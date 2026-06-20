Meskipun berhasil mengalahkan Swedia dengan skor telak 5-1 — yang sebelumnya mengalahkan Tunisia dengan skor yang sama — Koeman menegaskan bahwa Oranje harus terus meningkatkan performa mereka. Selain dua gol dari Brobbey, Gakpo mencetak dua gol, dan Crysencio Summerville mencetak satu gol lainnya, sehingga menjadi pemain Belanda ketiga yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia setelah Memphis Depay dan Gakpo. Namun, Koeman mencatat adanya kelemahan taktis saat menghadapi penyesuaian strategi Swedia di tengah pertandingan, dan menekankan bahwa timnya harus naik ke level berikutnya untuk mempertahankan momentum.

Manajer tersebut tetap rendah hati saat membahas performa secara keseluruhan. "Hasil yang luar biasa, tetapi ada cukup banyak momen di mana kami berpikir: itu bisa lebih baik. Baru saat itu Anda bisa memainkan pertandingan yang sempurna. Dan pertandingan ini hampir seperti itu," kata Koeman. Ia secara khusus menyoroti kesulitan di babak pertama: "Terlepas dari kemenangan 5-1, Anda memang melihat momen-momen di mana jika mereka mulai bermain secara berbeda, kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyadarinya, yang berarti kami mengalami sedikit kesulitan sebelum jeda."