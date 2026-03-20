Mantan pelatih FC Bayern München itu langsung memanggil 35 (!) pemain untuk laga persahabatan Three Lions melawan Uruguay (27 Maret) dan Jepang (31 Maret) selama jeda internasional mendatang. Namun, Trent Alexander-Arnold tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Bintang utama Real Madrid tetap absen! Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengejutkan dengan skuad yang sangat besar dan rencana yang unik
Bek kanan Real Madrid itu harus puas berada di urutan ketiga di belakang Dan Burn (Newcastle) dan Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold sudah absen dari skuad Tuchel pada November lalu, sementara pada Oktober ia absen karena cedera paha. Mantan pemain Liverpool ini terakhir kali tampil pada Juni setelah masuk sebagai pemain pengganti, saat Inggris menang 1-0 atas Andorra dalam kualifikasi Piala Dunia.
Meskipun Alexander-Arnold merupakan pemain inti di Real Madrid dan tampil meyakinkan di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, pemain berusia 27 tahun ini belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi tinggi sejak kedatangannya pada musim panas lalu.
Harry Maguire kembali - Jude Bellingham juga ikut
Dalam 20 penampilannya, ia hanya mencetak dua assist dan tidak ada gol, meskipun cedera robekan otot menjelang pergantian tahun membuatnya absen selama berminggu-minggu. Real Madrid awalnya merekrut Alexander-Arnold (kontrak hingga 2031) secara gratis dari Liverpool FC. Namun, sepuluh juta euro tetap mengalir ke Anfield Road, sehingga ia sudah memenuhi syarat untuk bermain di Piala Dunia Antarklub sebelum kontraknya benar-benar berakhir.
Sementara itu, Harry Maguire kembali masuk skuad, setelah terakhir kali masuk pada tahun 2024. Pemain baru yang masuk antara lain James Garner (FC Everton) dan Jason Steele (Brighton & Hove Albion). Rekan setim Alexander-Arnold, Jude Bellingham, juga masuk dalam nominasi.
Tuchel menerapkan strategi yang unik dengan skuadnya yang sangat besar
Sementara itu, Tuchel berencana untuk "membagi skuad XXL-nya menjadi dua kelompok" selama pemusatan latihan, katanya, sambil menambahkan: "Di salah satu kelompok, kami akan memanggil pemain yang belum pernah kami lihat dan yang sejauh ini belum banyak bermain, untuk meningkatkan persaingan dalam perebutan tiket ke Piala Dunia di Amerika Serikat."
Tuchel menjelaskan rencananya: "Mulai Jumat atau Sabtu, satu kelompok yang sebelumnya sedang istirahat akan datang ke kamp pelatihan. Kami akan menghadapi pertandingan melawan Jepang dengan kelompok pemain baru." Pada akhirnya, 26 pemain boleh masuk dalam skuad untuk putaran final.
Pada babak penyisihan Piala Dunia (11 Juni hingga 19 Juli), salah satu favorit di Grup L ini akan menghadapi Ghana, Kroasia, dan Panama.
Inggris: Skuad asuhan Thomas Tuchel
Position Spieler Tor Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford Verteidigung Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori Mittelfeld Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton Sturm Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke