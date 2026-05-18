Diterjemahkan oleh
Bintang USMNT Haji Wright menjadi subjek prediksi transfer dengan "tawaran besar" di tengah keraguan apakah pemain asal Amerika itu mampu menjadi penyerang yang mencetak 15 gol di Liga Premier untuk Coventry
Rekor Wright di Coventry: Gol dan pertandingan
Wright telah menjalani tiga musim yang produktif di sepak bola Inggris setelah menjadi rekrutan termahal Coventry pada tahun 2023. Ia memang belum mencapai angka 20 gol dalam satu musim, namun sudah mendekati angka tersebut dan telah mencetak 49 gol secara total untuk The Sky Blues dalam 124 penampilannya.
Ia mencatatkan rekor pribadi terbaiknya dengan 17 gol di Championship saat Coventry melesat meraih gelar divisi kedua, mengakhiri absennya selama 25 tahun dari kasta tertinggi - dengan perayaan kemenangan gelar yang meriah di CBS Arena.
Wright pernah menjadi subjek spekulasi transfer di masa lalu, dengan pemain berusia 28 tahun asal Los Angeles ini - yang berharap bisa tampil di Piala Dunia di negaranya bersama USMNT pada 2026 - dianggap siap untuk mencoba peruntungannya di Liga Premier.
Apakah Wright sudah siap menjadi penyerang di Liga Premier?
Ketika ditanya apakah peluang-peluang tersebut akan datang saat masih di Coventry atau apakah tawaran yang tepat bisa membuat transfernya disetujui, mantan striker Sky Blues, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Itu pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan yang sulit terkait Haji Wright karena menurut saya dia adalah ancaman dan dia menimbulkan masalah, dan saya pikir dia pemain yang bagus, tapi kadang-kadang saya melihatnya dan saya pikir ketika Anda naik ke level yang lebih tinggi, Anda tidak akan mendapatkan semua peluang ini. Jadi, apa lagi yang harus Anda bawa ke lini depan itu?
“Saya pikir Frank akan berusaha memperkuat lini depan. Saya pikir mereka mungkin mempertahankannya, tapi dia tidak akan menjadi striker utama. Saya pikir mereka akan berbelanja, dan itulah yang dibutuhkan. Anda butuh striker Premier League yang bisa mencetak 10 hingga 15 gol untuk menjaga posisi Anda di atas sana. Apakah saya pikir Haji Wright bisa melakukannya di Premier League? Saya belum yakin.
“West Ham tertarik pada Haji Wright, jadi jelas ada potensi di sana. Tapi menurut saya, dia perlu melakukannya secara konsisten dan teratur. Dan itulah satu-satunya keraguan saya terhadap Haji Wright.
“Tapi saya tidak berpikir mereka akan melepasnya pada musim panas ini, kecuali mereka mendapat tawaran besar untuknya dan itu bisa membuat mereka melakukan sedikit bisnis di tempat lain. Saya pikir dia masih akan berada di Coventry musim depan.”
Apakah bintang timnas AS akan dipindahkan ke sayap kiri?
Wright mungkin tidak perlu menjadi ujung tombak Coventry dan menjadi ancaman gol utama mereka; berkat keluwesannya, Lampard bisa memindahkan penyerang asal Amerika itu ke sayap—sehingga memungkinkan penyerang tengah yang lebih berpengalaman untuk diturunkan.
Ditanya mengenai penyesuaian taktis tersebut, Morrison menambahkan: “Ya, dia bisa melakukannya. Jadi dia bisa bermain di sayap kiri. Tapi masalahnya, di sayap kiri saat ini, mereka memiliki pemain yang saya sangat sukai, yang menurut saya akan tampil baik di Premier League, yaitu [Ephron] Mason-Clark muda, yang mereka datangkan dari Peterborough. Dia tampil luar biasa di Championship. Dan menjelang akhir musim, permainannya naik ke level yang sama sekali baru.
“Ada banyak pemain yang akan masuk ke Premier League dan tampil baik, tapi dia dan [Tatsuhiro] Sakamoto di kedua sisi, menurut saya adalah dua pemain luar biasa yang akan bersinar di Premier League karena mereka positif, mereka ingin menghadapi bek sayap lawan, dan mereka melakukan kerja keras dalam bertahan.
“Mereka adalah dua pemain yang, ketika saya melihat mereka bermain untuk Coventry di Liga Premier, saya yakin akan tampil baik. Akan ada banyak bek sayap yang khawatir dengan apa yang bisa mereka bawa ke lapangan. Mereka adalah pilihan saya untuk menjalani musim yang bagus tahun depan.”
Coventry siap mengeluarkan dana pada bursa transfer musim panas
Persaingan untuk memperebutkan tempat di tim bisa jadi justru merugikan Wright, mengingat Coventry berencana mendatangkan lebih banyak pemain baru dengan memanfaatkan dana yang diperoleh dari promosi ke Liga Premier.
Dia telah menunjukkan cukup banyak hal yang menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di antara para pemain elit Inggris, tetapi setiap pemain memiliki harganya sendiri dan Piala Dunia akan memberinya panggung terbesar untuk memamerkan kemampuannya dan menarik perhatian calon peminat.