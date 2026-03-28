Bintang USWNT Naomi Girma menantang rekan-rekan setimnya di Chelsea untuk "harus memenangkan setiap pertandingan" demi menjaga harapan tipis mereka meraih gelar WSL tetap hidup

The Blues akan kembali beraksi di liga pada Minggu ini melawan Aston Villa setelah menjalani serangkaian pertandingan yang melelahkan, termasuk kemenangan di Piala Liga dan kekalahan 3-1 dari Arsenal pada leg pertama perempat final Liga Champions. Dengan margin kesalahan yang nyaris nol, tim asal London ini menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa secara matematis mengakhiri ambisi mereka untuk meraih trofi WSL, di mana mereka saat ini berada di posisi ketiga, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dan hanya satu poin di belakang Manchester United yang berada di posisi kedua.

Tim asuhan Sonia Bompastor saat ini berada dalam posisi di mana konsistensi adalah satu-satunya hal yang penting. Terlepas dari gangguan kompetisi kontinental, fokus mereka tetap tertuju pada upaya mengamankan tiga poin di Kingsmeadow untuk mempertahankan tekanan terhadap pemuncak klasemen liga.