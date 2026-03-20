Bintang utama Real Madrid tetap absen! Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengejutkan dengan skuad yang sangat besar dan rencana yang unik

Bek kanan Real Madrid itu harus puas berada di urutan ketiga di belakang Dan Burn (Newcastle) dan Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold sudah absen dari skuad Tuchel pada November lalu, sementara pada Oktober ia absen karena cedera paha. Mantan pemain Liverpool ini terakhir kali tampil pada Juni setelah masuk sebagai pemain pengganti, saat Inggris menang 1-0 atas Andorra dalam kualifikasi Piala Dunia.

Meskipun Alexander-Arnold merupakan pemain inti di Real Madrid dan tampil meyakinkan di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, pemain berusia 27 tahun ini belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi tinggi sejak kedatangannya pada musim panas lalu.