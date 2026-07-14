Bintang timnas sepak bola pria AS (USMNT), Folarin Balogun, bergabung dengan agensi milik LeBron James setelah penampilan memukau di Piala Dunia

Balogun telah menandatangani kontrak dengan Klutch Sports, agensi yang didirikan oleh mitra bisnis lama James, Rich Paul, yang menandai perubahan besar dalam perwakilan profesionalnya. Penyerang Monaco ini bergabung dengan daftar klien yang mencakup James, Anthony Davis, Jalen Hurts, dan A'ja Wilson. Balogun adalah pesepakbola pertama yang menandatangani kontrak langsung dengan Klutch, yang merambah ke dunia sepak bola pada tahun 2024 melalui akuisisi agensi Eropa ROOF.

Langkah ini dilakukan setelah penampilan mengesankan di Piala Dunia, di mana pemain berusia 25 tahun itu mencetak tiga gol saat Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar sebelum tersingkir oleh Belgia.



