Bintang West Ham Taty Castellanos dituduh meludahi kiper Millwall Filip Marschall dalam derby London yang panas

Pertemuan yang telah lama dinantikan antara Millwall dan West Ham United di The Den memenuhi reputasinya sebagai laga yang penuh gejolak, tetapi pertandingan ini dibayangi tuduhan serius yang melibatkan Castellanos. Untuk pertama kalinya sejak 2012, dua rival sengit asal London ini saling berhadapan dalam laga Championship, menciptakan atmosfer bertekanan tinggi yang akhirnya memanas pada babak kedua dalam hasil imbang 2-2.

Ketegangan bermula ketika Marschall menahan bola lebih lama dari batas enam detik yang diizinkan saat timnya berupaya mengulur waktu. Castellanos, frustrasi dengan penundaan itu, berlari melintasi area penalti untuk menekan sang penjaga gawang. Setelah itu, terjadi keributan mendadak dan kacau yang melibatkan beberapa pemain dari kedua kubu saat emosi memuncak di kotak penalti, sebelum Marschall terlihat menunjuk ke bajunya, memberi isyarat bahwa ia telah diludahi oleh penyerang West Ham tersebut.