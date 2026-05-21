Bintang timnas AS Chris Richards kemungkinan absen di final Conference League setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki beberapa pekan menjelang Piala Dunia

Untuk saat ini, ketersediaan Richards bergantung pada seberapa cepat bengkaknya mereda, dengan Glasner mengatakan bahwa Palace sedang melakukan segala upaya agar ia bisa bermain.

“Chris juga akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal, dan saat ini peluangnya 50/50 bagi dirinya dan bagi kami apakah dia bisa bermain di final di Leipzig,” kata Glasner. “Dia mengalami robekan pada dua ligamen di pergelangan kakinya. Saya pikir kondisinya stabil, tapi cukup bengkak, dan kami harus menangani pembengkakan tersebut. Dia harus kembali ke lapangan agar bisa bermain, dan itu membutuhkan waktu.

“Dia menjalani perawatan dari pagi hingga sore hari dan melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk mengurangi pembengkakan, dan, tentu saja, kami memiliki departemen medis yang hebat, jadi kami akan memberikan yang terbaik, dan dia akan memberikan yang terbaik – dan kemudian kita lihat apakah kita bisa menyelesaikannya.”