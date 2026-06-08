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Bintang USWNT Alyssa Thompson menjelaskan bagaimana ia berhasil melampaui ekspektasi di Chelsea sambil menargetkan gelar juara WSL dan Liga Champions untuk musim 2026-27
Melampaui ekspektasi di London
Thompson menjalani musim debutnya di Chelsea dengan lebih baik daripada yang ia harapkan semula setelah pindah dari Angel City; bintang timnas AS itu kini bertekad untuk melanjutkan performa yang telah mengukuhkannya sebagai salah satu pemain serang kunci The Blues.
Pemain berusia 21 tahun ini mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak kedua Chelsea dengan sembilan gol di semua kompetisi dan mengakui bahwa ia dengan cepat melampaui target yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri saat tiba di Inggris.
"Saya merasa performa saya jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan," kata Thompson kepada situs web resmi Chelsea. "Bisa bergabung dengan Chelsea adalah suatu kehormatan dan hak istimewa, dan saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan tim ini dan menjadi lebih baik setiap hari."
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Membangun ketahanan melalui masa transisi
Meskipun Thompson mencatatkan musim individu yang mengesankan, ia mengakui bahwa Chelsea belum mampu memenuhi standar yang biasanya dikaitkan dengan klub tersebut. Meskipun berhasil meraih enam gelar Women's Super League berturut-turut sebelumnya, The Blues merosot ke peringkat ketiga pada musim kedua mereka di bawah asuhan Sonia Bompastor. Mereka juga gagal mencapai semifinal Liga Champions Wanita untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah kalah dengan agregat 3-2 dari Arsenal di babak perempat final.
"Sebagai sebuah tim, kami meninggalkan banyak hal yang kami inginkan musim ini," kata Thompson. "Itu bukanlah ciri khas Chelsea sebagai sebuah klub. Kami selalu memenangkan banyak trofi, dan menjadi juara liga adalah sesuatu yang sangat penting."
Menemukan kekuatan di tengah cobaan
Terlepas dari segala kekecewaan itu, pemain internasional Amerika Serikat ini yakin bahwa berbagai rintangan tersebut pada akhirnya telah memperkuat skuad dan akan membantu tim merespons dengan lebih efektif pada musim depan. Chelsea mengalami sejumlah momen sulit sepanjang musim ini, namun tetap bersatu di balik layar.
"Kami menghadapi banyak rintangan, dan saya rasa kami saling mengandalkan satu sama lain," katanya. "Jadi saya tahu bahwa musim depan, apa pun yang menimpa kami, kami saling memiliki, dan kami tahu kami bisa melewatinya dan tetap menjadi tim yang hebat."
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Tetap fokus pada target untuk musim 2026-27
Setelah musim perdananya berlalu, fokus Thompson kini telah beralih ke upaya membantu Chelsea kembali ke puncak sepak bola domestik dan Eropa. Pemain sayap ini yakin skuadnya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.
"Harapan saya untuk musim depan adalah agar kami bisa meraih lebih banyak trofi daripada yang kami raih tahun ini," katanya. "Saya pikir itu bisa tercapai. Saya ingin kami menjadi kekuatan di liga dan di Liga Champions, jadi semoga kami bisa tampil lebih baik di sana."