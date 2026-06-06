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'Bisa membangkitkan setan' - Bintang Prancis Kylian Mbappé mengungkapkan pertandingan Piala Dunia yang TIDAK AKAN PERNAH ia tonton lagi
Ikon Les Bleus dihantui oleh Qatar
Kapten tim Prancis itu berbagi cerita tentang beban emosional yang masih dirasakannya akibat pertandingan final yang dramatis di Doha, di mana timnya akhirnya kalah 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 3-3 yang penuh kekacauan.
Di usianya yang baru 23 tahun, penyerang ini menjadi pemain termuda yang tampil di dua final berbeda dan satu-satunya yang berakhir di pihak yang kalah meskipun mencetak tiga gol. Penampilannya yang luar biasa membuatnya meraih Sepatu Emas turnamen tersebut, namun kekecewaan kolektif yang mendalam terus membayangi rekor-rekor individu tersebut.
- Getty
Skipper mengenang drama bersejarah itu
Dalam sebuah wawancara yang penuh emosi yang dilakukan hanya seminggu sebelum turnamen 2026, penyerang produktif ini menjelaskan alasannya enggan mengenang kembali pertandingan yang epik itu.
Merenungkan pertandingan tersebut, Mbappe mengungkapkan dalam wawancara dengan Sorare: "Final terhebat sepanjang masa? Saya rasa tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal hiburan, pertarungan, skenario pertandingan, dengan begitu banyak lika-liku. Pertandingan itu berakhir dengan adu penalti, cara yang paling brutal bagi siapa pun.
"Itu adalah pilihan antara kemenangan Piala Dunia pertama Lionel Messi atau gelar beruntun bagi Prancis, jadi itu sudah pasti bersejarah apa pun hasilnya. (...) Apakah saya menonton pertandingan itu lagi sejak saat itu? Tidak pernah! Saya pikir jika saya melakukannya, itu mungkin akan membangkitkan beberapa kenangan buruk."
Prestasi individu yang belum pernah terjadi sebelumnya berakhir dengan kekecewaan
Penampilan sensasional sang penyerang di Lusail memecahkan sejumlah rekor, termasuk dua gol dalam waktu 95 detik yang menakjubkan, yang sendirian menyelamatkan tim asuhan Didier Deschamps dari ketertinggalan dua gol.
Tendangan volinya yang menyamakan kedudukan pada menit ke-81 tercatat mencapai kecepatan 123,34 km/jam, yang secara resmi tercatat sebagai tendangan terkeras di seluruh turnamen 2022.
Dengan mencetak gol penalti keduanya pada babak perpanjangan waktu, ia menyamai prestasi ikonik Geoff Hurst pada tahun 1966 dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah final Piala Dunia dengan lima gol sepanjang kariernya.
- AFP
Uji coba di Afrika membangkitkan kenangan yang menyakitkan
Dengan catatan internasional yang luar biasa, yakni 56 gol dalam 97 penampilan, penyerang dinamis ini kini bersiap memimpin negaranya dalam kampanye Grup I di Amerika Utara. Les Bleus akan memulai perjalanan turnamen mereka melawan Senegal di MetLife Stadium pada Selasa, 16 Juni, sebelum menghadapi laga-laga grup berikutnya melawan Irak dan Norwegia.
Pertandingan pembuka ini secara otomatis mengingatkan pada sejarah kelam di turnamen 2002, di mana tim Prancis yang saat itu menjadi juara bertahan menderita kekalahan mengejutkan 1-0 di tangan negara dari Afrika Barat tersebut.