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Bintang timnas AS, Ricardo Pepi, menghadapi dilema transfer yang ‘rumit’ karena Fulham dan sejumlah tim Liga Premier yang membutuhkan striker tengah memantau penyerang PSV yang telah mencetak 19 gol tersebut
Fulham membatalkan kesepakatan untuk Pepi, namun masih membutuhkan seorang penyerang
Pepi dicegah meninggalkan Belanda sebelum batas waktu terakhir berlalu, namun dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai lebih dari £30 juta ($40 juta) setelah menjalani pemeriksaan medis di London Barat.
Fulham dilaporkan telah mundur dari kesepakatan tersebut, karena mereka menginginkan klausul opt-out dimasukkan menjelang bursa transfer musim panas, namun pembicaraan bisa dilanjutkan — terutama jika penyerang yang sangat diunggulkan ini tampil mengesankan untuk negaranya di panggung internasional terbesar.
The Cottagers telah kehilangan penyerang berpengalaman asal Meksiko, Raul Jimenez, setelah kontraknya berakhir dan ia kembali ke Wolves sebagai pemain bebas transfer, yang berarti mereka perlu menambah daya serang menjelang musim 2026-27.
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Apakah kepindahan ke Fulham masuk akal bagi pemain dan klub?
Perekrutan Pepi tampaknya masuk akal bagi klub dan sang pemain. Mantan kiper timnas AS, Keller—yang berbicara dalam kerja sama dengan William Hill—Final One Standing—mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai potensi manfaat bagi semua pihak yang terlibat: “Satu hal yang agak rumit bagi saya adalah soal Ricardo—sama seperti kasus Gio Reyna—di PSV, dia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti karena komposisi pemain di depannya saat itu.
“Ada bagian dari diri saya yang berkata, ‘tetaplah di PSV sampai kamu membuktikan diri sebagai pemain inti, baru kemudian pindah’. Namun, ada juga bagian dari diri saya yang berpikir, jika Fulham menganggap dia orang yang tepat dan dia sendiri merasa siap untuk kesempatan itu, maka pergilah dan lihat apakah itu langkah yang tepat untukmu.
“Ini memang sedikit rumit, tapi jika kamu mendapat kesempatan untuk bermain di Liga Premier dan mengembangkan dirimu, ambil saja kesempatan itu.”
Apakah penyerang USMNT, Pepi, sudah siap bermain di Liga Premier?
Pepi telah mencatatkan kemajuan yang mengesankan sejak keluar dari zona nyamannya di MLS bersama FC Dallas pada Januari 2022 dan bergabung dengan klub Jerman, Augsburg. Ia memang hanya mendapat sedikit kesempatan untuk menonjol di sana, namun berhasil mencetak 13 gol selama masa peminjamannya di Groningen pada musim 2022-23.
Prestasi tersebut membawanya pindah ke PSV, di mana ia mencetak 45 gol dalam 102 penampilan di Eindhoven — sekaligus menjadi pemenang gelar Eredivisie tiga kali.
Produktivitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rekor pribadi terbaiknya berupa 19 gol yang dicetak pada musim lalu. Ketika ditanya apakah Pepi kini sudah siap untuk Premier League, mantan penjaga gawang Leicester, Tottenham, dan Fulham, Keller, menambahkan: “Nah, itulah bagian yang sulit. Dan kita sudah melihat hal serupa sebelumnya dalam transisi para pencetak gol dari Eredivisie ke level berikutnya. Banyak pemain yang tidak konsisten saat mereka melakukan perpindahan tersebut.
“Saya melihat Ricardo dalam laga persahabatan beberapa hari lalu [melawan Senegal], saat dia menjadi starter. Dan satu hal yang benar-benar saya sukai dari situ, ada penyerang yang jika tidak mencetak gol untuk tim, mereka tidak memberikan kontribusi apa pun. Lalu ada penyerang lain yang terlibat dalam kerja sama tim, mereka selalu ada di sana, menjadi barisan pertahanan pertama, melakukan tekanan, dan tampil solid secara defensif saat tendangan sudut. Ada atribut lain yang mereka berikan selain mencetak gol.
“Ya, tentu saja, penyerang harus mencetak gol, tapi terkadang ketika mereka memberikan lebih dari itu, dan menurut saya hal itu terkadang bahkan lebih penting di klub seperti Fulham di mana finis di papan tengah sudah bagus—apa pun di atas itu adalah bonus, dan jika Anda tidak perlu khawatir saat bulan Maret tiba, maka itu fantastis.
“Jadi, terkadang ini bukan soal mencari pencetak 30 gol per musim. Ini soal pemain yang akan memberi Anda 10 atau 12 gol; jika Anda mendapat lebih dari itu, itu bonus, tapi dia juga memberi Anda hal-hal lain. Saya pikir Ricardo bisa melakukannya.”
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Kontrak Pepi: PSV tidak berada di bawah tekanan untuk melepas bintang Piala Dunia+
Pepi — yang akan berupaya mendapatkan kesempatan bermain dalam laga USMNT melawan Australia pada hari Jumat — terikat kontrak di Belanda hingga tahun 2030, yang berarti PSV tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Mereka tentu akan sangat senang melihat bintang asal Texas ini bertanding di Piala Dunia dan menaikkan harga jualnya lebih tinggi lagi.
Masih harus dilihat apakah Fulham, atau klub Liga Premier lainnya, akan kembali mengajukan tawaran untuk penyerang pekerja keras ini sekarang setelah jendela transfer dibuka kembali, tetapi tantangan baru — yang akan membawanya naik satu tingkat lagi — seharusnya disambut baik pada suatu saat nanti.