Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bintang timnas AS Christian Pulisic mendapat peringatan bahwa ia ‘sangat berbahaya’ dari legenda AC Milan Ruud Gullit, sementara mantan manajer Manchester United Ruben Amorim mengambil alih kendali di San Siro
Rekor Amorim di Man Utd: Jumlah pertandingan dan persentase kemenangan
Amorim ditunjuk oleh United setelah berhasil membangun reputasi sebagai salah satu manajer muda paling menjanjikan di dunia sepak bola selama masa kejayaannya yang diwarnai gelar juara bersama Sporting di tanah airnya. Ia gagal memenuhi ekspektasi di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.
Manajer berusia 41 tahun itu diberi kesempatan 61 pertandingan oleh Setan Merah untuk membenahi keadaan, namun hanya meraih 24 kemenangan dengan rasio kemenangan sebesar 38,1 persen. Setelah terpuruk ke paruh bawah klasemen Liga Premier, kesabaran di Manchester pun mulai menipis.
Setelah 14 bulan di mana ia dengan keras kepala menolak untuk mengubah formasi 3-4-3 favoritnya, Amorim dipecat tanpa basa-basi dari jabatannya di bangku cadangan. Raksasa Serie A, Milan, kini memutuskan untuk mengambil risiko dengan merekrutnya.
- Getty
Akankah bintang USMNT, Pulisic, cocok dengan skema permainan Amorim di AC Milan?
Ada banyak talenta yang bisa ditemukan di San Siro, termasuk pemain timnas Amerika Serikat Pulisic, tetapi apakah Amorim akan mengubah gayanya agar bisa memaksimalkan potensi para pemain yang dimilikinya, ataukah ia justru akan memaksa mereka menyesuaikan diri dengan skema taktisnya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Gullit, ikon Rossoneri tersebut—yang berbicara atas nama www.nysportsday.com—mengatakan kepada GOAL: “Pulisic telah tampil sangat baik untuk Milan. Dia telah menyelamatkan mereka dalam banyak kesempatan berkat kehebatan individunya, jadi dia adalah pemain berkualitas. Saya harap Amorim memanfaatkannya.
“Namun, saya selalu berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Anda harus melihat pemain yang Anda miliki terlebih dahulu, lalu membangun taktik di sekitar mereka. Jika Anda memaksakan sistem yang belum pernah dimainkan oleh skuad, Anda berisiko merusak kepercayaan diri mereka. Itu sangat berbahaya.”
Amorim menjalani hukuman 14 bulan di Manchester — apakah Milan akan bersikap sama sabarnya?
Massimiliano Allegri hanya diberi kesempatan satu musim saja saat kembali ke Milan sebelum akhirnya dipecat pada akhir musim 2025-26, dengan kegagalan memastikan tiket ke Liga Champions menjadi faktor yang merugikannya.
Amorim dipastikan akan langsung berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil bagi pemilik dan suporter yang menuntut, dan kecil kemungkinannya ia akan diberi keleluasaan sebesar yang ia dapatkan di Inggris.
Ditanya mengenai kebutuhan untuk memberikan dampak instan, Gullit menambahkan: “Tidak ada yang mengejutkan saya lagi di dunia sepak bola. Saya telah melihat banyak manajer yang kinerjanya tidak terlalu baik tetap mendapatkan pekerjaan bergengsi.
“Yang saya pedulikan adalah Milan tampil baik — kami masih jauh dari level yang seharusnya. Sangat sulit untuk mempertahankan level tinggi secara konsisten. Anda butuh kesabaran, dan yang juga Anda lihat sekarang adalah banyak pemilik asal Amerika yang membawa filosofi berbeda ke dalam permainan — dan itu tidak selalu berhasil.
“Klublah yang menentukan filosofi—bukan pelatih. Pelatih harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan klub dan jenis sepak bola seperti apa yang ingin mereka mainkan.
“Lihat saja apa yang terjadi di Feyenoord. [Arne] Slot membangun sistem yang fantastis, mereka meraih trofi dan memainkan sepak bola yang hebat. Kemudian datanglah pelatih baru yang ingin bermain dengan tiga bek, dan itu tidak berhasil. Setelah lima atau enam pertandingan dan kehilangan banyak poin, dia harus mengubahnya lagi. Anda harus menghormati identitas klub.”
- Getty
Kabar transfer: Pulisic bertugas di Piala Dunia sementara saga kontrak Milan terus berlarut-larut
Masih harus dilihat apakah Pulisic — setelah mencetak 42 gol untuk Milan selama tiga musim — akan memainkan peran apa pun di era Amorim yang baru. Penyerang berusia 27 tahun itu belum menyetujui perpanjangan kontraknya.
Dengan sisa masa kontrak hanya satu tahun—ditambah opsi perpanjangan 12 bulan yang masih menjadi pertimbangan—pemain yang saat ini tampil gemilang di ajang yang menjadi ajang unjuk gigi menjelang Piala Dunia 2026 ini mungkin memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk memulai babak baru, sementara Rossoneri memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan sambil masih berada dalam posisi untuk menuntut biaya transfer yang besar dari setiap penjualan.