Getty
Diterjemahkan oleh
'Bisa bermain untuk klub mana pun di dunia' - Jack Grealish 'terlalu bagus' untuk tidak mengamankan transfer dari Manchester City karena mantan bos Aston Villa melihat Sunderland mengajukan tawaran peminjaman
Peminjaman Everton & kembali ke Manchester City
Cedera nahas yang dialami saat reuni dengan klub masa kecilnya, Villa, membuat masa Grealish di Merseyside terhenti lebih cepat. Performa dan kebugarannya sempat kembali ditemukan bersama Everton, saat ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan Premier League pada awal kampanye 2025-26.
Kesepakatan semusim Everton mencakup opsi pembelian, tetapi ketentuan senilai £50 juta ($68 juta) yang tercantum di sana sejak awal selalu dianggap sedikit terlalu tinggi untuk klausul tersebut diaktifkan. Pembicaraan mengenai kemungkinan kompromi diperkirakan akan berlangsung.
Namun, Grealish telah kembali ke Stadion Etihad dan tampil untuk Manchester City selama pramusim serta pada laga pembuka Premier League 2026-27 mereka. Era baru telah dibuka di Manchester, saat Enzo Maresca menerima tantangan untuk mengisi peran manajerial Pep Guardiola, tetapi tidak semua orang akan diberi awal yang benar-benar baru.
Itu bisa termasuk Grealish, dengan Sunderland dikabarkan telah mengajukan tawaran peminjaman. Bruce, yang pernah menghabiskan waktu di West Midlands bersama sang playmaker enigmatik itu, tidak terkejut melihat adanya minat terhadap pemain yang sudah terbukti dan sosok penuh warna tersebut.
- Getty
Ke mana Grealish akan berlabuh?
Berbicara dalam kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, Bruce mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang masa depan langsung Grealish: “Siapa yang mampu membelinya? Maksud saya, jelas dia dibayar dengan sangat besar. Baru tiga, empat, lima tahun lalu dia ditebus seharga £100 juta.
“Jack kurang beruntung. Tepat ketika dia kembali tampil cemerlang di Everton, dia mengalami cedera yang buruk, dan saya ikut prihatin untuknya sekarang. Tak ada pemain yang menginginkan itu.
“Dia bermain 10, 15 menit beberapa hari lalu [untuk City], dan mereka sedikit membalikkan keadaan dalam pertandingan itu. Ada banyak klub yang akan sangat senang memiliki Jack Grealish, saya yakin akan hal itu. Siapa yang tahu? Jika Jack dalam kondisi tepat, maka kita semua tahu bahwa dia bisa bermain untuk klub mana pun di dunia.”
Sunderland telah mengajukan tawaran peminjaman
Saat ditanya apakah Grealish terlalu bertalenta untuk hanya menjadi pemain pelapis, tampil sesekali sebagai cameo dari bangku cadangan, dan pantas mendapatkan peran yang jauh lebih besar, Bruce menambahkan: “Ya, dia terlalu bagus. Tapi seperti yang saya katakan, situasinya...
“Lihat, dia tampil cemerlang di Everton. Para pendukung Everton benar-benar mencintainya, dan memang begitu seharusnya. Anda tahu, dia adalah pemain dengan kualitas kelas atas saat kondisi fisiknya prima. Lalu tiba-tiba, sayangnya, dia mengalami cedera yang membuatnya absen selama empat atau lima bulan.
“Akan menarik untuk melihat pekan terakhir bursa transfer. Syukurlah, dia fit, dan dia tersedia untuk bermain, yang merupakan hal bagus bagi Jack, karena saat dia masih muda bersama saya, dia mengalami cedera yang parah dan absen selama enam bulan karena ginjal. Dia merusak ginjalnya dan merobek salah satunya, dan berada dalam situasi yang sangat, sangat buruk selama berminggu-minggu.
“Jadi, mari berharap dia tetap bugar secara fisik, dan mari kita lihat apa yang terjadi. Dan jika dia tidak mendapatkan kepindahan, maka jelas dengan bakat yang dia miliki dia cukup bagus untuk berada di dalam dan sekitar skuad City, itu sudah pasti.”
- Getty/GOAL
Transfer £100 juta & kejayaan treble
Grealish menjadi pemain termahal dalam sepak bola Inggris saat bergabung dengan City dari Villa dalam transfer £100 juta ($136 juta) pertama di Premier League pada 2021. Ia menjadi bagian dari keberhasilan bersejarah Chelsea meraih Treble pada 2022-23.
Ia telah memenangkan total tujuh trofi di Etihad, termasuk tiga gelar kasta tertinggi, dan mencatatkan 158 penampilan. Babak kariernya itu mungkin akan segera berakhir, dengan Sunderland kemungkinan akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Grealish sebelum tenggat waktu 1 September berakhir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami