Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang USMNT Sergino Dest memberikan pembaruan setelah tertatih-tatih keluar lapangan karena cedera dalam pertandingan terakhir PSV, memicu kekhawatiran tentang ketersediaannya untuk Piala Dunia 2026
Dest mengalami cedera otot hamstring.
Dest memulai pertandingan dan tetap berada di lapangan selama 57 menit saat PSV meraih kemenangan 2-1. Namun, sore itu berakhir dengan kekecewaan bagi pemain berusia 25 tahun tersebut, yang terjatuh dan membutuhkan perawatan medis segera. Ia akhirnya dibantu keluar lapangan oleh tim medis PSV, meninggalkan para penggemar dan staf pelatih sama-sama cemas tentang sejauh mana cedera yang dialaminya, sementara hitung mundur menuju turnamen besar musim panas terus berlanjut.
- Getty Images Sport
Mimpi buruk yang terus menerus bagi bek sayap
Dest baru kembali beraksi di level internasional pada September setelah menjalani pemulihan yang melelahkan akibat cedera ACL yang robek. Cedera tersebut membuat mantan pemain Barcelona itu absen selama lebih dari setahun, sehingga ia melewatkan periode transisi tim nasional di bawah asuhan Mauricio Pochettino sebelum akhirnya berhasil kembali masuk dalam skuad.
Meskipun absen dalam waktu lama, Dest tetap menjadi pemain reguler untuk PSV musim ini saat mereka mengejar gelar liga ketiga berturut-turut. Ia telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol dan memberikan lima assist. Namun, belum jelas kapan ia akan pulih dan kembali bermain setelah cedera terbarunya.
Namun, ia telah mengeluarkan pernyataan yang berjanji akan kembali sebelum musim berakhir. Dest menulis di Instagram: "Saya akan absen sebentar untuk melakukan apa yang paling saya cintai! Tapi satu hal yang pasti, ini BUKAN akhir musim! Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan saya kembali secepatnya pada waktu yang tepat! Terima kasih atas pesan-pesan kalian, saya tidak akan mengecewakan kalian! ❤️🙏🏽"
Dampak terhadap rencana taktis Pochettino
Pochettino, yang mengambil alih kepelatihan timnas AS pada Oktober 2024, baru dapat memanfaatkan Dest dalam empat pertandingan sejauh ini. Sistem taktik pelatih asal Argentina ini sangat bergantung pada wingback yang berorientasi serangan untuk memberikan lebar lapangan dan kreativitas, peran yang sangat cocok untuk Dest. Peran pentingnya terlihat jelas dalam kemenangan telak 5-1 atas Uruguay pada November, di mana ia memberikan assist krusial.
Bek ini dianggap sebagai salah satu pemain inti tim, dengan keterampilan menyerangnya yang dihargai sebagai wingback. Kehilangan aset dinamis seperti Dest akan memaksa Pochettino untuk mempertimbangkan ulang struktur pertahanannya, terutama dengan pemilihan skuad final Piala Dunia yang akan dilakukan pada akhir Mei. Pertandingan persahabatan melawan Belgia dan Portugal di Atlanta seharusnya menjadi uji coba terakhir bagi para pemain inti.
- Getty Images Sport
Jalan menuju Piala Dunia 2026
Waktu terjadinya cedera sangat krusial, karena USMNT bersiap untuk turnamen bersejarah di kandang sendiri. Setelah laga persahabatan pada bulan Maret, Tim Bintang dan Garis akan menghadapi Senegal dan Jerman dalam laga pemanasan terakhir sebelum memulai kampanye Grup D mereka melawan Paraguay di SoFi Stadium. Jadwal selanjutnya membawa mereka ke Seattle untuk menghadapi Australia sebelum kembali ke Los Angeles untuk laga penutup grup.
Setiap anggota skuad berjuang untuk posisi mereka, tetapi latar belakang Dest membuatnya hampir pasti akan bermain jika fit. Departemen medis PSV akan melakukan tes lebih lanjut untuk menentukan durasi absennya. Bagi Pochettino dan pendukung Amerika, harapan tetap bahwa ini hanyalah hambatan kecil daripada pengulangan masalah cedera yang telah mengganggu karier Dest baru-baru ini.
Iklan