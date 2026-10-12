Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan Wiz Slots, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal Lingard yang akan menuju tanah kelahirannya: “Menurut saya, itu pilihan terbaik yang mereka buat. Sebab, klub-klub Brasil sekarang berada dalam situasi keuangan yang buruk. Sangat buruk.

“Flamengo dan Palmeiras, misalnya, adalah dua klub yang kondisinya baik. Semua klub lainnya punya utang sekitar 1 miliar. Semua klub berada dalam kondisi buruk. Mengapa tim nasional Brasil sekarang kesulitan menghasilkan pemain top? Karena para pemain muncul, lalu dijual saat berusia 15, 16, atau 17 tahun.

“Itulah yang membuat Brasil sekarang sulit membangun tim nasional yang bagus. Pemain seperti Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario. Sekarang Brasil membutuhkan waktu untuk bangkit dan kembali mendapatkan rasa hormat yang dimilikinya.

“Saya berbicara dengan orang-orang sekarang dan mereka bilang, ‘Ah, Brasil payah, Brasil tim yang buruk.’ Kami punya pemain-pemain top. Vinicius Junior bermain di level tertinggi di Madrid. Raphinha bermain luar biasa. [Matheus] Cunha bermain bagus di Manchester. Bruno Guimaraes bermain apik untuk Arsenal.

“Mengapa mereka tidak bisa bekerja sama? Kami punya salah satu pelatih terbaik [Carlo Ancelotti]. Rasanya gila. Kalau dilihat di atas kertas, ini salah satu tim nasional yang paling, paling, paling hebat. Namun, ketika mereka bermain bersama, sekarang perlu dilihat bagaimana hasilnya.

“Namun, menurut saya ini bagus untuk dia [Lingard]. Hanya saja, sepakbola di Brasil sangat sulit. Tidak mudah. Ketika saya meninggalkan Manchester, saya tidak pernah menyesali apa pun. Saya rasa saya mungkin menyesal kembali ke Brasil. Sebab, di Brasil, Anda tidak punya kehidupan. Pesepakbola tidak punya kehidupan yang santai. Orang-orang mulai meneriaki Anda, meneriaki ibu Anda, meneriaki anak-anak Anda di sekolah. Sulit ketika Anda bergabung dengan klub besar. Semua orang mencintai Anda, atau semua orang membenci Anda.

“Corinthians adalah klub yang sangat sulit. Kalau Anda tampil bagus, semuanya akan baik-baik saja. Namun, kalau Anda tampil buruk, orang-orang akan merusak mobilnya, mendatanginya untuk bicara. Meski begitu, ini bagus untuk dia. Menurut saya, dia akan mendapat pengalaman yang baik.

“Saya melihatnya sejak dia masih muda, saat usianya sekitar 15, 16, 17 tahun. Dia juga orang yang luar biasa. Dia orang yang menyenangkan dan lucu. Menurut saya, dia akan tampil bagus. Saya rasa dia akan tampil luar biasa untuk klub.”