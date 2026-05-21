Bintang timnas AS Chris Richards kemungkinan absen di final Conference League setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki beberapa pekan menjelang Piala Dunia
Apa yang terjadi?
Bek tengah Crystal Palace itu mengalami cedera pergelangan kaki pada akhir pekan lalu, dan pihak Palace mendiagnosis cedera tersebut sebagai robekan pada dua ligamen. Saat berbicara kepada media pada Rabu, Glasner memastikan Richards tidak akan bermain dalam laga terakhir klub di Liga Premier, yakni saat menjamu juara Arsenal, sambil menambahkan bahwa masih harus dilihat apakah pemain asal Amerika Serikat itu akan siap tepat waktu untuk final Liga Konferensi.
Dalam final tersebut, Palace akan menghadapi Rayo Vallecano di Leipzig dalam apa yang akan menjadi kesempatan pertama klub tersebut untuk merebut trofi Eropa.
Apa yang dikatakan
Untuk saat ini, ketersediaan Richards bergantung pada seberapa cepat bengkaknya mereda, dengan Glasner mengatakan bahwa Palace sedang melakukan segala upaya agar ia bisa bermain.
“Chris juga akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal, dan saat ini peluangnya 50/50 bagi dirinya dan bagi kami apakah dia bisa bermain di final di Leipzig,” kata Glasner. “Dia mengalami robekan pada dua ligamen di pergelangan kakinya. Saya pikir kondisinya stabil, tapi cukup bengkak, dan kami harus menangani pembengkakan tersebut. Dia harus kembali ke lapangan agar bisa bermain, dan itu membutuhkan waktu.
“Dia menjalani perawatan dari pagi hingga sore hari dan melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk mengurangi pembengkakan, dan, tentu saja, kami memiliki departemen medis yang hebat, jadi kami akan memberikan yang terbaik, dan dia akan memberikan yang terbaik – dan kemudian kita lihat apakah kita bisa menyelesaikannya.”
Sudut pandang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Cedera serius yang dialami Richards akan menjadi pukulan telak bagi Timnas AS, mengingat sang bek merupakan salah satu dari sedikit pemain yang sudah menjadi andalan dalam susunan starting XI Mauricio Pochettino. Sejak pelatih asal Argentina itu mengambil alih, Richards telah muncul sebagai salah satu figur terpenting dalam tim, baik sebagai pilar pertahanan maupun sebagai pemimpin di ruang ganti dan di lapangan.
Untungnya, Richards masih memiliki waktu untuk pulih, meskipun ia harus absen pada pertandingan-pertandingan terakhir musim Palace. Timnas AS akan memainkan dua pertandingan persahabatan menjelang turnamen, dengan pertandingan pertama pada 31 Mei melawan Senegal sebelum bertanding melawan Jerman pada 6 Juni. AS kemudian akan memulai turnamen melawan Paraguay pada 12 Juni, sehingga Richards memiliki total 27 hari antara saat mengalami cedera dan pertandingan pertama tim di Piala Dunia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pochettino akan mengumumkan skuad USMNT pada Selasa, 26 Mei, dengan para pemain dijadwalkan tiba di Atlanta keesokan harinya untuk memulai pemusatan latihan menjelang Piala Dunia. Richards diperkirakan baru akan bergabung dengan pemusatan latihan setelah final Conference League, yang dijadwalkan pada 27 Mei.