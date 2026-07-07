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Bintang timnas AS, Cameron Carter-Vickers, memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya di Celtic setelah cedera Achilles menghancurkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026
Masa-masa yang membuat frustrasi di pinggir lapangan
Carter-Vickers mengalami cedera parah pada Oktober 2025, yang memaksanya menonton dari tribun saat Celtic meraih gelar ganda domestik di bawah asuhan Martin O'Neill. Sejak bergabung secara permanen dari Tottenham pada 2022, setelah beberapa kali dipinjamkan, Carter-Vickers telah menjadi pemain kunci dengan mencatatkan 172 penampilan dan mencetak delapan gol. Dalam wawancara eksklusif dengan CelticPlayer, Carter-Vickers berbicara terbuka mengenai absennya. “Saya baik-baik saja, dan saya senang bisa kembali bersama tim serta ikut dalam pramusim ini,” kata Carter-Vickers. “Tidak bisa bermain memang membuat frustrasi, terutama pada musim seperti musim lalu yang penuh perjuangan bagi kami. Awalnya, saya kira saya mengalami kram di betis. Ketika tim fisioterapis memeriksanya, mereka mengatakan itu adalah robekan pada tendon Achilles. Pada saat itu, Anda tahu itu akan menjadi cedera jangka panjang."
- Getty Images Sport
Mengejar keuntungan kecil
Proses pemulihan ini menuntut kesabaran yang luar biasa dari Carter-Vickers. Setelah menghabiskan tahap-tahap awal dalam keadaan sama sekali tidak bisa bergerak, ia harus merayakan pencapaian-pencapaian kecil untuk menjaga semangatnya tetap tinggi selama menjalani program rehabilitasi. “Bagi saya, intinya hanyalah memahami bahwa itulah situasi yang sedang saya hadapi dan berupaya untuk kembali ke kondisi terbaik,” jelas Carter-Vickers. “Yang terpenting adalah tidak terlalu terburu-buru. Kamu mengejar kemajuan kecil dan merasa bahagia dengan pencapaian itu. Dengan cedera ini, saya memakai gips selama tiga minggu dan kemudian sepatu ortopedi selama delapan minggu. Awalnya, kamu benar-benar tidak bisa menggerakkan kaki ke arah mana pun. Jadi, ketika saya mulai bisa bergerak sedikit, saya menganggapnya sebagai kemenangan dan bersikap positif terhadapnya. Setelah itu, kamu mengejar hal berikutnya, dan hal berikutnya lagi."
Kembali ke lapangan
Setelah kembali bergabung dengan skuad untuk pemusatan latihan di Dublin, Carter-Vickers kini fokus memulihkan kebugaran bertandingnya. Meskipun ia sempat mengikuti sesi latihan ringan menjelang akhir musim lalu, peningkatan intensitas ke level pramusim penuh merupakan tantangan yang disambut baik. "Saya hanya ingin kembali bermain sepak bola, sungguh," tambah Carter-Vickers. "Saya berlatih selama beberapa pekan terakhir musim lalu, tapi jelas intensitasnya cukup ringan mengingat posisi kami saat itu di musim tersebut. Jadi, beberapa pekan terakhir ini sangat baik untuk kembali bermain sepak bola. Bagi saya, intinya hanya itu, dan berusaha menjadi seprima mungkin. Kamu bisa berlari dan melakukan latihan kebugaran sebanyak yang kamu mau secara individu, tapi itu tidak sebanding dengan bermain sepak bola, sekadar kembali ke ritme permainan itu."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Celtic?
Carter-Vickers akan memiliki kesempatan pertamanya untuk menguji kebugarannya saat Celtic menghadapi Shelbourne, tim dari Liga Irlandia, di Tolka Park. Setelah pertandingan tersebut, skuad akan bertolak ke Portugal untuk mengikuti pemusatan latihan di iklim hangat seiring klub melanjutkan persiapan mereka menjelang musim yang akan datang. Celtic sangat mengandalkan Carter-Vickers, dan kembalinya dia menjadi dorongan besar menjelang musim baru.
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