Bintang Tottenham menyetujui persyaratan kepergiannya menjelang kepindahannya pada musim panas ini dari Spurs yang terancam degradasi

Menurut Sport Witness, Vicario telah mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi kepindahannya dari Tottenham selama jendela transfer musim panas mendatang.

Kiper yang bergabung dengan Spurs dari Empoli pada 2023 ini dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Premier, namun kesulitan yang dialami klub belakangan ini tampaknya telah mempercepat keinginannya untuk memulai babak baru.

Rincian kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa pemain berusia 27 tahun ini sedang mencari proyek yang menawarkan stabilitas lebih dan peluang reguler untuk bermain di Liga Champions. Meskipun jajaran petinggi Tottenham idealnya ingin mempertahankan kiper utama mereka, kenyataan posisi liga mereka saat ini dan masalah internal telah memaksa mereka untuk mengizinkan sang pemain menjajaki opsi di tempat lain.



