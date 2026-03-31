Mohamed Saeed

Bintang Tottenham menyetujui persyaratan kepergiannya menjelang kepindahannya pada musim panas ini dari Spurs yang terancam degradasi

Tottenham Hotspur bersiap menghadapi kepergian penting pada musim panas ini seiring beredarnya kabar bahwa kiper utama mereka, Guglielmo Vicario, telah menyetujui persyaratan kepindahannya. Pemain internasional Italia tersebut telah menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah masa-masa sulit yang dialami klub, namun tampaknya masa depannya tidak lagi berada di London Utara.

    Menurut Sport Witness, Vicario telah mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi kepindahannya dari Tottenham selama jendela transfer musim panas mendatang.

    Kiper yang bergabung dengan Spurs dari Empoli pada 2023 ini dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Premier, namun kesulitan yang dialami klub belakangan ini tampaknya telah mempercepat keinginannya untuk memulai babak baru.

    Rincian kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa pemain berusia 27 tahun ini sedang mencari proyek yang menawarkan stabilitas lebih dan peluang reguler untuk bermain di Liga Champions. Meskipun jajaran petinggi Tottenham idealnya ingin mempertahankan kiper utama mereka, kenyataan posisi liga mereka saat ini dan masalah internal telah memaksa mereka untuk mengizinkan sang pemain menjajaki opsi di tempat lain.


    Perselisihan di lapangan memicu spekulasi tentang kepergiannya

    Waktu munculnya laporan-laporan ini bertepatan dengan performa buruk yang dialami Spurs, yang kini terperosok ke posisi yang tak terduga di klasemen Liga Premier. Dengan ancaman pertarungan degradasi yang nyata atau setidaknya finis di paruh bawah klasemen yang semakin mendekat, para pemain kunci di ruang ganti mulai mempertimbangkan masa depan jangka panjang mereka di luar Tottenham Hotspur Stadium.

    Vicario sering kali menjadi sosok yang menjaga skor tetap terhormat musim ini, dengan melakukan serangkaian penyelamatan gemilang bahkan saat pertahanan di depannya runtuh. Penampilannya yang luar biasa tidak luput dari perhatian klub-klub elit Eropa, sehingga kepindahan pada musim panas hampir tak terelakkan jika klub gagal memenuhi ambisinya terkait gelar juara dan kompetisi Eropa.

  • Klub-klub Serie A mengincar kembalinya Vicario

    Menjelang bursa transfer musim panas, beberapa klub ternama di Serie A dan kemungkinan juga di Bundesliga dikabarkan sedang memantau situasi Vicario dengan cermat.

    Kembalinya Vicario ke Italia sering dibicarakan, dengan klub-klub papan atas mencari kiper yang andal dan modern untuk memimpin kampanye domestik dan Eropa mereka tahun depan. Statusnya sebagai bintang muda Azzurri semakin meningkatkan nilai pasar dan daya tariknya.


    Spurs berupaya memaksimalkan nilai transfer

    Bagi Tottenham, fokus kini harus beralih pada upaya mendapatkan nilai transfer terbaik untuk diinvestasikan kembali ke dalam skuad. Meskipun ada kekecewaan karena kehilangan pemain berbakat seperti dia, kesepakatan ini memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melangkah maju tanpa drama ini berlarut-larut hingga masa pramusim. Para pendukung kini menantikan jaminan dari dewan direksi bahwa ada rencana yang telah disiapkan untuk membangun kembali tim setelah musim yang sebaiknya dilupakan.

