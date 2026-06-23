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Bintang timnas AS, Folarin Balogun, berencana pindah klub pada musim panas ini di tengah minat dari klub-klub Liga Premier, sementara Monaco telah menetapkan harga jualnya
Penyerang memicu perebutan pemain
Lulusan akademi Arsenal ini telah mencatatkan kemajuan spektakuler di kancah internasional, dan kini memimpin lini serang negaranya di Piala Dunia 2026. Setelah bergabung dengan Monaco pada 2023 menyusul masa peminjaman yang gemilang di Reims, Balogun telah membuktikan diri sebagai pencetak gol andalan di Prancis dengan 31 gol dalam 91 penampilan. Namun, menurut The Athletic, kepindahannya dari negara kepangeranan Prancis tersebut sangat dinantikan pada musim panas ini karena sang striker ingin mencari suasana baru.
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Klub-klub Inggris mengincar penyerang asal Amerika
The Athletic menambahkan bahwa konsistensi yang mengesankan serta kemampuan teknis sang penyerang telah menjadikannya target utama bagi beberapa klub raksasa di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Statusnya sebagai pemain binaan klub sendiri menjadi daya tarik signifikan bagi para peminat dari Liga Premier, yang telah memulai pembicaraan awal mengenai ketersediaannya. Meskipun minat dari Serie A juga tetap kuat, jajaran eksekutif Monaco bersikeras meminta paket transfer senilai €50 juta, guna memastikan mereka meraup keuntungan sebesar €20 juta dari investasi awal mereka.
Prestasi di Piala Dunia meningkatkan nilainya
Spekulasi yang gencar seputar masa depan sang penyerang ini muncul di saat nilainya telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa di kancah global. Balogun berhasil menerjemahkan performa gemilangnya di level klub ke panggung internasional, dengan mencetak 11 gol dalam 29 penampilan bersama tim nasional Amerika Serikat. Dua golnya yang tajam melawan Paraguay membuatnya menjadi pemain pria Amerika Serikat pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia sejak 1930, sehingga nilai pasarnya pun melonjak drastis.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Balogun akan fokus membimbing timnas negaranya melewati babak gugur turnamen ini, sementara perwakilannya menangani minat transfer yang semakin meningkat. Dengan banyaknya klub Eropa yang bersiap mengajukan tawaran resmi, diperkirakan akan terjadi persaingan penawaran yang sangat ketat begitu turnamen ini secara resmi berakhir. Balogun kemungkinan akan kembali menjadi ujung tombak timnas AS saat mereka menghadapi Turki dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia pada hari Jumat.