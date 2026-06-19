Bintang timnas AS, Ricardo Pepi, menghadapi dilema transfer yang ‘rumit’ karena Fulham dan sejumlah tim Liga Premier yang membutuhkan striker tengah memantau penyerang PSV yang telah mencetak 19 gol tersebut

Pepi telah mencatatkan kemajuan yang mengesankan sejak keluar dari zona nyamannya di MLS bersama FC Dallas pada Januari 2022 dan bergabung dengan klub Jerman, Augsburg. Ia memang hanya mendapat sedikit kesempatan untuk menonjol di sana, namun berhasil mencetak 13 gol selama masa peminjamannya di Groningen pada musim 2022-23.

Prestasi tersebut membawanya pindah ke PSV, di mana ia mencetak 45 gol dalam 102 penampilan di Eindhoven — sekaligus menjadi pemenang gelar Eredivisie tiga kali.

Produktivitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rekor pribadi terbaiknya berupa 19 gol yang dicetak pada musim lalu. Ketika ditanya apakah Pepi kini sudah siap untuk Premier League, mantan penjaga gawang Leicester, Tottenham, dan Fulham, Keller, menambahkan: “Nah, itulah bagian yang sulit. Dan kita sudah melihat hal serupa sebelumnya dalam transisi para pencetak gol dari Eredivisie ke level berikutnya. Banyak pemain yang tidak konsisten saat mereka melakukan perpindahan tersebut.

“Saya melihat Ricardo dalam laga persahabatan beberapa hari lalu [melawan Senegal], saat dia menjadi starter. Dan satu hal yang benar-benar saya sukai dari situ, ada penyerang yang jika tidak mencetak gol untuk tim, mereka tidak memberikan kontribusi apa pun. Lalu ada penyerang lain yang terlibat dalam kerja sama tim, mereka selalu ada di sana, menjadi barisan pertahanan pertama, melakukan tekanan, dan tampil solid secara defensif saat tendangan sudut. Ada atribut lain yang mereka berikan selain mencetak gol.

“Ya, tentu saja, penyerang harus mencetak gol, tapi terkadang ketika mereka memberikan lebih dari itu, dan menurut saya hal itu terkadang bahkan lebih penting di klub seperti Fulham di mana finis di papan tengah sudah bagus—apa pun di atas itu adalah bonus, dan jika Anda tidak perlu khawatir saat bulan Maret tiba, maka itu fantastis.

“Jadi, terkadang ini bukan soal mencari pencetak 30 gol per musim. Ini soal pemain yang akan memberi Anda 10 atau 12 gol; jika Anda mendapat lebih dari itu, itu bonus, tapi dia juga memberi Anda hal-hal lain. Saya pikir Ricardo bisa melakukannya.”