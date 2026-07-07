Setelah kembali bergabung dengan skuad untuk pemusatan latihan di Dublin, Carter-Vickers kini fokus memulihkan kebugaran bertandingnya. Meskipun ia sempat mengikuti sesi latihan ringan menjelang akhir musim lalu, peningkatan intensitas ke level pramusim penuh merupakan tantangan yang disambut baik. "Saya hanya ingin kembali bermain sepak bola, sungguh," tambah Carter-Vickers. "Saya berlatih selama beberapa pekan terakhir musim lalu, tapi jelas intensitasnya cukup ringan mengingat posisi kami saat itu di musim tersebut. Jadi, beberapa pekan terakhir ini sangat baik untuk kembali bermain sepak bola. Bagi saya, intinya hanya itu, dan berusaha menjadi seprima mungkin. Kamu bisa berlari dan melakukan latihan kebugaran sebanyak yang kamu mau secara individu, tapi itu tidak sebanding dengan bermain sepak bola, sekadar kembali ke ritme permainan itu."