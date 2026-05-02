Bintang timnas AS, Sergino Dest, kembali membela PSV dalam laga yang berakhir imbang 2-2 melawan Ajax setelah absen karena cedera
Dest kembali bergabung
Bek kanan tersebut cukup sering mengalami cedera selama hampir dua tahun terakhir. Ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada April 2024, dan membutuhkan waktu 11 bulan untuk pulih sepenuhnya. Pemain asal Amerika Serikat itu berhasil menempatkan dirinya sebagai bagian dari skuad PSV pada musim 2025-26, namun peluangnya untuk tampil di Piala Dunia sepertinya terancam setelah ia mengalami cedera otot paha belakang kiri pada Maret.
Dest menegaskan setelah pertandingan bahwa ia akan kembali sebelum akhir musim, dan pada Sabtu, ia menepati janji tersebut.
Penampilan yang mengesankan dalam penampilannya yang pertama setelah absen
Dest masuk pada menit ke-60 dan tampil impresif dalam penampilannya yang singkat bersama juara Eredivisie. Dalam waktu setengah jam, ia memenangkan dua dari tiga duel di lapangan, berhasil melakukan semua operannya kecuali satu, dan tampak dalam performa yang bagus meski sudah lama absen.
Pepi juga tampil mengesankan
Ada juga kabar baik bagi timnas AS di lini depan. Ricardo Pepi, yang sempat mengalami masalah cedera, langsung memberikan kontribusi. Pemain asal Amerika Serikat itu tampil sebagai starter dan hanya membutuhkan waktu 30 detik untuk mencetak gol. Ia mencetak gol layaknya seorang penyerang oportunis sejati—menyelinap ke tiang jauh dan menyundul bola ke gawang berkat umpan lemparan ke dalam jarak jauh yang dieksekusi dengan apik.
Hasil imbang yang mengecewakan
Meskipun ada kabar baik bagi tim Amerika, malam itu tetap terasa mengecewakan bagi PSV. Klub asal Belanda tersebut, yang telah memastikan gelar juara liga, membuang keunggulan 2-1 pada menit ke-91 dan terpaksa harus puas dengan hasil imbang 2-2. Mereka akan menghadapi Go Ahead Eagles dalam laga kedua terakhir musim ini pada Minggu depan.