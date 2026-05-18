Bintang USMNT dan Derby, Patrick Agyemang, diprediksi menjadi alternatif yang ‘terjangkau’ bagi transfer senilai £40 juta bagi tim-tim Liga Premier yang membutuhkan striker - dengan Leeds berpotensi ikut dalam perburuan
Sepuluh gol yang dicetak sebelum cedera memupus impian Piala Dunia
Agyemang, yang berasal dari Connecticut, baru pindah ke Inggris menjelang musim 2025-26, setelah Charlotte FC menjualnya dengan harga rekor klub, yang membawa penyerang tangguh ini meninggalkan MLS dan bergabung dengan Championship.
Pemain berusia 25 tahun yang pekerja keras ini harus menunda debutnya bersama Derby karena operasi hernia, dan tidak mengherankan jika ia membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke performa terbaiknya setelah pulih sepenuhnya. Namun, ia berhasil menjadi sumber gol reguler bagi The Rams selama musim dingin yang memuaskan.
Agyemang dengan cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik di kasta kedua Inggris, dengan postur tubuhnya yang kokoh dimanfaatkan sebaik mungkin. Setelah menemukan ritme permainannya, cedera Achilles yang tidak beruntung menghentikan musim debutnya di Pride Park secara mendadak pada April - menghalanginya untuk membantu upaya play-off yang akhirnya berakhir mengecewakan.
Impian bermain di Piala Dunia di kandang sendiri telah pupus dengan cara yang paling kejam, tetapi Agyemang akan kembali dengan tekad untuk membuktikan diri dan mengejar pengakuan internasional yang lebih besar. Masih harus dilihat seragam mana yang akan ia kenakan di level klub saat menempuh jalan tersebut.
Apakah Agyemang akan menarik minat klub-klub Liga Premier untuk merekrutnya?
Telah beredar kabar tentang minat dari klub-klub Liga Premier, dengan mantan bek Rams, Dorigo—yang baru saja merilis panduan final Liga Champions 2026 menjelang ajang bergengsi lainnya yang semakin dekat—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah Agyemang akan pindah ke klub papan atas: “Setiap kali Anda mendapatkan striker yang mencetak gol dan mencoba mendapatkan pemain dengan harga murah, karena itulah kesulitannya, mencoba mendapatkan striker di pasar lokal untuk Liga Premier - Anda berbicara tentang 30, 40 juta. Jadi, mencoba mendapatkan seseorang yang sedang naik daun, yang akan berkembang, pasti akan menarik, tidak diragukan lagi.
“Lihatlah Sunderland musim lalu dan berapa banyak pemain yang mereka beli, dan mereka banyak yang tepat. Akan ada tim lain di luar sana yang berpikir, ‘Oke, kita harus mencoba melakukan hal yang sama’.
“Lihatlah Coventry, Ipswich, atau siapa pun yang promosi, mereka juga harus melakukan perubahan besar-besaran dalam skuad mereka. Jadi akan menarik untuk melihat siapa yang mereka incar. Tapi saya yakin dia akan masuk dalam daftar pemain.”
Apakah Leeds sedang memburu seorang penyerang asal Amerika?
Leeds — salah satu klub tempat Dorigo pernah bermain — juga diperkirakan akan memburu penyerang baru pada musim panas ini. Dominic Calvert-Lewin telah tampil mengesankan di Elland Road, namun The Whites ingin memperkuat kedalaman skuad penyerang mereka.
Mereka sempat dikaitkan dengan Josh Sargent baru-baru ini, dan ketika ditanya apakah striker Amerika lainnya kini masuk dalam radar di West Yorkshire, Dorigo menambahkan: “Itulah yang akan menarik untuk dilihat bagaimana hal itu berjalan.
“Saya pikir Leeds musim panas ini akan menarik. Saya juga akan menonton, seperti orang lain, sambil berpikir, ‘Oke, apa ambisi kita?’ Dan yang saya tahu adalah ambisi kita adalah terus berkembang dan menghabiskan dana sebaik mungkin, sebanyak yang kita bisa.
“Saya pikir tim perekrutan layak mendapat banyak pujian karena mereka tidak pergi dan merekrut pemain seharga 30 atau 40 juta, tapi mereka merekrut [Anton] Stach seharga 18 juta, [Jaka] Bijol seharga 15 atau 16 juta, dan mereka terbukti sangat, sangat berharga. Saya pikir kita juga harus melihat mereka yang tampil lebih baik, mereka yang kita pikir ‘apakah mereka bisa meningkatkan permainan mereka ke level Liga Premier?’
“[Jayden] Bogle, saya berbicara tentang dia sebagai salah satunya. Dia luar biasa. Saya kira Joe Rodon adalah yang lain. Dia, lagi-lagi, luar biasa. Saya kira yang paling menonjol yang naik ke level lain adalah [Ethan] Ampadu, sebagai pemimpin, dia brilian.
“Jadi, kami memiliki beberapa pemain yang telah menunjukkan peningkatan dan saya pikir kami telah membeli beberapa pemain yang sangat cerdas yang kini nilainya semakin tinggi. Jadi, jika kami bisa mendapatkan persentase yang tepat lagi pada bursa transfer mendatang, saya pikir kami akan berada dalam kondisi yang baik. Namun, saya percaya pada apa yang telah mereka lakukan. Tim perekrutan telah bekerja dengan sangat mengesankan.”
Agyemang menawarkan nilai yang sepadan dengan harganya
Leeds dipastikan akan berlaga di Liga Premier musim depan, setelah berhasil menghindari ancaman degradasi dengan selisih poin yang cukup jauh. Dorigo benar ketika menyoroti bahwa tantangan yang kini dihadapi tim ini adalah bagaimana cara terbaik untuk terus maju dan mengukuhkan posisi mereka di antara para elit.
Agyemang mungkin menjadi bagian dari rencana tersebut, namun ia akan menjadi risiko tersendiri mengingat cedera serius yang sedang ia pulihkan dan kurangnya pengalaman di level Eropa. Namun, ia bisa saja menjadi rekrutan yang cerdas bagi klub tertentu jika harganya tepat.