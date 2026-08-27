Birmingham City, setelah menjuarai League One dengan gaya yang memecahkan rekor, diharapkan bisa tampil lebih baik dalam mengejar target itu musim lalu. Namun, Championship dikenal sebagai divisi yang sangat sulit ditembus dan finis di peringkat ke-10 adalah hasil terbaik yang bisa diraih tim asuhan Davies.

Ambisi besar telah dinyatakan di West Midlands, disertai pengeluaran besar di bursa transfer, dan kembali ke kasta tertinggi setelah absen selama 16 tahun tetap menjadi target utama bagi semua pihak yang terlibat.

Davies, yang mengambil alih tongkat estafet yang ditinggalkan legenda Manchester United Rooney setelah 83 harinya yang terlupakan di kursi pelatih, adalah sosok yang diberi tugas untuk memenuhi ekspektasi. Ia sempat menghadapi sejumlah kritik pada 2025-26, tetapi belum ada perubahan dalam waktu dekat yang direncanakan.