'Bisa membangkitkan setan' - Bintang Prancis Kylian Mbappé mengungkapkan pertandingan Piala Dunia yang TIDAK AKAN PERNAH ia tonton lagi

Dalam sebuah wawancara yang penuh emosi yang dilakukan hanya seminggu sebelum turnamen 2026, penyerang produktif ini menjelaskan alasannya enggan mengenang kembali pertandingan yang epik itu.

Merenungkan pertandingan tersebut, Mbappe mengungkapkan dalam wawancara dengan Sorare: "Final terhebat sepanjang masa? Saya rasa tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal hiburan, pertarungan, skenario pertandingan, dengan begitu banyak lika-liku. Pertandingan itu berakhir dengan adu penalti, cara yang paling brutal bagi siapa pun.

"Itu adalah pilihan antara kemenangan Piala Dunia pertama Lionel Messi atau gelar beruntun bagi Prancis, jadi itu sudah pasti bersejarah apa pun hasilnya. (...) Apakah saya menonton pertandingan itu lagi sejak saat itu? Tidak pernah! Saya pikir jika saya melakukannya, itu mungkin akan membangkitkan beberapa kenangan buruk."