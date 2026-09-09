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Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Bintang Tottenham Dejan Kulusevski bersiap untuk comeback sensasional setelah absen 477 hari, dengan laga-laga kembalinya terungkap

D. Kulusevski
Tottenham Hotspur
G. Potter
Premier League
Sweden

Dejan Kulusevski akhirnya semakin dekat untuk kembali bermain di sepak bola kompetitif setelah menjalani perjuangan berat selama 16 bulan melawan cedera lutut kompleks. Manajer Swedia Graham Potter berharap bisa memasukkan penyerang Tottenham Hotspur itu ke dalam skuad Nations League mendatang, dengan catatan staf medis klub memberikan persetujuan.

  • Kulusevski mendekati akhir dari mimpi buruk cedera

    Kulusevski hampir kembali beraksi setelah absen panjang selama 16 bulan akibat cedera parah. Pemain berusia 26 tahun itu belum memainkan pertandingan kompetitif sejak Mei 2025 karena masalah lutut yang parah. Pemain internasional Swedia itu absen sepanjang musim terakhir Tottenham saat berjuang menghadapi kemunduran yang terus berulang.

    Ia menjalani operasi awal untuk masalah patela kanan pada akhir musim 2024-25, dengan perkiraan hanya akan menepi selama beberapa bulan. Namun, pemulihannya terhambat, yang kemudian membuatnya harus menjalani operasi kedua pada Maret. Absennya yang berkepanjangan membuat para penggemar Tottenham semakin cemas dan pada akhirnya memaksa sang winger melewatkan Piala Dunia musim panas.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Potter mengungkapkan harapannya untuk kembali ke Swedia

    Penyerang itu akhirnya kembali berlatih dengan tim utama Spurs pada awal September. Meski belum masuk pertimbangan untuk skuad pertandingan Roberto De Zerbi, pelatih Swedia Potter tetap sangat optimistis dengan perkembangannya.

    Potter ingin segera mencapai kesepakatan dengan departemen medis Spurs untuk menyertakan Kulusevski pada jeda internasional mendatang. Sang pelatih sangat ingin menyambut kembali penyerang itu ke tim nasional.

    "Dia sudah sangat dekat. Saya sangat terkesan dengannya, dengan cara dia menangani cederanya," kata Potter kepada SVT. "Tentu saja, kami harus berhati-hati dengannya. Saya berharap dia ikut bersama kami, tetapi kami harus berbicara dengan Dejan dan Tottenham terlebih dahulu."

  • Sosok kelas dunia untuk tim nasional

    Mengembalikan Kulusevski ke lapangan akan menjadi dorongan besar bagi timnas Swedia yang sedang bersiap menghadapi jeda internasional yang tidak biasa panjangnya. Potter memandang penyerang Spurs itu sebagai komponen yang tak tergantikan dalam skema taktiknya.

    Menegaskan nilainya yang sangat besar, Potter menambahkan: "Pentingnya membawa Dejan Kulusevski ke tim nasional tidak bisa terlalu ditekankan. Dia sangat penting bagi tim. Kami mencintainya, karakter dan kualitasnya. Dia adalah pemain kelas dunia dan kehadirannya sangat membantu."

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  • kulusevskiGetty Images

    Jadwal Nations League menanti penyerang yang kembali

    Swedia akan memainkan empat laga Nations League selama jeda internasional yang panjang, dari 21 September hingga 6 Oktober. Mereka akan memulai kampanye di kandang melawan Rumania sebelum menjamu Polandia tiga hari kemudian. Laga tandang sulit ke Bosnia dan Herzegovina serta Rumania kemudian akan menyusul untuk menutup periode tersebut. Potter berharap Kulusevski cukup bugar untuk memainkan peran dalam empat pertandingan krusial itu.

    Kembali di London utara, De Zerbi akan memantau situasi ini dengan saksama. Tottenham akan berupaya mengintegrasikan kembali pemain berusia 26 tahun itu secara hati-hati ke dalam rencana domestik mereka setelah ia membuktikan kebugarannya.

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