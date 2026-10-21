AFP
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“Bisa jadi pemain paling diremehkan sepanjang masa”: Joe Cole puji bintang PSG Fabian Ruiz usai memastikan kemenangan mendebarkan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions
Pengamat sepakbola Inggris memuji gelandang Spanyol
Cole menyebut Ruiz sebagai salah satu pemain yang paling diremehkan dalam sejarah sepak bola berkat kontribusinya yang tak kenal lelah bagi Paris Saint-Germain dan Spanyol selama setahun terakhir. Gelandang serbabisa itu memastikan kemenangan bagi juara bertahan Eropa pada menit ke-86 dengan menuntaskan umpan silang di tiang jauh untuk membawa timnya unggul dua gol. Gol pembuka Desire Doue pada menit ke-38 sebelumnya disamakan oleh Xavi Espart pada menit ke-55.
- AFP
Gol di menit-menit akhir menentukan hasil laga yang berlangsung sengit
Setelah gol penyama kedudukan itu, empat gol tambahan tercipta dalam rentang 14 menit yang menegangkan ketika kedua tim raksasa saling berbalas gol. Lucas Hernandez membawa tuan rumah kembali unggul pada menit ke-72 sebelum Lamine Yamal menyamakan kedudukan pada menit ke-79. Gelandang lain yang kurang mendapat sorotan, Vitinha, lalu mencetak gol pada menit ke-81, sebelum Ruiz memastikan raihan tiga poin penuh.
Mengomentari gol penentu itu dan kontribusi pemain asal Spanyol tersebut secara keseluruhan saat bertugas sebagai analis untuk TNT Sports, Cole berkata: "Mereka memastikan kemenangan. [Dia] bisa jadi pemain yang paling diremehkan sepanjang masa."
Koleksi trofi gemilang menegaskan reputasinya
Penilaian yang begitu positif itu muncul setelah 12 bulan yang luar biasa, ketika sang gelandang menjuarai Piala Dunia bersama negaranya pada musim panas, sekaligus memenangi kasta tertinggi Liga Prancis dan Liga Champions di level klub.
Menyoroti deretan gelar bergengsi yang diraihnya serta peran pentingnya dalam susunan pemain inti Luis Enrique, Cole menambahkan: "Ia sudah memenangi segalanya dalam sepakbola, termasuk Liga Champions. Ia menjalankan tugasnya dan selalu masuk susunan pemain. Menurut saya, mereka terlihat lebih kuat ketika ia bermain."
Direkrut dari Napoli pada 2022, gol pada Selasa malam itu merupakan gol ke-18-nya dalam 178 penampilan bersama klub ibu kota Prancis tersebut. Selama membela klub papan atas Ligue 1 itu, ia telah meraih empat gelar liga, dua gelar Coupe de France, tiga gelar Trophée des Champions, dua gelar Liga Champions, dua gelar Piala Super UEFA, dan satu gelar Piala Interkontinental FIFA.
- ZUMA Press Wire
Pemain yang konsisten menjadi andalan dalam upaya mempertahankan gelar
Kemenangan atas tamu asal Catalunya memberi PSG tiga poin penting dalam upaya mempertahankan gelar juara Eropa mereka pada fase liga. Ruiz kembali diharapkan menjadi tumpuan lini tengah Enrique saat juara Prancis itu kembali berlaga di Ligue 1 akhir pekan ini. Sementara itu, Barcelona harus segera bangkit dari kekalahan di Paris untuk menghadapi laga-laga berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa.
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