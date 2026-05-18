Bintang USMNT dan Derby, Patrick Agyemang, diprediksi menjadi alternatif yang ‘terjangkau’ bagi transfer senilai £40 juta bagi tim-tim Liga Premier yang membutuhkan striker - dengan Leeds berpotensi ikut dalam perburuan

Leeds — salah satu klub tempat Dorigo pernah bermain — juga diperkirakan akan memburu penyerang baru pada musim panas ini. Dominic Calvert-Lewin telah tampil mengesankan di Elland Road, namun The Whites ingin memperkuat kedalaman skuad penyerang mereka.

Mereka sempat dikaitkan dengan Josh Sargent baru-baru ini, dan ketika ditanya apakah striker Amerika lainnya kini masuk dalam radar di West Yorkshire, Dorigo menambahkan: “Itulah yang akan menarik untuk dilihat bagaimana hal itu berjalan.

“Saya pikir Leeds musim panas ini akan menarik. Saya juga akan menonton, seperti orang lain, sambil berpikir, ‘Oke, apa ambisi kita?’ Dan yang saya tahu adalah ambisi kita adalah terus berkembang dan menghabiskan dana sebaik mungkin, sebanyak yang kita bisa.

“Saya pikir tim perekrutan layak mendapat banyak pujian karena mereka tidak pergi dan merekrut pemain seharga 30 atau 40 juta, tapi mereka merekrut [Anton] Stach seharga 18 juta, [Jaka] Bijol seharga 15 atau 16 juta, dan mereka terbukti sangat, sangat berharga. Saya pikir kita juga harus melihat mereka yang tampil lebih baik, mereka yang kita pikir ‘apakah mereka bisa meningkatkan permainan mereka ke level Liga Premier?’

“[Jayden] Bogle, saya berbicara tentang dia sebagai salah satunya. Dia luar biasa. Saya kira Joe Rodon adalah yang lain. Dia, lagi-lagi, luar biasa. Saya kira yang paling menonjol yang naik ke level lain adalah [Ethan] Ampadu, sebagai pemimpin, dia brilian.

“Jadi, kami memiliki beberapa pemain yang telah menunjukkan peningkatan dan saya pikir kami telah membeli beberapa pemain yang sangat cerdas yang kini nilainya semakin tinggi. Jadi, jika kami bisa mendapatkan persentase yang tepat lagi pada bursa transfer mendatang, saya pikir kami akan berada dalam kondisi yang baik. Namun, saya percaya pada apa yang telah mereka lakukan. Tim perekrutan telah bekerja dengan sangat mengesankan.”