Bintang timnas Spanyol Lamine Yamal mengecam nyanyian anti-Muslim yang 'tak dapat ditoleransi' dalam laga imbang di Mesir, sementara polisi memulai penyelidikan
Penyelidikan polisi telah diluncurkan
Menurut ESPN, Mossos, satuan kepolisian lokal di Barcelona, telah mengonfirmasi adanya penyelidikan terhadap nyanyian "Islamofobia dan xenofobia" yang terjadi selama pertandingan persahabatan internasional pada Selasa lalu. Penonton melontarkan nyanyian menghina kepada tim tamu sambil bersiul saat lagu kebangsaan Mesir dan doa di babak istirahat. Meskipun nyanyian tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada Yamal, pemain sayap remaja itu sangat terpengaruh oleh suasana yang tidak bersahabat tersebut, dan telah menggunakan media sosial untuk meluapkan kekecewaannya.
Yamal mengeluarkan pernyataan
Melalui Instagram untuk menanggapi situasi tersebut, Yamal menegaskan kembali keyakinannya dan mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan terhadap agamanya. Bintang asal Spanyol itu menulis: "Saya seorang Muslim, Alhamdulillah. Kemarin di stadion terdengar nyanyian 'siapa yang tidak melompat adalah Muslim'. Saya tahu saya bermain untuk tim lawan dan itu bukan sesuatu yang ditujukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu tetap tidak menghormati dan tidak dapat ditoleransi. Saya mengerti bahwa tidak semua penggemar fanatik seperti ini, tetapi bagi mereka yang menyanyikan hal-hal seperti itu: menggunakan agama sebagai bahan olok-olok di lapangan membuat kalian menjadi orang-orang yang bodoh dan rasis. Sepak bola seharusnya dinikmati dan didukung, bukan untuk merendahkan orang karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini. Dengan demikian, terima kasih kepada orang-orang yang datang untuk mendukung kami, sampai jumpa di Piala Dunia."
Menteri Olahraga Katalonia angkat bicara
Menteri Olahraga Katalonia, Berni Alvarez, sependapat dengan Yamal, dengan menyebut kejadian tersebut sebagai "langkah mundur yang besar" bagi sepak bola Spanyol, sekaligus berjanji akan mendukung penyerang Barcelona tersebut.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Wajar jika dia terpengaruh oleh apa yang terjadi. Kami akan berusaha mendukungnya jika kami bisa menghubunginya. Apa yang terjadi sungguh memalukan. Ini adalah masalah yang sangat serius yang kami kecam sepenuhnya. Ini adalah langkah mundur yang besar. Kesan yang muncul adalah semuanya telah direncanakan. Mereka yang berteriak-teriak datang ke pertandingan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Saya ragu banyak dari mereka yang terlibat memiliki hubungan dengan dunia olahraga. Reaksi yang muncul terlambat dan tidak memadai."
Espanyol kecewa dengan 'kampanye fitnah'
Sementara itu, rival Barca di La Liga, Espanyol, yang menggelar pertandingan kandang di Stadion RCDE, telah mengeluarkan pernyataan tersendiri yang mengecam insiden dalam pertandingan Selasa lalu, namun juga menegaskan bahwa basis penggemar mereka tidak boleh disalahkan.
"RCD Espanyol juga ingin menyampaikan ketidakpuasan mendalam kami atas kampanye fitnah yang tidak beralasan dan meluas yang telah ditujukan kepada para pendukung kami dalam beberapa jam terakhir," bunyi pernyataan tersebut. "Perlu diingat bahwa pertandingan yang diselenggarakan oleh RFEF ini mempertemukan para pendukung tim nasional Spanyol dari latar belakang geografis dan sepak bola yang sangat beragam. Oleh karena itu, sangat tidak adil, berlebihan, dan tidak proporsional untuk menyalahkan perilaku ini pada basis penggemar RCD Espanyol, yang sepanjang sejarah lebih dari 125 tahunnya, dikenal karena keragaman, rasa hormat, dan komitmen terhadap nilai-nilai olahraga.
"Klub tidak dan tidak akan menerima reputasinya dipertanyakan akibat tindakan terisolasi dari sekelompok kecil orang yang tidak mewakili klub maupun basis pendukung kami. RCD Espanyol menegaskan komitmen teguh kami dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, dan akan terus berupaya memastikan bahwa Stadion RCDE tetap menjadi tempat yang aman, inklusif, dan penuh rasa hormat bagi semua orang."
Sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh FIFA
Sebuah sumber mengatakan kepada ESPNbahwa Spanyol berpotensi menghadapi sanksi dari FIFA, yang dapat membayangi persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 saat mereka bersiap bertanding di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. RFEF kini harus menangani masalah-masalah ini sambil memprioritaskan kesejahteraan Yamal sebelum skuad bertolak ke Amerika Utara untuk pertandingan pembuka mereka.