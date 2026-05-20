Bintang Wrexham mendesak agar babak play-off Championship dilanjutkan kembali setelah kartu merah yang diterima Southampton, dalam upaya untuk menghidupkan kembali impian Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk bermain di Liga Premier
Windass meluapkan kekecewaannya atas keputusan EFL
Windass merasa "bingung" mengapa babak play-off Championship belum sepenuhnya dilanjutkan setelah Southampton dikeluarkan dari kompetisi. Penyerang Wrexham itu mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan kebingungannya setelah EFL mengumumkan bahwa Middlesbrough akan langsung dikembalikan untuk menghadapi Hull City di final, alih-alih membuka slot semifinal bagi tim-tim yang finis tepat di luar enam besar.
Penyerang tersebut mengungkapkan perasaannya dengan jelas di Instagram, dengan menyatakan: "Kisah Southampton ini adalah salah satu yang paling gila yang pernah saya lihat. Tapi mengapa babak play-off tidak dimulai lagi dengan empat tim lainnya? Boro vs Hull seharusnya menjadi semifinal!! Bingung." Kekecewaan Windass berasal dari fakta bahwa jika sistem di-reset sepenuhnya, Wrexham, yang nyaris gagal lolos ke babak playoff, akan melompat ke posisi keenam dan kembali bersaing untuk promosi ke Liga Premier.Instagram
Skandal 'Spygate' Southampton Berujung pada Pengusiran
Kontroversi ini meletus setelah Southampton mengakui telah melakukan sejumlah pelanggaran peraturan. Tim asuhan Tonda Eckert mengaku telah merekam sesi latihan lawan tanpa izin, sebuah skandal yang mengguncang divisi tersebut. The Saints awalnya berhasil mengalahkan Middlesbrough dalam laga semifinal mereka, namun kemenangan tersebut kini dinyatakan batal oleh badan pengatur.
Pernyataan resmi EFL merinci betapa seriusnya situasi ini: "Komisi Disiplin Independen hari ini telah mengeluarkan Southampton dari Play-Off Sky Bet Championship setelah klub tersebut mengakui telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap Peraturan EFL terkait perekaman tanpa izin terhadap sesi latihan klub lain. Selain itu, klub tersebut telah menerima pengurangan empat poin yang akan diterapkan pada klasemen Championship 2026/27, bersama dengan teguran sehubungan dengan semua tuduhan tersebut."
Impian Hollywood untuk masuk ke Liga Premier ditunda
Seandainya EFL mengikuti logika yang diajukan oleh Windass, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney akan melihat tim mereka naik ke peringkat keenam di klasemen akhir. Dalam skenario hipotetis ini, Middlesbrough akan bertanding melawan Hull City di salah satu semifinal, sementara Wrexham akan bersiap menghadapi Millwall di semifinal lainnya. Langkah tersebut akan menjaga impian promosi empat kali berturut-turut tetap hidup bagi tim asal Wales tersebut, yang telah menikmati kenaikan pesat di bawah kepemilikan selebriti mereka.
Sebaliknya, keputusan saat ini berarti Middlesbrough menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari skandal ini, dan langsung melaju ke final. EFL menambahkan: "Dampak dari keputusan hari ini adalah Middlesbrough dipulihkan ke babak Play-Off 2026 dan akan melaju ke Final Play-Off melawan Hull City. Final tetap dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi."
Kekacauan di Pantai Selatan seiring berlanjutnya dampak yang ditimbulkan
Sementara Wrexham dan Middlesbrough menatap masa depan, situasi di Southampton justru memburuk dengan cepat. Klub tersebut mengakui adanya pelanggaran terkait jadwal pertandingan melawan Oxford United pada Desember 2025, Ipswich Town pada April 2026, dan Middlesbrough pada Mei 2026. Praktik spionase sistematis ini tidak hanya merugikan mereka peluang promosi senilai £200 juta, tetapi juga mengancam posisi manajer Eckert secara serius, karena pemilik klub Dragan Solak dilaporkan sangat marah, menurut talkSPORT.
The Saints masih memiliki jalan hukum yang bisa ditempuh, meskipun waktu semakin menipis. EFL mencatat: "Southampton berhak mengajukan banding atas keputusan Komisi sesuai dengan Peraturan EFL dan para pihak sedang berupaya untuk menyelesaikan banding tersebut pada Rabu, 20 Mei. Bergantung pada hasilnya, hal ini dapat mengakibatkan perubahan lebih lanjut pada jadwal pertandingan hari Sabtu." Untuk saat ini, Windass dan Wrexham tetap berada di luar dan hanya bisa menonton, terlepas dari drama play-off yang belum pernah terjadi sebelumnya.