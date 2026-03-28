Bintang USWNT Naomi Girma menantang rekan-rekan setimnya di Chelsea untuk "harus memenangkan setiap pertandingan" demi menjaga harapan tipis mereka meraih gelar WSL tetap hidup
Girma menuntut kesempurnaan
The Blues akan kembali beraksi di liga pada Minggu ini melawan Aston Villa setelah menjalani serangkaian pertandingan yang melelahkan, termasuk kemenangan di Piala Liga dan kekalahan 3-1 dari Arsenal pada leg pertama perempat final Liga Champions. Dengan margin kesalahan yang nyaris nol, tim asal London ini menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa secara matematis mengakhiri ambisi mereka untuk meraih trofi WSL, di mana mereka saat ini berada di posisi ketiga, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dan hanya satu poin di belakang Manchester United yang berada di posisi kedua.
Tim asuhan Sonia Bompastor saat ini berada dalam posisi di mana konsistensi adalah satu-satunya hal yang penting. Terlepas dari gangguan kompetisi kontinental, fokus mereka tetap tertuju pada upaya mengamankan tiga poin di Kingsmeadow untuk mempertahankan tekanan terhadap pemuncak klasemen liga.
Menghadapinya satu per satu
Girma sangat yakin bahwa tim tidak boleh mengabaikan lawan-lawan terdekat mereka, terlepas dari seberapa pentingnya pertandingan tersebut. Pemain internasional Amerika Serikat ini percaya bahwa prosesnya tetap sama, baik saat berjuang untuk meraih trofi maupun memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.
"Menurut saya, setiap pertandingan liga sekarang ini wajib dimenangkan," katanya di situswebresmi klub. "Intinya adalah menjalani setiap pertandingan satu per satu dan tidak memikirkan terlalu jauh ke depan. Hal itu mudah dilakukan. Baik Anda unggul jauh di klasemen liga atau sedang bersaing untuk mendapatkan tempat di Liga Champions, prosesnya selalu sama. Saya rasa hal itu tidak berubah."
Percaya pada prosesnya
Bek berusia 25 tahun itu menekankan bahwa kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu selama periode padat ini. Dengan leg kedua melawan Arsenal di Stamford Bridge yang semakin dekat, rotasi pemain dan ketangguhan mental menjadi hal yang sangat penting.
""Ini tentang selalu memiliki mentalitas yang sama dan mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan dengan cara yang sama agar kami siap," jelasnya. "Kami harus siap untuk menjalankan strategi dan siap bermain demi satu sama lain. Bagian musim ini sangat padat. Jelas, kami memiliki banyak pertandingan dalam periode ini, tetapi itulah saatnya kami benar-benar memanfaatkan kedalaman skuad, dan kami percaya pada persiapan, percaya bahwa semua orang siap untuk berperan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah pertandingan krusial melawan Aston Villa, The Blues akan segera mengalihkan fokus mereka ke ajang Eropa, di mana mereka akan menghadapi Arsenal pada leg kedua perempat final Liga Champions. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Tottenham di perempat final Piala FA, sebelum menjalani tiga pertandingan terakhir mereka di WSL, melawan Everton, Leicester City, dan terakhir Manchester United.