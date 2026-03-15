Bintang USWNT Alyssa Thompson tidak menyangka akan mencetak gol selama ‘empat bulan’ setelah menyelesaikan transfer yang ‘menegangkan’ ke Chelsea, juara WSL
Keluar dari zona nyaman
Meninggalkan kota kelahirannya, Los Angeles, dan pindah ke seberang Samudra Atlantik tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang gadis berusia 20 tahun, apalagi bagi seseorang yang telah menjadi nama besar di Angel City FC. Thompson meninggalkan kenyamanan NWSL demi menghadapi tantangan berat di WSL, sebuah keputusan yang ia gambarkan sebagai hal yang perlu namun menakutkan.
"Ketika ada peluang seperti Chelsea, Anda tidak bisa melewatkannya. Namun sebagai pribadi, keluar dari zona nyaman juga baik bagi saya," jelas Thompson dalam wawancara dengan Sky Sports. "Saya tahu saya akan meninggalkan segala sesuatu yang selama ini begitu... mudah bagi saya - saya merasa baru saja menemukan ritme permainan saya di Angel City. Itu menakutkan dan tidak nyaman, tapi saya tahu itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan demi karier saya."
Mengelola ekspektasi di Kingsmeadow
Meskipun dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, Thompson datang dengan sikap rendah hati. Bergabung dengan tim yang baru saja menyelesaikan musim domestik tanpa terkalahkan, ia realistis mengenai peluangnya untuk langsung masuk ke dalam starting XI. Bahkan, ia siap menunggu cukup lama sebelum bisa memberikan kontribusi nyata di papan skor untuk The Blues.
"Saya hanya memiliki ekspektasi yang rendah terhadap diri sendiri," tambahnya. "Ada begitu banyak pemain hebat di sini. Saya tidak tahu apakah saya akan banyak bermain dan ada begitu banyak perubahan yang harus saya adaptasi. Saya tidak berpikir saya akan mencetak gol mungkin selama empat bulan pertama atau bahkan bermain sama sekali, jadi saya sangat bersemangat ketika saya bermain dan berhasil mencetak gol. Sikap itu membantu saya lebih bersabar terhadap diri sendiri, dan menghadapi perubahan besar ini."
"Saya tahu saya meninggalkan segala hal yang selama ini begitu... mudah bagi saya - saya merasa baru saja menemukan ritme permainan saya di Angel City," jelas Thompson. "Itu menakutkan dan tidak nyaman, tapi saya tahu itu sesuatu yang harus saya lakukan demi karier saya. Ketika kesempatan seperti Chelsea muncul, Anda tidak bisa melewatkannya. Tapi sebagai seorang individu, keluar dari zona nyaman juga baik bagi saya."
Ikatan keluarga dan kesuksesan internasional
Proses transisi ini berjalan lancar berkat kehadiran wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, termasuk rekan setimnya di tim nasional, Naomi Girma dan Catarina Macario. Thompson juga terus menunjukkan performa gemilang di panggung internasional di bawah asuhan mantan manajer Chelsea, Emma Hayes, dan baru-baru ini membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-82 yang memastikan gelar SheBelieves Cup bagi USWNT.
Thompson mengucapkan terima kasih kepada saudarinya sekaligus rekan setimnya, Gisele, yang telah menjaga kepercayaan dirinya selama periode yang penuh gejolak ini. “Saya rasa dia selalu meningkatkan kepercayaan diri saya,” kata Thompson kepada Turner Sports setelah pertandingan melawan Kolombia. “Saya selalu bisa mengandalkan dia untuk membuat saya bahagia dan tersenyum.”
Berjuang meraih gelar di tengah tekanan
Meskipun The Blues menghadapi tugas berat dalam perebutan gelar WSL saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan sembilan poin dari Manchester City, fokus kini beralih ke trofi yang bisa diraih segera dalam final Piala Liga melawan Manchester United pada Minggu ini. Bagi Thompson, membela klub seperti Chelsea berarti harus menanggung ekspektasi akan kesuksesan yang melekat.
"Kami kecewa dengan posisi kami di klasemen WSL dan kami ingin menang di turnamen atau piala apa pun yang kami ikuti," kata Thompson. "Jadi, meraih kemenangan ini akan sangat penting bagi kepercayaan diri tim... Memenangkan trofi dan bermain untuk Chelsea adalah hal yang identik. Jadi, saya harap kami bisa memenangkan yang satu ini - kami semua menyukai kemenangan dan saya merasa Chelsea identik dengan kemenangan."
