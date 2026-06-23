Bintang timnas AS, Folarin Balogun, berencana pindah klub pada musim panas ini di tengah minat dari klub-klub Liga Premier, sementara Monaco telah menetapkan harga jualnya

The Athletic menambahkan bahwa konsistensi yang mengesankan serta kemampuan teknis sang penyerang telah menjadikannya target utama bagi beberapa klub raksasa di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Statusnya sebagai pemain binaan klub sendiri menjadi daya tarik signifikan bagi para peminat dari Liga Premier, yang telah memulai pembicaraan awal mengenai ketersediaannya. Meskipun minat dari Serie A juga tetap kuat, jajaran eksekutif Monaco bersikeras meminta paket transfer senilai €50 juta, guna memastikan mereka meraup keuntungan sebesar €20 juta dari investasi awal mereka.