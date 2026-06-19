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Bintang timnas AS, Christian Pulisic, dipastikan absen dalam laga Piala Dunia melawan Australia akibat cedera betis; Ricardo Pepi diprediksi akan menjadi starter
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Bintang utama Amerika dipastikan absen
Kondisi Pulisic telah menjadi bahan spekulasi sepanjang pekan ini setelah ia ditarik keluar lebih awal pada Jumat lalu. Pochettino mengungkapkan setelah pertandingan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mengalami kambuhnya cedera yang dialaminya saat latihan menjelang laga perdana tim Amerika Serikat.
"Semoga ini bukan masalah besar... semoga dia bisa bermain di pertandingan berikutnya," kata sang manajer saat itu.
Pulisic juga menyebutkan bahwa ia berharap masalah pada betisnya itu tidak akan menjadi masalah yang signifikan ke depannya.
"Jadi, saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa, hari ini saya hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja," katanya.
Pulisic juga telah menghadapi berbagai masalah cedera sepanjang musim klubnya, hanya bermain selama 1.609 menit — yang terendah sejak ia bergabung dengan AC Milan.
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Perubahan pada susunan pemain XI
Dengan absennya Pulisic, Pochettino hanya melakukan satu perubahan pada susunan pemain inti USMNT. Perubahan tersebut adalah masuknya Pepi, yang diturunkan sebagai starter bersama Folarin Balogun dalam formasi dua penyerang.
Lini pertahanan tetap tidak berubah, dengan Chris Richards dan Tim Ream kembali menjadi starter sebagai bek tengah, didampingi Antonee Robinson dan Alex Freeman di kedua sisi. Sementara itu, masih harus dilihat bagaimana Sergino Dest akan dimanfaatkan, setelah ia bermain lebih ke depan sebagai sayap di sisi berlawanan dengan Pulisic dalam kemenangan atas Paraguay. Di lini tengah, Tyler Adams tetap menjadi poros utama bersama Weston McKennie dan Malik Tillman.
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Duet Pepi-Balogun
Duo Pepi-Balogun merupakan kombinasi baru bagi USMNT, di mana keduanya baru bermain bersama selama total 187 menit sebelum pertandingan Jumat lalu. Keduanya telah dua kali menjadi starter bersama, namun tidak ada satu pun dari penampilan tersebut yang terjadi pada era Pochettino.
Namun, USMNT secara umum tampil baik dengan duet tersebut di lini depan, mencetak lima gol dalam 187 menit tersebut, menurut Opta.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya
Setelah pertandingan Jumat nanti, tim AS akan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Turki di Los Angeles.