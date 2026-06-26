Massimiliano Allegri hanya diberi kesempatan satu musim saja saat kembali ke Milan sebelum akhirnya dipecat pada akhir musim 2025-26, dengan kegagalan memastikan tiket ke Liga Champions menjadi faktor yang merugikannya.

Amorim dipastikan akan langsung berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil bagi pemilik dan suporter yang menuntut, dan kecil kemungkinannya ia akan diberi keleluasaan sebesar yang ia dapatkan di Inggris.

Ditanya mengenai kebutuhan untuk memberikan dampak instan, Gullit menambahkan: “Tidak ada yang mengejutkan saya lagi di dunia sepak bola. Saya telah melihat banyak manajer yang kinerjanya tidak terlalu baik tetap mendapatkan pekerjaan bergengsi.

“Yang saya pedulikan adalah Milan tampil baik — kami masih jauh dari level yang seharusnya. Sangat sulit untuk mempertahankan level tinggi secara konsisten. Anda butuh kesabaran, dan yang juga Anda lihat sekarang adalah banyak pemilik asal Amerika yang membawa filosofi berbeda ke dalam permainan — dan itu tidak selalu berhasil.

“Klublah yang menentukan filosofi—bukan pelatih. Pelatih harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan klub dan jenis sepak bola seperti apa yang ingin mereka mainkan.

“Lihat saja apa yang terjadi di Feyenoord. [Arne] Slot membangun sistem yang fantastis, mereka meraih trofi dan memainkan sepak bola yang hebat. Kemudian datanglah pelatih baru yang ingin bermain dengan tiga bek, dan itu tidak berhasil. Setelah lima atau enam pertandingan dan kehilangan banyak poin, dia harus mengubahnya lagi. Anda harus menghormati identitas klub.”