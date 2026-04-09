"Bisa dibilang salah satu bek terbaik di dunia" - Harry Maguire melontarkan pernyataan berani tentang kemampuan sundulannya & meyakini Man Utd BISA bersaing memperebutkan gelar juara musim depan
Menonjol di antara keramaian di kedua kotak
Setelah baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di Old Trafford setidaknya hingga 2027, Maguire bertekad untuk membungkam para pengkritik yang sering menjadikannya sasaran ejekan.
Pemain internasional Inggris ini sangat percaya diri dengan kehadirannya secara fisik, terutama dalam situasi bola mati dan saat melakukan sapuan bola di lini pertahanan. Berbicara tentang posisinya di dunia sepak bola saat ini, Maguire memberikan penilaian yang optimis terhadap nilainya. Dia mengatakan kepada The Athletic: "Apa pun peran yang diinginkan manajer untuk saya, baik itu sebagai starter atau penentu hasil pertandingan di menit-menit akhir… Saya tetap yakin, bahkan di usia saya sekarang, saya bisa dibilang salah satu bek terbaik di dunia di kedua kotak penalti. Saya rasa hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi, sungguh."
Bertahan di tengah tekanan yang luar biasa
Kehidupan sebagai pemain Manchester United bukanlah untuk orang yang mudah menyerah, sebuah kenyataan yang dipahami Maguire lebih baik daripada kebanyakan orang. Saat mengenang masa-masanya di klub dan para pemain yang kesulitan beradaptasi dengan ekspektasi di Theatre of Dreams, bek tengah ini berpendapat bahwa beban yang ditanggung oleh seragam klub ini terlalu berat bagi banyak orang. Ia mengatakan: "Saya melihat banyak pemain yang bergabung dengan klub ini dan, sejujurnya, beban itu terlalu berat bagi mereka. Sorotan, pengawasan, analisis. Setiap gol yang masuk, itu adalah kesalahan seseorang."
Perjalanan Maguire sendiri ditandai dengan pasang surut yang ekstrem, termasuk kehilangan jabatan kapten di bawah Erik ten Hag dan menghadapi hujatan berat di media sosial. Ketika ditanya apakah tekanan yang ia alami akan menghancurkan profesional lain, ia menjawab dengan jujur. "Ya, mungkin. Akan ada banyak yang mungkin ingin menutup bab ini dan pindah ke tempat lain untuk memulai karier mereka dari awal," akunya. "Mungkin hal itu telah menghancurkan mereka sedikit lebih awal."
Ambisi gelar dan era Michael Carrick
Dengan Michael Carrick yang kini memimpin, Maguire optimis terhadap arah yang ditempuh klub. Meskipun tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Arsenal di musim Liga Premier saat ini, sang bek yakin bahwa dengan perekrutan yang tepat pada bursa transfer musim panas, United dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Fokusnya tertuju sepenuhnya pada upaya mengembalikan Setan Merah ke puncak sepak bola Inggris sebelum masa baktinya di klub berakhir.
Menatap musim depan, ia berkata: "Musim depan kami harus berada di posisi di mana, jika kami melakukan perekrutan dengan tepat, dan semuanya berjalan positif dari sekarang hingga akhir musim, serta kami terus berada di jalur yang benar, tidak ada batasan sejauh mana kami bisa mencapai. Selama beberapa tahun terakhir, jelas ada Manchester City, dan sebelum musim dimulai, Anda tahu bahwa Anda harus mengumpulkan poin agar bisa mengejar mereka."
Masa depan di kancah internasional dan impian Piala Dunia
Meskipun baru saja mendapat panggilan pertamanya di bawah asuhan Thomas Tuchel untuk laga-laga melawan Uruguay dan Jepang baru-baru ini, prospek Maguire di Piala Dunia tampak semakin rapuh. Tuchel telah menumbuhkan keraguan atas keterlibatannya dengan memberi sinyal bahwa Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones, dan Trevoh Chalobah saat ini berada di atasnya dalam hierarki tim nasional.
Namun, Maguire tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Penampilan yang kuat di akhir musim bersama United masih bisa membuatnya masuk ke dalam skuad akhir Tuchel.
Bek mantan Leicester City ini menambahkan mengenai mentalitasnya: "Saya memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa saya adalah pemain top. Itulah yang membantu saya saat keadaan sulit. Musim depan akan menjadi tahun kedelapan saya di sini, jadi bertahan selama delapan tahun di sini benar-benar merupakan bukti bagi diri saya sendiri."