Bintang USWNT Alyssa Thompson tidak menyangka akan mencetak gol selama ‘empat bulan’ setelah menyelesaikan transfer yang ‘menegangkan’ ke Chelsea, juara WSL

Meskipun dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, Thompson datang dengan sikap rendah hati. Bergabung dengan tim yang baru saja menyelesaikan musim domestik tanpa terkalahkan, ia realistis mengenai peluangnya untuk langsung masuk ke dalam starting XI. Bahkan, ia siap menunggu cukup lama sebelum bisa memberikan kontribusi nyata di papan skor untuk The Blues.

"Saya hanya memiliki ekspektasi yang rendah terhadap diri sendiri," tambahnya. "Ada begitu banyak pemain hebat di sini. Saya tidak tahu apakah saya akan banyak bermain dan ada begitu banyak perubahan yang harus saya adaptasi. Saya tidak berpikir saya akan mencetak gol mungkin selama empat bulan pertama atau bahkan bermain sama sekali, jadi saya sangat bersemangat ketika saya bermain dan berhasil mencetak gol. Sikap itu membantu saya lebih bersabar terhadap diri sendiri, dan menghadapi perubahan besar ini."

"Saya tahu saya meninggalkan segala hal yang selama ini begitu... mudah bagi saya - saya merasa baru saja menemukan ritme permainan saya di Angel City," jelas Thompson. "Itu menakutkan dan tidak nyaman, tapi saya tahu itu sesuatu yang harus saya lakukan demi karier saya. Ketika kesempatan seperti Chelsea muncul, Anda tidak bisa melewatkannya. Tapi sebagai seorang individu, keluar dari zona nyaman juga baik bagi saya."