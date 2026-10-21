Penilaian yang begitu positif itu muncul setelah 12 bulan yang luar biasa, ketika sang gelandang menjuarai Piala Dunia bersama negaranya pada musim panas, sekaligus memenangi kasta tertinggi Liga Prancis dan Liga Champions di level klub.

Menyoroti deretan gelar bergengsi yang diraihnya serta peran pentingnya dalam susunan pemain inti Luis Enrique, Cole menambahkan: "Ia sudah memenangi segalanya dalam sepakbola, termasuk Liga Champions. Ia menjalankan tugasnya dan selalu masuk susunan pemain. Menurut saya, mereka terlihat lebih kuat ketika ia bermain."

Direkrut dari Napoli pada 2022, gol pada Selasa malam itu merupakan gol ke-18-nya dalam 178 penampilan bersama klub ibu kota Prancis tersebut. Selama membela klub papan atas Ligue 1 itu, ia telah meraih empat gelar liga, dua gelar Coupe de France, tiga gelar Trophée des Champions, dua gelar Liga Champions, dua gelar Piala Super UEFA, dan satu gelar Piala Interkontinental FIFA.