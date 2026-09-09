Kulusevski hampir kembali beraksi setelah absen panjang selama 16 bulan akibat cedera parah. Pemain berusia 26 tahun itu belum memainkan pertandingan kompetitif sejak Mei 2025 karena masalah lutut yang parah. Pemain internasional Swedia itu absen sepanjang musim terakhir Tottenham saat berjuang menghadapi kemunduran yang terus berulang.

Ia menjalani operasi awal untuk masalah patela kanan pada akhir musim 2024-25, dengan perkiraan hanya akan menepi selama beberapa bulan. Namun, pemulihannya terhambat, yang kemudian membuatnya harus menjalani operasi kedua pada Maret. Absennya yang berkepanjangan membuat para penggemar Tottenham semakin cemas dan pada akhirnya memaksa sang winger melewatkan Piala Dunia musim panas.