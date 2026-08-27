Cedera nahas yang dialami saat reuni dengan klub masa kecilnya, Villa, membuat masa Grealish di Merseyside terhenti lebih cepat. Performa dan kebugarannya sempat kembali ditemukan bersama Everton, saat ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan Premier League pada awal kampanye 2025-26.

Kesepakatan semusim Everton mencakup opsi pembelian, tetapi ketentuan senilai £50 juta ($68 juta) yang tercantum di sana sejak awal selalu dianggap sedikit terlalu tinggi untuk klausul tersebut diaktifkan. Pembicaraan mengenai kemungkinan kompromi diperkirakan akan berlangsung.

Namun, Grealish telah kembali ke Stadion Etihad dan tampil untuk Manchester City selama pramusim serta pada laga pembuka Premier League 2026-27 mereka. Era baru telah dibuka di Manchester, saat Enzo Maresca menerima tantangan untuk mengisi peran manajerial Pep Guardiola, tetapi tidak semua orang akan diberi awal yang benar-benar baru.

Itu bisa termasuk Grealish, dengan Sunderland dikabarkan telah mengajukan tawaran peminjaman. Bruce, yang pernah menghabiskan waktu di West Midlands bersama sang playmaker enigmatik itu, tidak terkejut melihat adanya minat terhadap pemain yang sudah terbukti dan sosok penuh warna tersebut.