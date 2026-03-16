Bintang USWNT Catarina Macario akan meninggalkan Chelsea dalam "kesepakatan terbesar" dalam sejarah sepak bola wanita untuk bergabung dengan San Diego Wave
Kesepakatan bersejarah dalam sepak bola wanita
Menurut Sportico dan The Athletic, Macario diprediksi akan menjadi ikon era baru di NWSL setelah menyetujui kontrak bernilai rekor dengan San Diego Wave. Penyerang tersebut dilaporkan akan menerima hampir $8 juta dalam bentuk gaji yang sepenuhnya dijamin selama lima musim ke depan, angka yang diyakini sebagai nilai total terbesar dalam sejarah sepak bola profesional wanita. Kesepakatan bersejarah ini, yang berlaku hingga musim 2030, mencakup bonus penandatanganan yang menggiurkan serta insentif tambahan yang terkait dengan performa. Langkah ini dimungkinkan oleh Aturan Pemain Berdampak Tinggi liga, yang memungkinkan tim menghabiskan hingga $1 juta di atas batas gaji standar untuk merekrut bintang-bintang global.
Kabar hengkangnya Chelsea dan detail transfer
Meskipun perannya penting bagi The Blues, Chelsea telah menyetujui kesepakatan yang akan membuat Macario meninggalkan London sebelum kontraknya berakhir pada musim panas ini. The Wave dilaporkan telah membayar biaya transfer sekitar $300.000 untuk mendapatkan jasanya bulan ini. Kepindahan ini menandai akhir dari kariernya yang sukses, meski terganggu oleh cedera, di Eropa, di mana ia juga pernah membela raksasa Prancis, Lyon. Setelah mencatatkan 105 penampilan klub profesional dan mencetak 44 gol selama berkarier di Prancis dan Inggris, ia membawa segudang pengalaman elit Eropa kembali ke liga domestik yang pernah ia lewatkan di awal perjalanannya.
Kembali ke San Diego
Bagi sang penyerang, kepindahan ini merupakan kembalinya ke kampung halaman dalam segala hal. Setelah pindah dari Brasil ke Amerika Serikat pada usia 12 tahun, ia bermain untuk klub junior San Diego Surf sebelum menjadi bintang di tingkat perguruan tinggi saat membela Universitas Stanford. Selama berseragam Cardinal, ia mencetak 63 gol dalam 69 pertandingan dan meraih dua trofi MAC Hermann. Kedatangannya diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi prospek komersial dan performa di lapangan The Wave. Pemilik klub yang merupakan miliarder, Lauren Leichtman, baru-baru ini menunjukkan ambisi yang besar dengan menghabiskan $800.000 untuk mendatangkan penyerang asal Brasil, Ludmila. Menyusul pensiunnya Alex Morgan, Wave sangat ingin mengembalikan daya tarik bintang mereka.
Mengatasi rintangan cedera
Perhatian utama bagi San Diego dan Tim Nasional Wanita AS (USWNT) tetaplah kondisi kebugaran Macario. Cedera sering membuatnya absen, termasuk robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) yang memaksanya melewatkan Piala Dunia Wanita 2023 dan masalah lutut selanjutnya yang membuatnya tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade Paris 2024. Namun, daya tarik komersialnya tetap berada di level tertinggi sepanjang masa, terbukti dengan kesepakatan sponsor besar selama 10 tahun senilai $10 juta dengan Nike yang ditandatangani musim panas lalu. Jika ia dapat menjaga kesehatannya, ia diharapkan menjadi pilar utama serangan The Wave untuk tahun-tahun mendatang, memanfaatkan paket finansial bersejarah ini untuk menjadi andalan tim hingga tahun 2030.
