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Bintang timnas sepak bola pria AS (USMNT), Folarin Balogun, bergabung dengan agensi milik LeBron James setelah penampilan memukau di Piala Dunia
Balogun bergabung dengan Klutch Sports setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia
Balogun telah menandatangani kontrak dengan Klutch Sports, agensi yang didirikan oleh mitra bisnis lama James, Rich Paul, yang menandai perubahan besar dalam perwakilan profesionalnya. Penyerang Monaco ini bergabung dengan daftar klien yang mencakup James, Anthony Davis, Jalen Hurts, dan A'ja Wilson. Balogun adalah pesepakbola pertama yang menandatangani kontrak langsung dengan Klutch, yang merambah ke dunia sepak bola pada tahun 2024 melalui akuisisi agensi Eropa ROOF.
Langkah ini dilakukan setelah penampilan mengesankan di Piala Dunia, di mana pemain berusia 25 tahun itu mencetak tiga gol saat Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar sebelum tersingkir oleh Belgia.
- Getty/GOAL
Paul menyambut Balogun di Klutch
Klutch mengumumkan kedatangan Balogun pada hari Senin, dengan Paul menjelaskan alasan mengapa agensi tersebut meyakini bahwa penyerang timnas AS ini merupakan penambahan yang signifikan bagi divisi sepak bolanya yang terus berkembang.
"Folarin Balogun adalah salah satu pemain paling berbakat dan berpengaruh di dunia sepak bola saat ini," kata Paul, seperti dikutip oleh The Hollywood Reporter. "Ambisi yang tak kenal lelah dan pengaruh budayanya mewakili standar keunggulan yang kami harapkan dapat terus kami bawa ke dalam olahraga ini. Kami sangat bangga menyambutnya di Klutch dan antusias dengan segala hal yang dapat kami bangun bersama."
Profil yang semakin menonjol baik di dalam maupun di luar lapangan
Kepindahan Balogun ini terjadi setelah turnamen yang secara signifikan meningkatkan popularitasnya. Ia mencetak dua gol melawan Paraguay sebelum menambah satu gol lagi saat melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain unggulan Amerika Serikat.
Kedatangannya juga memperkuat kehadiran Klutch di dunia sepak bola. Setelah mengakuisisi ROOF, agensi ini kini mewakili para pemain seperti Malik Tillman, Gio Reyna, Kai Havertz, dan Mohammed Kudus, serta beberapa pelatih.
- AFP
Perhatian kini tertuju pada masa depan Balogun di klubnya
Kepindahan Balogun ke Klutch terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap masa depannya setelah penampilannya bersama Monaco dan tim nasional Amerika Serikat. Sebelumnya diwakili oleh Elite Project Group yang berbasis di Inggris, striker ini dikabarkan akan kembali ke Liga Premier serta diminati oleh klub-klub Eropa lainnya.
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