi persoalan kapan, bukan apakah. Raksasa Premier League City pada akhirnya memenangi perburuan untuk mendapatkan salah satu prospek terpanas dan tanda tangan yang paling diburu dalam sepakbola dunia.
Bouaddi sedang diperkenalkan secara bertahap ke tantangan baru oleh Enzo Maresca, dengan dua penampilan sebagai pemain pengganti sudah dijalaninya, tetapi ekspektasinya adalah ia akan segera menjadi salah satu nama pertama dalam susunan tim.
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Wonderkid remaja dibandingkan dengan para gelandang hebat
Ketika ditanya soal seberapa hebat gelandang berkelas itu bisa berkembang, mantan bintang City Sagna, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Dia punya kedewasaan yang besar. Etos kerjanya ada, dia juga punya kepercayaan diri saat menguasai bola, jadi dia bisa menjadi sangat, sangat hebat.
“Saya pikir dia bisa mencapai level Rodri yang kelas dunia, dengan mudah. Bahkan seperti Busquets. Busquets sangat tenang, bergerak lambat, kalem, saat menguasai bola dia kadang terlihat seperti akan kehilangan bola, tetapi tidak pernah kehilangannya. Dia pemain yang elegan untuk disaksikan.”
Manchester City senang telah mendapatkan prospek panas
Bouaddi meyakini bahwa ia berada di tempat terbaik untuk memaksimalkan potensinya, dengan mengatakan kepada situs resmi City saat menuntaskan kepindahannya ke Inggris: “Manchester City adalah, bagi saya, klub terbaik di dunia. Menjadi impian bisa berada di sini dan menyebut diri saya sebagai pemain City. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya bekerja keras untuk menjadi pemain terbaik yang saya bisa dan mencapai level tertinggi dalam permainan ini.
“Saya sudah menonton City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya bermain mereka. City selalu mencoba memainkan sepakbola berkualitas. Dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah pemenang, klub ini terasa seperti dibangun untuk menang. Skuad ini berkelas dunia dan Enzo adalah manajer top. Dan saya benar-benar menantikan bermain di Stadion Etihad, di depan semua suporter.
“Saya masih harus banyak berkembang. Saya baru 18 tahun. Saya senang dengan perkembangan yang telah saya buat sejauh ini, tetapi saya juga tahu bahwa saya masih bisa berkembang jauh lebih banyak. Ini tanpa diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi saya untuk melakukan itu. Klub ini menuntut trofi dan saya akan memberikan segalanya untuk memastikan kami bersaing untuk setiap gelar.”
Direktur sepakbola Manchester City, Hugo Viana, mengatakan soal perekrutan calon superstar masa depan itu: “Potensi Ayyoub sangat tinggi, seorang pemain yang dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan gelandang top. Di usia 18 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan sepakbola yang luar biasa dan itu hanya akan semakin berkembang di bawah arahan Enzo.
“Kami memantaunya dengan sangat, sangat dekat dan sepanjang proses itu kami semakin yakin bahwa ia adalah talenta besar yang akan berkembang di City. Kami sangat senang ia bergabung dengan kami dan tugas kami sekarang adalah memastikan kami memberinya segala yang ia butuhkan untuk memenuhi potensinya.”
- Getty
Bouaddi bersaing dengan Anderson dan Fernandez
Bouaddi, yang menandatangani kontrak lima tahun dengan City hingga 2031, menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di Etihad. Ia bergabung dengan City pada musim panas yang sama dengan pemain timnas Inggris Elliot Anderson senilai £116 juta ($157 juta) dan pemenang Piala Dunia Argentina Enzo Fernandez senilai £125 juta ($169 juta).
Mereka semua dibebani tugas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Rodri ke Barcelona, dengan gelandang Spanyol pemenang Ballon d'Or itu dianggap sebagai hal yang paling mendekati sesama pahlawan Piala Dunia, Busquets, di era modern.
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