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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Bintang timnas AS, Christian Pulisic, dipastikan absen dalam laga Piala Dunia melawan Australia akibat cedera betis; Ricardo Pepi diprediksi akan menjadi starter

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic
M. Pochettino

Christian Pulisic dipastikan absen dalam laga Tim Nasional Putra AS melawan Australia, demikian diungkapkan Mauricio Pochettino dalam wawancara dengan FOX. Pulisic ditarik keluar setelah babak pertama dalam kemenangan telak 4-1 timnya atas Paraguay. Meskipun laporan awal menyebutkan ia mungkin bisa bermain dalam laga Jumat di Seattle, manajer asal Argentina itu menegaskan bahwa Ricardo Pepi akan diturunkan sebagai starter menggantikannya.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bintang utama Amerika dipastikan absen

    Kondisi Pulisic telah menjadi bahan spekulasi sepanjang pekan ini setelah ia ditarik keluar lebih awal pada Jumat lalu. Pochettino mengungkapkan setelah pertandingan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mengalami kambuhnya cedera yang dialaminya saat latihan menjelang laga perdana tim Amerika Serikat.

    "Semoga ini bukan masalah besar... semoga dia bisa bermain di pertandingan berikutnya," kata sang manajer saat itu.

    Pulisic juga menyebutkan bahwa ia berharap masalah pada betisnya itu tidak akan menjadi masalah yang signifikan ke depannya.

    "Jadi, saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa, hari ini saya hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja," katanya.

    Pulisic juga telah menghadapi berbagai masalah cedera sepanjang musim klubnya, hanya bermain selama 1.609 menit — yang terendah sejak ia bergabung dengan AC Milan.



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  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Perubahan pada susunan pemain XI

    Dengan absennya Pulisic, Pochettino hanya melakukan satu perubahan pada susunan pemain inti USMNT. Perubahan tersebut adalah masuknya Pepi, yang diturunkan sebagai starter bersama Folarin Balogun dalam formasi dua penyerang.

    Lini pertahanan tetap tidak berubah, dengan Chris Richards dan Tim Ream kembali menjadi starter sebagai bek tengah, didampingi Antonee Robinson dan Alex Freeman di kedua sisi. Sementara itu, masih harus dilihat bagaimana Sergino Dest akan dimanfaatkan, setelah ia bermain lebih ke depan sebagai sayap di sisi berlawanan dengan Pulisic dalam kemenangan atas Paraguay. Di lini tengah, Tyler Adams tetap menjadi poros utama bersama Weston McKennie dan Malik Tillman.


  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Duet Pepi-Balogun

    Duo Pepi-Balogun merupakan kombinasi baru bagi USMNT, di mana keduanya baru bermain bersama selama total 187 menit sebelum pertandingan Jumat lalu. Keduanya telah dua kali menjadi starter bersama, namun tidak ada satu pun dari penampilan tersebut yang terjadi pada era Pochettino.

    Namun, USMNT secara umum tampil baik dengan duet tersebut di lini depan, mencetak lima gol dalam 187 menit tersebut, menurut Opta.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya

    Setelah pertandingan Jumat nanti, tim AS akan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Turki di Los Angeles.

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