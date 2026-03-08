Bintang USMNT Sergino Dest memberikan pembaruan setelah tertatih-tatih keluar lapangan karena cedera dalam pertandingan terakhir PSV, memicu kekhawatiran tentang ketersediaannya untuk Piala Dunia 2026

Dest baru kembali beraksi di level internasional pada September setelah menjalani pemulihan yang melelahkan akibat cedera ACL yang robek. Cedera tersebut membuat mantan pemain Barcelona itu absen selama lebih dari setahun, sehingga ia melewatkan periode transisi tim nasional di bawah asuhan Mauricio Pochettino sebelum akhirnya berhasil kembali masuk dalam skuad.

Meskipun absen dalam waktu lama, Dest tetap menjadi pemain reguler untuk PSV musim ini saat mereka mengejar gelar liga ketiga berturut-turut. Ia telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol dan memberikan lima assist. Namun, belum jelas kapan ia akan pulih dan kembali bermain setelah cedera terbarunya.

Namun, ia telah mengeluarkan pernyataan yang berjanji akan kembali sebelum musim berakhir. Dest menulis di Instagram: "Saya akan absen sebentar untuk melakukan apa yang paling saya cintai! Tapi satu hal yang pasti, ini BUKAN akhir musim! Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan saya kembali secepatnya pada waktu yang tepat! Terima kasih atas pesan-pesan kalian, saya tidak akan mengecewakan kalian! ❤️🙏🏽"