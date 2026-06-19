Bintang timnas AS, Christian Pulisic, dipastikan absen dalam laga Piala Dunia melawan Australia akibat cedera betis; Ricardo Pepi diprediksi akan menjadi starter

Kondisi Pulisic telah menjadi bahan spekulasi sepanjang pekan ini setelah ia ditarik keluar lebih awal pada Jumat lalu. Pochettino mengungkapkan setelah pertandingan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mengalami kambuhnya cedera yang dialaminya saat latihan menjelang laga perdana tim Amerika Serikat.

"Semoga ini bukan masalah besar... semoga dia bisa bermain di pertandingan berikutnya," kata sang manajer saat itu.

Pulisic juga menyebutkan bahwa ia berharap masalah pada betisnya itu tidak akan menjadi masalah yang signifikan ke depannya.

"Jadi, saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa, hari ini saya hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja," katanya.

Pulisic juga telah menghadapi berbagai masalah cedera sepanjang musim klubnya, hanya bermain selama 1.609 menit — yang terendah sejak ia bergabung dengan AC Milan.







