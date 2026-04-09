Setelah baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di Old Trafford setidaknya hingga 2027, Maguire bertekad untuk membungkam para pengkritik yang sering menjadikannya sasaran ejekan.

Pemain internasional Inggris ini sangat percaya diri dengan kehadirannya secara fisik, terutama dalam situasi bola mati dan saat melakukan sapuan bola di lini pertahanan. Berbicara tentang posisinya di dunia sepak bola saat ini, Maguire memberikan penilaian yang optimis terhadap nilainya. Dia mengatakan kepada The Athletic: "Apa pun peran yang diinginkan manajer untuk saya, baik itu sebagai starter atau penentu hasil pertandingan di menit-menit akhir… Saya tetap yakin, bahkan di usia saya sekarang, saya bisa dibilang salah satu bek terbaik di dunia di kedua kotak penalti. Saya rasa hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi, sungguh."