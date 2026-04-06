Laporan media Inggris mengungkap rencana mengejutkan yang sedang dipertimbangkan oleh Liverpool untuk menggantikan kepergian bintang Mesirnya, Mohamed Salah, yaitu dengan melakukan kesepakatan pertukaran besar-besaran dengan klub Al-Hilal dari Arab Saudi selama bursa transfer musim panas mendatang.
Diterjemahkan oleh
Bintang utamanya adalah Salah... Kemungkinan kesepakatan pertukaran antara Al-Hilal dan Liverpool
Mencari alternatif
Menurut laporan yang diterbitkan oleh situs "GiveMeSport", Liverpool telah mulai secara serius mencari pengganti Salah, yang telah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan "Anfield" pada akhir musim ini.
Keputusan ini diambil setelah musim yang rumit yang dialami tim di bawah asuhan pelatih Arne Slot, di mana produktivitas gol sang bintang Mesir menurun secara signifikan; hanya mencetak 10 gol dan memberikan 9 assist dalam 35 pertandingan, sangat kontras dengan catatan gemilangnya musim lalu saat tim tersebut menjuarai Liga Premier Inggris dengan mencetak 34 gol dan memberikan 23 assist.
Pilihan yang ideal
Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen Liverpool telah mengarahkan perhatiannya kepada penyerang muda Brasil, Marcos Leonardo.
Setelah pengalaman sebelumnya di mana sang pemain menghadapi beberapa kesulitan di liga Eropa bersama Benfica Portugal, pemain Brasil ini berhasil memulihkan performanya dan membangun reputasi di Arab Saudi, dan kini tampak bersemangat untuk kembali ke Benua Eropa guna membuktikan kualitasnya sebagai penyerang kelas atas.
Pihak manajemen teknis Liverpool melihat Leonardo sebagai pilihan strategis yang sangat baik, berkat fleksibilitasnya dan kemampuannya bermain sebagai penyerang murni, sayap, atau penyerang palsu (nomor 9) yang menghubungkan lini tengah dan lini serang.
Minat terhadap pemain muda Brasil ini semakin meningkat setelah kesepakatan untuk merekrut target utama klub, Michael Olise, tampaknya mustahil terwujud.
Rincian kesepakatan pertukaran yang diusulkan
Situs web Inggris ternama tersebut melaporkan bahwa meskipun klub-klub Saudi tidak berada dalam kondisi keuangan yang memaksa mereka untuk menjual, keinginan Leonardo untuk kembali ke Eropa akan memainkan peran penting, sementara Al-Hilal telah menetapkan harga sebesar 50 juta poundsterling untuk melepas jasanya.
Ditambahkan, "Dengan minat yang kuat dari klub-klub Saudi terhadap Salah, Liverpool melihat peluang untuk memanfaatkan minat ini di meja negosiasi. Ide yang diusulkan mencakup Liverpool memfasilitasi detail terkait penyelesaian finansial dengan Salah, dalam kerangka kesepakatan pertukaran besar di mana pemain Mesir itu akan mengenakan seragam Al-Hilal, sementara Leonardo pindah ke The Reds.
Laporan tersebut ditutup dengan pernyataan bahwa meskipun kesepakatan semacam ini rumit, "segala sesuatu mungkin terjadi di dunia sepak bola." Mengingat kualitas Leonardo dan kebutuhan Liverpool saat ini untuk membangun kembali lini serangnya, kesepakatan ini mungkin menjadi solusi ajaib dan ideal yang memuaskan ambisi semua pihak.
Baca juga:
Van Dijk kecewa: Apa yang terjadi sangat menyakitkan... Para penggemar dan pelatih kami telah mengecewakan kami
Real Madrid ragu-ragu soal Haaland... dan lebih memilih merekrut penyerang Liverpool
dari Maroko ke Jeddah... Apakah sudah waktunya menyerahkan tongkat estafet, ya Salah?