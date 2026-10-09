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Bintang Tottenham Xavi Simons menolak membiarkan cedera ACL yang menghancurkan mengalahkannya saat playmaker Belanda itu mendaftar di Harvard
Tantangan Ivy League untuk bintang Spurs
Simons membawa bakatnya dari Stadion Tottenham Hotspur ke ruang kelas bergengsi Harvard. Kreator asal Belanda itu, yang menepi sejak April setelah mengalami robekan parah pada ligamen anterior cruciatum, memanfaatkan masa pemulihannya untuk memperluas wawasannya di luar lapangan sepak bola. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi kariernya, karena bukan hanya mengakhiri musim domestiknya lebih cepat, tetapi juga dengan kejam memaksanya absen dari Piala Dunia bersama Belanda.
Gelandang itu baru-baru ini menghabiskan waktu di Amerika Serikat untuk mempercepat rehabilitasi fisiknya, sembari memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi kampus Harvard di Boston. Meski ia tetap sepenuhnya berkomitmen pada tugasnya di Tottenham, langkah akademis ini menjadi tahapan penting dalam perkembangan pribadinya.
- AFP
Fokus pada pengembangan diri
Alih-alih larut dalam frustrasi akibat keterbatasan fisiknya, Simons diterima dalam program Crossover into Business milik Harvard yang ternama. Kurikulum khusus ini dirancang untuk membantu atlet profesional elite menavigasi dunia perdagangan dan kepemimpinan korporat yang kompleks. Program ini memasangkan peserta dengan mahasiswa MBA Harvard yang berperan sebagai mentor, membimbing para atlet melalui berbagai studi kasus bisnis dan strategi manajemen. Langkah ini menandakan keinginan Simons untuk siap menghadapi kehidupan setelah peluit akhir, bahkan pada tahap awal kariernya ini.
Simons menggunakan LinkedIn untuk membagikan antusiasmenya mengenai babak baru ini, sekaligus menegaskan bahwa dahaganya akan pengetahuan adalah bagian inti dari kepribadiannya. "Saya kembali bersekolah. Selama masa pemulihan, saya berusaha menggunakan waktu saya sebaik mungkin. Sepak bola tetap menjadi fokus utama saya, tetapi saya juga ingin terus belajar dan berkembang di luar lapangan. Saya selalu tertarik pada hal-hal yang lebih dari sekadar sepak bola. Saya ingin memahami sisi bisnis dari permainan ini dengan lebih baik, belajar dari orang-orang di berbagai industri, dan terus berkembang sebagai pribadi," tulis gelandang tersebut, seperti dikutip oleh BBC Sport.
Memprioritaskan kembali beraksi
Meski memiliki komitmen akademik baru, Simons cepat meyakinkan para pendukung Tottenham bahwa tujuan utamanya tetap kembali ke sepak bola profesional. Gelandang serang itu tampil apik sebelum cederanya, mencetak lima gol untuk Tottenham musim lalu dan memantapkan dirinya sebagai komponen vital dalam unit serang mereka. Ia bekerja tanpa lelah bersama staf medis klub untuk memastikan lututnya cukup kuat menghadapi kerasnya Premier League ketika ia akhirnya kembali bermain.
"Kembali ke lapangan masih menjadi prioritas nomor satu saya. Pada saat yang sama, saya ingin memanfaatkan periode ini untuk terus belajar dan berinvestasi pada diri saya di luar sepak bola. Tidak sabar untuk memulainya," tambah Simons.
- Getty Images Sport
Mengikuti jejak para pendahulu terkenal
Simons bukanlah ikon olahraga pertama yang mencari pendidikan di institusi ternama dunia itu. Program Crossover into Business sebelumnya telah diikuti para bintang dari berbagai cabang olahraga, termasuk perwakilan dari NBA dan NFL. Juara Grand Slam dua kali Victoria Azarenka termasuk di antara alumni ternama, sementara gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga baru-baru ini menyelesaikan kursus serupa dalam bisnis hiburan dan media. Bahkan sosok legendaris seperti Sir Alex Ferguson juga memiliki keterkaitan dengan Harvard, dengan mantan bos Manchester United itu sebelumnya mengambil peran mengajar di sana.
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