Bintang USWNT Catarina Macario akan meninggalkan Chelsea dalam "kesepakatan terbesar" dalam sejarah sepak bola wanita untuk bergabung dengan San Diego Wave

Menurut Sportico dan The Athletic, Macario diprediksi akan menjadi ikon era baru di NWSL setelah menyetujui kontrak bernilai rekor dengan San Diego Wave. Penyerang tersebut dilaporkan akan menerima hampir $8 juta dalam bentuk gaji yang sepenuhnya dijamin selama lima musim ke depan, angka yang diyakini sebagai nilai total terbesar dalam sejarah sepak bola profesional wanita. Kesepakatan bersejarah ini, yang berlaku hingga musim 2030, mencakup bonus penandatanganan yang menggiurkan serta insentif tambahan yang terkait dengan performa. Langkah ini dimungkinkan oleh Aturan Pemain Berdampak Tinggi liga, yang memungkinkan tim menghabiskan hingga $1 juta di atas batas gaji standar untuk merekrut bintang-bintang global.