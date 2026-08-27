Getty/GOAL
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Birmingham tidak akan terburu-buru mengulangi Wayne Rooney, tetapi akan "mencermati" situasi manajer saat Tom Brady dan dewan Birmingham mengincar Premier League
Rooney hanya bertahan 83 hari di St Andrew's
Birmingham City, setelah menjuarai League One dengan gaya yang memecahkan rekor, diharapkan bisa tampil lebih baik dalam mengejar target itu musim lalu. Namun, Championship dikenal sebagai divisi yang sangat sulit ditembus dan finis di peringkat ke-10 adalah hasil terbaik yang bisa diraih tim asuhan Davies.
Ambisi besar telah dinyatakan di West Midlands, disertai pengeluaran besar di bursa transfer, dan kembali ke kasta tertinggi setelah absen selama 16 tahun tetap menjadi target utama bagi semua pihak yang terlibat.
Davies, yang mengambil alih tongkat estafet yang ditinggalkan legenda Manchester United Rooney setelah 83 harinya yang terlupakan di kursi pelatih, adalah sosok yang diberi tugas untuk memenuhi ekspektasi. Ia sempat menghadapi sejumlah kritik pada 2025-26, tetapi belum ada perubahan dalam waktu dekat yang direncanakan.
- Getty
Apakah posisi Davies terancam oleh nama yang lebih besar?
Bruce, saat berbicara bekerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal posisi Davies dan ancaman dicarinya sosok pemenang yang lebih terbukti pada suatu tahap: “Dia telah melakukannya dengan sangat fantastis.
“Itu adalah sebuah klub, saya hampir di sana satu dekade, bermain selama beberapa tahun, enam, tujuh tahun sebagai manajer, jadi itu selalu menjadi salah satu yang saya perhatikan. Chris telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan ya, tentu saja, sekarang dengan para pemilik baru ini dan ambisi mereka dan bla, bla, bla, tapi lihat, dia telah membawa mereka promosi. Tahun lalu, dia menjaga mereka tetap stabil di divisi ini.
“Mereka mendapatkan hasil yang mengecewakan pada hari Selasa [kalah 6-1 dari Brentford], tetapi itu adalah kompetisi piala, dan ya, saya pikir mereka akan melihatnya, dan saya pikir mereka akan berkembang, dan saya pikir mereka akan memberi Chris waktu yang memang sangat pantas dia dapatkan.”
Brady berduel dengan Reynolds & Mac
Dalam upaya mengejar sepak bola Premier League, Birmingham mendapati diri mereka mengejar mimpi yang sama dengan Wrexham. Wrexham juga memiliki wajah-wajah terkenal di jajaran pemiliknya, yakni aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac, dan mereka beberapa kali terlibat persaingan bercanda dengan legenda NFL Brady.
Bruce menambahkan saat ditanya apakah ‘rivalitas’ itu memberi unsur keseruan tambahan dalam perebutan promosi: “Tentu saja. Tapi itu menunjukkan, ini bagus untuk Wrexham dan bagus untuk Birmingham, apa yang telah dilakukan kedua kelompok pemilik.
“Jika Anda pendukung Birmingham atau pendukung Wrexham, dan Anda melihat para pemilik serta hasrat yang mereka miliki untuk meraih sukses dalam apa yang mereka lakukan dengan klub sepak bola itu, ini hanya bisa menjadi hal yang baik, karena jangan lupa, ini tetap tentang para suporter. Akan selalu begitu, dan jika Anda memiliki pemilik yang sangat, sangat baik seperti mereka yang bersemangat terhadap klub dan berinvestasi seperti yang mereka lakukan, maka ini menarik untuk kedua klub.”
- Getty/GOAL
Jadwal Birmingham 2026-27: Wrexham berikutnya
Birmingham dan Wrexham membuka kampanye masing-masing di Championship dengan dua hasil imbang beruntun. Keduanya sama-sama ingin secepat mungkin meraih kemenangan pertama, dan akan saling berhadapan di Racecourse Ground pada Jumat.
Davies akan memimpin dari ruang ganti tim tamu saat masa jabatannya mencapai 115 pertandingan, dan tahu bahwa ia harus membawa Birmingham bersaing untuk finis di delapan besar, dengan persaingan play-off yang diperluas, agar bisa bertahan lama dalam peran pertama sebagai pelatih kepala.
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