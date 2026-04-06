Bintang utamanya adalah Salah... Kemungkinan kesepakatan pertukaran antara Al-Hilal dan Liverpool

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen Liverpool telah mengarahkan perhatiannya kepada penyerang muda Brasil, Marcos Leonardo.

Setelah pengalaman sebelumnya di mana sang pemain menghadapi beberapa kesulitan di liga Eropa bersama Benfica Portugal, pemain Brasil ini berhasil memulihkan performanya dan membangun reputasi di Arab Saudi, dan kini tampak bersemangat untuk kembali ke Benua Eropa guna membuktikan kualitasnya sebagai penyerang kelas atas.

Pihak manajemen teknis Liverpool melihat Leonardo sebagai pilihan strategis yang sangat baik, berkat fleksibilitasnya dan kemampuannya bermain sebagai penyerang murni, sayap, atau penyerang palsu (nomor 9) yang menghubungkan lini tengah dan lini serang.

Minat terhadap pemain muda Brasil ini semakin meningkat setelah kesepakatan untuk merekrut target utama klub, Michael Olise, tampaknya mustahil terwujud.