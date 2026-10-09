Bintang Tottenham Xavi Simons menolak membiarkan cedera ACL yang menghancurkan mengalahkannya saat playmaker Belanda itu mendaftar di Harvard

Alih-alih larut dalam frustrasi akibat keterbatasan fisiknya, Simons diterima dalam program Crossover into Business milik Harvard yang ternama. Kurikulum khusus ini dirancang untuk membantu atlet profesional elite menavigasi dunia perdagangan dan kepemimpinan korporat yang kompleks. Program ini memasangkan peserta dengan mahasiswa MBA Harvard yang berperan sebagai mentor, membimbing para atlet melalui berbagai studi kasus bisnis dan strategi manajemen. Langkah ini menandakan keinginan Simons untuk siap menghadapi kehidupan setelah peluit akhir, bahkan pada tahap awal kariernya ini.

Simons menggunakan LinkedIn untuk membagikan antusiasmenya mengenai babak baru ini, sekaligus menegaskan bahwa dahaganya akan pengetahuan adalah bagian inti dari kepribadiannya. "Saya kembali bersekolah. Selama masa pemulihan, saya berusaha menggunakan waktu saya sebaik mungkin. Sepak bola tetap menjadi fokus utama saya, tetapi saya juga ingin terus belajar dan berkembang di luar lapangan. Saya selalu tertarik pada hal-hal yang lebih dari sekadar sepak bola. Saya ingin memahami sisi bisnis dari permainan ini dengan lebih baik, belajar dari orang-orang di berbagai industri, dan terus berkembang sebagai pribadi," tulis gelandang tersebut, seperti dikutip oleh BBC Sport.