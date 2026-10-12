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Jesse Lingard Corinthians 2026Getty
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

“Bisa dicintai atau dibenci!” Jesse Lingard mendapat peringatan soal “perusakan mobil” di Brasil dari mantan rekan setimnya di Manchester United setelah menerima tantangan “sulit” di Corinthians

J. Lingard
Corinthians
Manchester United
Serie A
Premier League

Jesse Lingard mendapat peringatan dari mantan rekan setimnya di Manchester United, Anderson, bahwa suporter fanatik di Brasil akan “mencintaimu atau membencimu”. Mantan pemain timnas Inggris itu kini memperkuat Corinthians. Anderson, yang pernah bermain bersamanya di Old Trafford, mengatakan kepada GOAL bahwa suporter di Amerika Selatan bisa bertindak ekstrem jika kesabaran mereka diuji.

  • Lingard kembali bersinar di Korea Selatan

    Sepakbola begitu dominan di kawasan itu sehingga para suporter di tribune menuntut komitmen dan kerja keras 100 persen dari para pemain di lapangan. Jika standar permainan tim maupun individu menurun, konsekuensinya bisa muncul.

    Lingard kini berada dalam posisi untuk merasakan sendiri konsekuensi itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Gelandang berusia 33 tahun itu mengambil langkah karier mengejutkan lainnya pada Maret 2026. Sebelumnya, ia berstatus bebas transfer setelah memutus hubungan dengan klub Korea Selatan FC Seoul.

  • Anderson Jesse Lingard Manchester UnitedGetty

    Tantangan baru disambut di Amerika Selatan

    Setelah melebarkan sayap usai dilepas Nottingham Forest dan menghabiskan beberapa bulan tanpa klub, pemain asal Warrington itu semakin siap melangkah jauh keluar dari zona nyamannya.

    Ia menjadi rekan mantan penyerang Manchester United Memphis Depay di Corinthians, sembari beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan kompetisi yang berbeda. Ia tampil cukup mengesankan dan mencetak sejarah sebagai orang Inggris pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Brasil.

    Lingard tampaknya sangat cocok dengan kehidupan di Amerika Selatan sebagai sosok yang bermain dengan senyum di wajah dan merangkul semangat karnaval. Namun, ia telah diperingatkan untuk bersiap menghadapi sejumlah tantangan dalam perjalanannya.

  • Mengapa berkarier di sepakbola Brasil bisa berat

    Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan Wiz Slots, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal Lingard yang akan menuju tanah kelahirannya: “Menurut saya, itu pilihan terbaik yang mereka buat. Sebab, klub-klub Brasil sekarang berada dalam situasi keuangan yang buruk. Sangat buruk.

    “Flamengo dan Palmeiras, misalnya, adalah dua klub yang kondisinya baik. Semua klub lainnya punya utang sekitar 1 miliar. Semua klub berada dalam kondisi buruk. Mengapa tim nasional Brasil sekarang kesulitan menghasilkan pemain top? Karena para pemain muncul, lalu dijual saat berusia 15, 16, atau 17 tahun.

    “Itulah yang membuat Brasil sekarang sulit membangun tim nasional yang bagus. Pemain seperti Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario. Sekarang Brasil membutuhkan waktu untuk bangkit dan kembali mendapatkan rasa hormat yang dimilikinya.

    “Saya berbicara dengan orang-orang sekarang dan mereka bilang, ‘Ah, Brasil payah, Brasil tim yang buruk.’ Kami punya pemain-pemain top. Vinicius Junior bermain di level tertinggi di Madrid. Raphinha bermain luar biasa. [Matheus] Cunha bermain bagus di Manchester. Bruno Guimaraes bermain apik untuk Arsenal.

    “Mengapa mereka tidak bisa bekerja sama? Kami punya salah satu pelatih terbaik [Carlo Ancelotti]. Rasanya gila. Kalau dilihat di atas kertas, ini salah satu tim nasional yang paling, paling, paling hebat. Namun, ketika mereka bermain bersama, sekarang perlu dilihat bagaimana hasilnya.

    “Namun, menurut saya ini bagus untuk dia [Lingard]. Hanya saja, sepakbola di Brasil sangat sulit. Tidak mudah. Ketika saya meninggalkan Manchester, saya tidak pernah menyesali apa pun. Saya rasa saya mungkin menyesal kembali ke Brasil. Sebab, di Brasil, Anda tidak punya kehidupan. Pesepakbola tidak punya kehidupan yang santai. Orang-orang mulai meneriaki Anda, meneriaki ibu Anda, meneriaki anak-anak Anda di sekolah. Sulit ketika Anda bergabung dengan klub besar. Semua orang mencintai Anda, atau semua orang membenci Anda.

    “Corinthians adalah klub yang sangat sulit. Kalau Anda tampil bagus, semuanya akan baik-baik saja. Namun, kalau Anda tampil buruk, orang-orang akan merusak mobilnya, mendatanginya untuk bicara. Meski begitu, ini bagus untuk dia. Menurut saya, dia akan mendapat pengalaman yang baik.

    “Saya melihatnya sejak dia masih muda, saat usianya sekitar 15, 16, 17 tahun. Dia juga orang yang luar biasa. Dia orang yang menyenangkan dan lucu. Menurut saya, dia akan tampil bagus. Saya rasa dia akan tampil luar biasa untuk klub.”

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  • Jesse Lingard Corinthians 2026 celebrationGetty

    Lingard, mantan bintang Manchester United, bermain demi perpanjangan kontrak

    Lingard hanya menandatangani kontrak satu tahun saat berangkat ke Brasil, yang berarti ia sedang berjuang demi masa depannya. Ia harus meyakinkan orang-orang di bangku cadangan dan di tribun bahwa ia layak bertahan lebih lama.

    Jika ia mampu membuat warga setempat tetap senang, pria yang diperlakukan bak “bintang rock” selama 22 bulan sebagai salah satu daya tarik utama di Asia itu bisa menikmati petualangan produktif lainnya.

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