Bintang Timnas AS Johnny Cardoso mengalami keseleo pergelangan kaki, sementara harapan untuk tampil di Piala Dunia pun terancam
Piala Dunia yang Terancam
Atletico hanya memberikan sedikit informasi yang jelas dalam sebuah unggahan singkat di X untuk mengumumkan cedera yang dialami Cardoso.
Namun, waktu pemulihan yang umum untuk cedera pergelangan kaki bagian atas adalah beberapa minggu. Dengan jadwal Amerika Serikat yang akan menghadapi Paraguay dalam laga pembuka Piala Dunia pada 13 Juni, harapan Cardoso untuk tampil di turnamen ini tentu terancam.
Kehilangan gelandang inti?
Manajer Mauricio Pochettino telah berulang kali melakukan eksperimen di lini tengahnya, namun Cardoso, saat dalam kondisi fit, selalu menjadi andalan bagi manajer asal Argentina tersebut. Ia tampaknya akan menjadi bagian pasti dari skuad musim panas ini dan menjadi pemain kunci di lini tengah bersama kapten Tyler Adams.
Namun, timnas AS memang memiliki kedalaman skuad di posisinya. Tanner Tessmann, Sebastian Berhalter, dan Cristian Roldan semuanya telah tampil mengesankan di bawah asuhan Pochettino. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Yunus Musah yang serba bisa untuk membuktikan dirinya layak mendapat tempat di tim.
Akhir yang mengecewakan bagi musim yang mengesankan
Cardoso tampil mengesankan bersama Atleti setelah didatangkan dengan nilai transfer besar dari Real Betis musim lalu. Pemain asal New Jersey ini telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi dan membuktikan diri sebagai pilar yang kokoh di lini tengah tim asuhan Diego Simeone yang tangguh. Ia telah mengamankan posisi starter dalam beberapa bulan terakhir dan tampaknya siap untuk terus memainkan peran penting bagi tim ke depannya.
Timnas AS secara umum tetap dalam kondisi prima
Cedera yang dialami Cardoso menjadi pukulan bagi tim AS yang selama beberapa bulan terakhir telah berupaya memulihkan kebugaran para pemainnya. Antonee Robinson, yang sebelumnya mengalami cedera lutut dan otot, kini tampil secara reguler bersama Fulham.
Sementara itu, Sergino Dest kembali bermain untuk PSV pekan lalu setelah absen selama beberapa bulan akibat cedera otot paha. Pochettino berharap ia dapat memilih skuad yang sebagian besar dalam kondisi fit menjelang Piala Dunia di kandang sendiri.