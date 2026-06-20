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'Bisa lebih baik lagi' - Ronald Koeman memuji Brian Brobbey setelah mencetak dua gol di Piala Dunia, namun mengkritik tim Belanda yang 'berbintang lima' setelah menghancurkan Swedia
Koeman memuji gol pembuka Brobbey yang 'sempurna'
Penyesuaian taktis pelatih kepala Belanda itu langsung membuahkan hasil saat Brobbey, yang diturunkan sebagai penyerang, mencetak dua gol dalam waktu 17 menit untuk mengantarkan kemenangan telak. Pada menit kelima, serangan balik cepat yang melibatkan tujuh sentuhan dimulai dengan umpan panjang kiper Bart Verbruggen kepada Brobbey, yang kemudian mengoper bola kepada Cody Gakpo di sayap sebelum menerobos ke kotak penalti untuk menyambar umpan silang rendahnya. Dua belas menit kemudian, Brobbey berhasil mengungguli pemain Swedia Isak Hien untuk menyarangkan gol keduanya dari umpan silang Denzel Dumfries.
Menyoroti gol pembuka secara khusus, Koeman memuji eksekusi penyerang Sunderland tersebut. “Gol pertama itu memiliki semua yang Anda inginkan; kami tahu Brian mahir dalam hal itu,” kata Koeman. “Semuanya dimulai dari Bart Verbruggen, yang memberikan umpan panjang dengan baik. Kemudian kami memiliki kecepatan tinggi dan Brian kembali berada di depan gawang. Anda tidak bisa membuat gol yang lebih sempurna dari itu, dimulai dari kiper.”
- AFP
Masih ada ruang untuk perbaikan meski penampilannya luar biasa
Meskipun berhasil mengalahkan Swedia dengan skor telak 5-1 — yang sebelumnya mengalahkan Tunisia dengan skor yang sama — Koeman menegaskan bahwa Oranje harus terus meningkatkan performa mereka. Selain dua gol dari Brobbey, Gakpo mencetak dua gol, dan Crysencio Summerville mencetak satu gol lainnya, sehingga menjadi pemain Belanda ketiga yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia setelah Memphis Depay dan Gakpo. Namun, Koeman mencatat adanya kelemahan taktis saat menghadapi penyesuaian strategi Swedia di tengah pertandingan, dan menekankan bahwa timnya harus naik ke level berikutnya untuk mempertahankan momentum.
Manajer tersebut tetap rendah hati saat membahas performa secara keseluruhan. "Hasil yang luar biasa, tetapi ada cukup banyak momen di mana kami berpikir: itu bisa lebih baik. Baru saat itu Anda bisa memainkan pertandingan yang sempurna. Dan pertandingan ini hampir seperti itu," kata Koeman. Ia secara khusus menyoroti kesulitan di babak pertama: "Terlepas dari kemenangan 5-1, Anda memang melihat momen-momen di mana jika mereka mulai bermain secara berbeda, kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyadarinya, yang berarti kami mengalami sedikit kesulitan sebelum jeda."
Ketegangan mereda setelah hasil imbang di Jepang
Setelah hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Jepang, Koeman mengakui timnya berada di bawah tekanan untuk meraih hasil. Kemenangan krusial ini membawa ketenangan ke kubu Belanda, sekaligus menandai tonggak sejarah; gol kedua Gakpo malam itu membawa jumlah gol turnamen menjadi 100 dalam hanya 33 pertandingan, rekor pencapaian 100 gol tercepat di Piala Dunia sejak 1958. Menyoroti rasa lega tersebut, Koeman tetap tegas mengenai pentingnya tiga poin tersebut.
"Tentu saja, Anda ingin memenangkan setiap pertandingan. Anda juga ingin memulai turnamen dengan kemenangan, itu memberikan ketenangan," jelas Koeman. Menanggapi kritik sebelumnya mengenai keputusan taktisnya, ia menambahkan sambil tersenyum: "Mungkin pergantian pemain kali ini lebih baik daripada di pertandingan sebelumnya."
Ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius: “Jadi, ada tekanan lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini; kami tahu ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan. Namun, saya tidak merasakan ketegangan. Sebagai pelatih, Anda merasakan bagaimana para pemain bekerja setelah pertandingan pertama seperti itu dan apa masukan dari para pemain. Dengan begitu, Anda tahu semuanya baik-baik saja.”
- AFP
Kekhawatiran terkait cedera dan peran Memphis Depay
Malam itu tidak sepenuhnya berjalan mulus bagi tim Belanda, karena penampilan gemilang Brobbey terpaksa dihentikan akibat rasa tidak nyaman secara fisik. Koeman mengungkapkan bahwa sang penyerang sedang menghadapi potensi masalah kebugaran, yang berpotensi memaksa perubahan lebih lanjut di lini depan untuk pertandingan-pertandingan mendatang seiring dengan diujinya kedalaman skuad.
"Mungkin [Donyell] Malen akan kembali menempati posisi penyerang dalam waktu dekat," spekulasi Koeman, sambil mencatat bahwa Brobbey mengalami keluhan pada otot paha belakangnya menjelang akhir pertandingan. Ia juga menyinggung kondisi Memphis Depay, yang sedang berupaya kembali ke performa puncaknya. "Kondisi fisiknya semakin membaik, sehingga mungkin akan tiba saatnya Anda bisa memainkan Memphis sejak awal. Namun, itu juga tergantung pada bagaimana pemain lain tampil. Memphis juga sangat penting dan memberikan pengaruh positif kepada pemain lain melalui perannya. Dia menerima perannya saat ini. Meskipun saya tidak tahu sampai kapan."