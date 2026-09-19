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Bintang West Ham Taty Castellanos dituduh meludahi kiper Millwall Filip Marschall dalam derby London yang panas
Kekacauan di The Den
Pertemuan yang telah lama dinantikan antara Millwall dan West Ham United di The Den memenuhi reputasinya sebagai laga yang penuh gejolak, tetapi pertandingan ini dibayangi tuduhan serius yang melibatkan Castellanos. Untuk pertama kalinya sejak 2012, dua rival sengit asal London ini saling berhadapan dalam laga Championship, menciptakan atmosfer bertekanan tinggi yang akhirnya memanas pada babak kedua dalam hasil imbang 2-2.
Ketegangan bermula ketika Marschall menahan bola lebih lama dari batas enam detik yang diizinkan saat timnya berupaya mengulur waktu. Castellanos, frustrasi dengan penundaan itu, berlari melintasi area penalti untuk menekan sang penjaga gawang. Setelah itu, terjadi keributan mendadak dan kacau yang melibatkan beberapa pemain dari kedua kubu saat emosi memuncak di kotak penalti, sebelum Marschall terlihat menunjuk ke bajunya, memberi isyarat bahwa ia telah diludahi oleh penyerang West Ham tersebut.
- Getty Images Sport
Keluhan resmi diajukan
Menyusul cekcok di atas lapangan tersebut, situasi memanas ketika staf pelatih dan tim medis Millwall bereaksi atas klaim sang kiper. Laporan dari Sky Sports mengindikasikan bahwa staf Millwall mengambil langkah dengan mengajukan keluhan resmi kepada ofisial pertandingan segera setelah insiden itu. Ofisial keempat sejak itu telah mengonfirmasi bahwa tuduhan meludah memang dilayangkan oleh sang kiper terhadap penyerang West Ham tersebut.
Tuduhan meludah diperlakukan dengan sangat serius oleh Asosiasi Sepakbola, dan kerap berujung pada skorsing panjang jika bukti dinilai meyakinkan. Preseden terbaru menyoroti betapa seriusnya pelanggaran semacam itu, dengan gelandang Burnley Hannibal Mejbri menerima larangan bermain empat pertandingan dan denda £15.000 karena meludahi suporter Leeds pada Desember 2025, sementara winger Norwich Borja Sainz dijatuhi skorsing enam pertandingan dan denda £12.000 untuk insiden serupa melawan Sunderland pada Desember 2024.
Kisah Dua Babak
Sebelum kontroversi menjadi pusat perhatian, pertandingan ini menjadi panggung rivalitas sengit yang mendefinisikan sepak bola London Timur dan London Tenggara. Millwall sempat unggul meyakinkan 2-0 dan tampak menuju kemenangan bersejarah atas tetangga mereka yang terdegradasi dari Premier League.
West Ham mampu bangkit untuk merebut satu poin dalam laga yang kerap terhenti akibat tekel keras dan pelanggaran taktis. Skor akhir 2-2, yang membuat West Ham tetap di puncak Championship dengan keunggulan satu poin atas Swansea, sekaligus mengangkat Millwall ke peringkat kesepuluh, mencerminkan sifat kompetitif bentrokan ini, meski pembahasan setelah laga sepenuhnya didominasi oleh perilaku Castellanos.
- Getty Images Sport
Para manajer bereaksi terhadap drama ludah
Setelah pertandingan yang berlangsung panas, manajer West Ham Nuno Espirito Santo cepat-cepat mengambil jarak dari kontroversi tersebut, dengan menolak terseret membahas insiden yang melibatkan penyerangnya. Ketika ditanya soal tuduhan meludah itu dalam tugas media seusai pertandingan, pelatih asal Portugal tersebut hanya mengatakan: "Saya tidak melihatnya, saya tidak melihatnya, jadi saya tidak akan mengomentarinya."
Di sisi lain, manajer Millwall Alex Neil menanggapi situasi itu secara langsung, dengan memberikan dukungannya kepada Marschall sambil mengakui posisinya yang jauh dari titik insiden. Berbicara kepada pers setelah derby, bos Millwall mendukung kejujuran pemainnya terkait klaim tersebut, dengan mengatakan: "Saya berada sangat jauh jadi sulit bagi saya untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak akan berasumsi Fil akan mengatakan itu tanpa alasan, kalau boleh dibilang begitu, jadi saya tidak tahu. Saya yakin wasit dan pihak berwenang, siapa pun itu, akan melihatnya dan jika memang perlu ditangani, saya yakin mereka akan menanganinya."
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