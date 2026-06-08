Thompson menjalani musim debutnya di Chelsea dengan lebih baik daripada yang ia harapkan semula setelah pindah dari Angel City; bintang timnas AS itu kini bertekad untuk melanjutkan performa yang telah mengukuhkannya sebagai salah satu pemain serang kunci The Blues.

Pemain berusia 21 tahun ini mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak kedua Chelsea dengan sembilan gol di semua kompetisi dan mengakui bahwa ia dengan cepat melampaui target yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri saat tiba di Inggris.

"Saya merasa performa saya jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan," kata Thompson kepada situs web resmi Chelsea. "Bisa bergabung dengan Chelsea adalah suatu kehormatan dan hak istimewa, dan saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan tim ini dan menjadi lebih baik setiap hari."