Ketika ditanya apakah peluang-peluang tersebut akan datang saat masih di Coventry atau apakah tawaran yang tepat bisa membuat transfernya disetujui, mantan striker Sky Blues, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Itu pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan yang sulit terkait Haji Wright karena menurut saya dia adalah ancaman dan dia menimbulkan masalah, dan saya pikir dia pemain yang bagus, tapi kadang-kadang saya melihatnya dan saya pikir ketika Anda naik ke level yang lebih tinggi, Anda tidak akan mendapatkan semua peluang ini. Jadi, apa lagi yang harus Anda bawa ke lini depan itu?

“Saya pikir Frank akan berusaha memperkuat lini depan. Saya pikir mereka mungkin mempertahankannya, tapi dia tidak akan menjadi striker utama. Saya pikir mereka akan berbelanja, dan itulah yang dibutuhkan. Anda butuh striker Premier League yang bisa mencetak 10 hingga 15 gol untuk menjaga posisi Anda di atas sana. Apakah saya pikir Haji Wright bisa melakukannya di Premier League? Saya belum yakin.

“West Ham tertarik pada Haji Wright, jadi jelas ada potensi di sana. Tapi menurut saya, dia perlu melakukannya secara konsisten dan teratur. Dan itulah satu-satunya keraguan saya terhadap Haji Wright.

“Tapi saya tidak berpikir mereka akan melepasnya pada musim panas ini, kecuali mereka mendapat tawaran besar untuknya dan itu bisa membuat mereka melakukan sedikit bisnis di tempat lain. Saya pikir dia masih akan berada di Coventry musim depan.”