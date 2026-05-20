Windass merasa "bingung" mengapa babak play-off Championship belum sepenuhnya dilanjutkan setelah Southampton dikeluarkan dari kompetisi. Penyerang Wrexham itu mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan kebingungannya setelah EFL mengumumkan bahwa Middlesbrough akan langsung dikembalikan untuk menghadapi Hull City di final, alih-alih membuka slot semifinal bagi tim-tim yang finis tepat di luar enam besar.

Penyerang tersebut mengungkapkan perasaannya dengan jelas di Instagram, dengan menyatakan: "Kisah Southampton ini adalah salah satu yang paling gila yang pernah saya lihat. Tapi mengapa babak play-off tidak dimulai lagi dengan empat tim lainnya? Boro vs Hull seharusnya menjadi semifinal!! Bingung." Kekecewaan Windass berasal dari fakta bahwa jika sistem di-reset sepenuhnya, Wrexham, yang nyaris gagal lolos ke babak playoff, akan melompat ke posisi keenam dan kembali bersaing untuk promosi ke Liga Premier.

Instagram



